Politycy w mediach w 2021 roku: liderami Morawiecki, Duda i Dworczyk

W 2021 roku w mediach pojawiło się 790 tysięcy wypowiedzi polityków. Najbardziej medialni byli Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda i Michał Dworczyk. Z danych Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że ich wypowiedzi w różnych środkach masowego przekazu pojawiły się aż 300 tysięcy razy.

Przeczytaj także: Jarosław Kaczyński najpopularniejszym politykiem na Twitterze

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Którzy politycy byli najbardziej medialni w 2021 roku?

Jakie ugrupowanie polityczne było najaktywniejsze w mediach?

Czy polityczki udzielają się medialnie?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najbardziej medialni polscy politycy 2021 Najpopularniejsze medialnie osoby z tego okresu to Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda i Michał Dworczyk, którzy przez rok byli obecni we wszystkich środkach masowego przekazu aż 300 tys. razy. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Klub Prawa i Sprawiedliwości zdominował media

W polityce głos kobiet w mniejszości

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział procentowy kobiet w klubach i kołach w polskim parlamencie Najaktywniejsza była Elżbieta Witek, która w zestawieniu zajęła dwudzieste drugie miejsce. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Twitter ulubionym medium polityków

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział procentowy aktywności klubów i kół parlamentarnych na Twitterze Najaktywniejszymi autorami są członkowie Klubu PiS – łącznie wygenerowali 22 tys. wpisów. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Klub Prawo i Sprawiedliwość z najwyższym dotarciem

