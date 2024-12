Najcenniejsi medialnie politycy 2024. Liderem Donald Tusk

Donald Tusk, Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński to podium rankingu najcenniejszych medialnie polityków w Polsce w 2024 roku, przygotowanego przez Instytut Przywództwa. Wartość przekazów z udziałem Donalda Tuska osiągnęła imponującą kwotę 474,75 mln zł. Wartość medialna Prezydenta to 272,98 mln zł, a prezesa Prawa i Sprawiedliwości - 203,35 mln zł.

Donald Tusk jako premier konsekwentnie pozostaje w centrum medialnego zainteresowania. Wskazuje to na duże zainteresowanie mediów działaniami szefa rządu. Na podium znaleźli się także Andrzej Duda, który jako prezydent naturalnie generuje duże zainteresowanie mediów. Warto podkreślić obecność Jarosława Kaczyńskiego na trzecim miejscu, który mimo ograniczonej aktywności publicznej, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków w kraju – komentuje Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa.

Karol Nawrocki, mimo potencjału medialnego, jako jeszcze mało rozpoznawalny kandydat, zajmuje odległe miejsce z publikacjami wartymi blisko 35 mln zł. Ma to związek z jego nieobecnością w wielkiej polityce do dnia ogłoszenia startu w wyborach prezydenckich. Dopiero od tego czasu Nawrocki rozpoczął proces budowania rozpoznawalności, który będzie wymagał od niego systematycznej komunikacji oraz strategicznego kreowania własnego wizerunku – dodaje prezes Instytutu Przywództwa.

Lewica a pomysł na przekaz w mediach

Barbara Nowacka, z publikacjami wartymi 40,51 mln zł, zajmuje najwyższe miejsce spośród liderów lewicy, co świadczy o jej aktywności i umiejętności zdobywania rozgłosu wokół podejmowanych tematów. Jednak jej 16. pozycja to sygnał, że nawet najbardziej medialni przedstawiciele tej formacji mają trudność z dominowaniem w dyskursie publicznym – dodaje ekspert.

Nowi młodzi liderzy

Z perspektywy przywództwa, pojawienie się Tobiasza Bocheńskiego i Sławomira Mentzena wśród najbardziej medialnych polityków z wynikami oscylującymi wokół 28-29 mln zł być może jest nieśmiałym sygnałem zmian pokoleniowych na polskiej scenie politycznej. Pierwszy z nich był wymieniany wśród potencjalnych kandydatów PiS na urząd głowy państwa, drugi natomiast jest kandydatem Konfederacji na prezydenta. Młodzi liderzy powinni coraz wyraźniej budować swoją medialną obecność, ponieważ bez wątpienia istnieje zapotrzebowanie na nowe twarze i świeże idee w przywództwie politycznym – zauważa Gąsiorowski.

Niewidoczni członkowie rządu

Polityka ma służyć społeczeństwu i jeśli medialnie działania przedstawicieli rządu nie są widoczne, to trudno o społeczne poparcie. Jednocześnie w przywództwie komunikacja to nie tylko kwestia budowania poparcia, ale również świadomości społecznej i jeden z najprostszych sposobów wskazywania na transparentność działań. Z pewnością nasi ministrowie muszą popracować nad komunikacją – konkluduje Piotr Gąsiorowski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość przekazu medialnego z udziałem liderów politycznych Donald Tusk jest niekwestionowanym liderem rankingu medialnej wartości polityków w Polsce – wartość przekazów z jego udziałem osiągnęła imponującą kwotę 474,75 mln zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość przekazu medialnego z udziałem liderów politycznych, cd. Kandydatka lewicy na prezydenta Magdalena Biejat znajduje się dopiero na 37. miejscu z publikacjami wartymi niecałe 21 mln zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Instytut Przywództwa ocenił wartość medialną polityków na podstawie ekwiwalentu reklamowego publikacji na portalach internetowych z ich udziałem w okresie styczeń - listopad 2024 r.Ekwiwalent reklamowy to kwota, jaką należałoby zapłacić za publikacje, gdyby były one reklamą. Jego wartość zależy między innymi od objętości materiału, rodzaju medium oraz zasięgu.Na czwartym miejscu znalazł się lider PSL i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 146,79 mln zł, tuż przed Szymonem Hołownią – z wynikiem 146,34 mln zł. Kolejni politycy w rankingu to Radosław Sikorski z publikacjami wartymi ponad 115 mln zł oraz Adam Bodnar z publikacjami o wartości przeszło 109 mln zł. Za ministrem sprawiedliwości uplasował się Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta, z publikacjami o wartości przeszło 107 mln zł. Kandydat na prezydenta popierany przez największą partię opozycyjną – Karol Nawrocki, zajmuje dopiero 18. miejsce z publikacjami wartymi prawie 35 mln zł.Wśród najbardziej medialnych przedstawicieli lewicy wyróżniają się Barbara Nowacka (publikacje o wartości 40,51 mln zł), Agnieszka Dziemanowicz-Bąk (28,47 mln zł) oraz Włodzimierz Czarzasty (25,48 mln zł). Kandydatka lewicy na prezydenta Magdalena Biejat znajduje się dopiero na 37. miejscu z publikacjami wartymi niecałe 21 mln zł. To wskazuje, że lewica dalej nie potrafi przebić się szeroko ze swoim przekazem, aby zainteresować nim media.Wśród nowych liderów pojawiają się Tobiasz Bocheński (25. miejsce z publikacjami wartymi 28,98 mln) oraz Sławomir Mentzen (26. miejsce z publikacjami wartymi 28,89 mln zł). Czy to może być zapowiedzią zmiany pokoleniowej? W kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich trudno o jednoznaczną opinię.Niektórzy członkowie rządu rzadko pojawiają się w mediach. Adriana Porowska (publikacje warte 2,15 mln zł) i Marzena Czarnecka (1,53 mln zł) notują niższą wycenę medialną, co wynika z ich mniejszej aktywności w obszarze medialnym lub z koncentracji na zadaniach eksperckich. Taka sytuacja może jednak stwarzać wrażenie, że ich działania są mniej widoczne dla społeczeństwa, co w kontekście polityki nastawionej na budowanie zaufania i społecznego poparcia może stanowić wyzwanie.