Donald Tusk najbardziej medialnym politykiem opozycji

Z przekazem Lewicy Polacy spotkali się średnio 3 razy w miesiącu

W Koalicji Polskiej najbardziej medialny Władysław Kosiniak-Kamysz

W 2021 roku statystyczny Polak zetknął się z Konfederacją średnio 22 razy

Za połową wypowiedzi polityków Polska2050 stoi Szymon Hołownia

Jarosław Gowin niekwestionowaną twarzą Porozumienia

Koło Poselskie Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia

Koło Parlamentarne Polska Partia Socjalistyczna

Koło Poselskie Polskie Sprawy

Według danych Instytutu Monitorowania Mediów dotarcie[1] wystąpień trzech najbardziej medialnych polityków to ponad 7,4 mld kontaktów.w 2021 roku wypowiedział się (w tym był dalej cytowany przez różne media) 165 tys. razy, a więc średnio aż 454 razy dziennie. Najwięcej materiałów z udziałem premiera pojawiło się w sierpniu w wyniku kryzysu na granicy Polski z Białorusią. Jak wylicza IMM, statystyczny Polak powyżej 15 roku życia mógł mieć kontakt z przekazem Prezesa Rady Ministrów średnio prawie 3 razy tygodniowo (dotarcie wyniosło 4,5 mld kontaktów)[2]. Drugą najbardziej medialną osobą był prezydent- we wszystkich typach mediów był obecny ponad 67 tys. razy, co przełożyło się na dotarcie z komunikatem do statystycznego Polaka ponad raz na tydzień (2,3 mld). Trzecim najczęściej zauważalnym politykiem w mediach był, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (64 tys. wystąpień), który w tym czasie wypowiadał się głównie w kontekście epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Jak podaje Instytut Monitorowania Mediów, każdy Polak mógł usłyszeć komunikat ministra średnio raz na dwa tygodnie.Wśród 20 najczęściej pojawiających się polityków w polskich mediach znalazło się aż 10 członków partii PiS — Mateusz Morawiecki, Michał Dworczyk, Waldemar Kraska, Piotr Müller, Jarosław Kaczyński , Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Andrzej Adamczyk, Ryszard Terlecki i Jacek Sasin. Łącznie ich przekazy pojawiły się w mediach 462 tys. razy. W tym zestawieniu jest tylko 3 działaczy Platformy Obywatelskiej - lider partii, Donald Tusk, obecny w mediach prawie 40 tys. razy, znajduje się na szóstym miejscu. Kolejno na dziesiątej pozycji znajduje się Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, z liczbą 23 tys. wystąpień i przemówień, a pod numerem trzynaście jest Borys Budka (18 tys.). Z niewiele niższym wynikiem na miejscu czternastym uplasował się Zbigniew Ziobro z partii Solidarna Polska. Dwa oczka niżej Polskie Stronnictwo Ludowe reprezentuje Władysław Kosiniak-Kamysz (13 tys.). Szymon Hołownia z ugrupowania Polska2050 zajmuje miejsce osiemnaste (12 tys.), a listę zamyka Paweł Kukiz (10 tys.) z partii Kukiz’15.Na liście 100 polityków, którzy regularnie byli zauważalni w mediach, jest zaledwie 18 kobiet. Pierwsze trzy miejsca wśród nich należą do działaczek PiS. Najaktywniejsza była Elżbieta Witek, która w zestawieniu zajęła dwudzieste drugie miejsce. Marszałek Sejmu w 2021 roku była obecna we wszystkich typach mediów prawie 9,5 tys. razy, najczęściej podczas organizacji spotkań z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych, w sprawie działań dotyczących walki z pandemią i akcji szczepień przeciwko COVID-19. Każdy Polak mógł usłyszeć przekaz marszałek Sejmu średnio raz miesięcznie - dotarcie jej wszystkich wystąpień wyniosło ponad 496 mln. Na miejscu dwudziestym piątym znalazła się minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg z liczbą nieco powyżej 9 tys. przekazów. Oczko niżej uplasowała się Anna Milczanowska - posłanka PiS w zeszłym roku wypowiedziała się, w tym była dalej cytowana, 8,7 tys. razy. Była także najaktywniejszą przedstawicielką klubu na Twitterze - w 2021 roku na jej profilu pojawiło się ponad 8,7 tys. tweetów i retweetów na tematy polityczne.Wśród parlamentarzystek z największą ekspozycją w mediach znalazły się także Anna Kwiecień (PiS), Anna Maria Żukowska (Nowa Lewica), Małgorzata Kidawa-Błońska (PO), Joanna Kluzik-Rostkowska (PO), Katarzyna Lubnauer (Nowoczesna), Izabela Leszczyna (PO), Anita Czerwińska (PiS), Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (PO), Iwona Michałek i Magdalena Sroka (Porozumienie), Joanna Lichocka (PiS), Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska), Hanna Gill-Piątek (Polska2050), Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica), Kamila Gasiuk-Pihowicz (PO), Joanna Scheuring-Wielgus (Nowa Lewica).W gronie wszystkich 560 parlamentarzystów tylko 27% stanowią kobiety (153). Ich największy udział procentowy utrzymuje Lewica (41%) – wśród 44 posłów tego ugrupowania jest 18 działaczek. W 2021 roku najczęściej mogliśmy usłyszeć wypowiedzi Anny Żukowskiej (7,7 tys. razy) oraz Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (2,7 tys.). W Koalicji Obywatelskiej występuje 60 posłanek i senatorek (36%). W badanym okresie największą liczbę medialnych wystąpień i przemówień odnotowała Małgorzata Kidawa-Błońska - ponad 6 tys. Wśród 260 posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości są 62 kobiety (23%). Z tego grona najbardziej wyróżniała się Elżbieta Witek, która pojawiła się w polskich mediach ponad 9 tys. razy. Udział procentowy kobiet w klubach i kołach poniżej średniej posiada także Koalicja Polska – tylko 11%. Reprezentantką tego grona jest Urszula Pasławska obecna w tym czasie w mediach 928 razy.Wielu polskich polityków w 2021 roku komunikowało się w social mediach, najczęściej na Twitterze. Od 1 lipca do 31 grudnia przedstawiciele polskiej polityki opublikowali aż 190 tys. tweetów oraz retweetów - każdego dnia pojawiało się średnio tysiąc nowych wpisów. IMM najwięcej, bo aż 53 tys. publikacji, twitterowych przekazów odnotował w listopadzie 2021 roku.Najaktywniejszymi autorami z tego okresu są członkowie Klubu PiS – łącznie wygenerowali 22 tys. wpisów, w tym na pierwszym miejscu znalazła się Anna Milczanowska, która wówczas opublikowała prawie 2,3 tys. informacji, czyli średnio aż 75 dziennie. W innych typach mediów posłanka pojawiła się zaś jedynie 23 razy. Klub PiS stanowi 42% udziału wśród wszystkich klubów i kół parlamentarnych obecnych na Twitterze. Drugim najaktywniejszym ugrupowaniem była Koalicja Obywatelska (35%), której parlamentarzyści tweetowali i retweetowali ponad 18 tys. razy. W tej grupie wyraźnie prowadził Adam Szejnfeld, który zamieścił ponad 2 tys. postów (średnio 70 dziennie). Trzecią siłą najbardziej widoczną na Twitterze była Lewica (10%), której członkowie w okresie 1-30 listopada 2021 roku wypuścili ponad 5 tys. tweetów i retweetów. Wśród nich najbardziej wyróżniła się Anna Żukowska, której wpisy pojawiły się prawie 1,8 tys. razy. Posłanka publikowała średnio 60 wpisów dziennie.Z kolei aktywność Konfederacji na Twitterze stanowi 6% udziału wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Najczęściej w listopadzie publikował Krzysztof Bosak — około 38 postów dziennie. Dalej znajdują się Polska2050 (3%) i Paulina Henning-Klos z liczbą 10 wpisów każdego dnia oraz Koalicja Polska (2%) i Dariusz Klimczak, który tweetował średnio 7 razy dziennie. Najmniej aktywne ugrupowania z listopada to Porozumienie i Polska Partia Socjalistyczna.W 2021 roku w polskich mediach pojawiło się prawie 775 tys. wypowiedzi polityków Klubu PiS. Zdecydowanym liderem klubu w mediach jest Mateusz Morawiecki, który ze względu na stanowisko premiera pojawił się aż 165 tys. razy. Według wyliczeń IMM statystyczny Polak mógł usłyszeć komunikaty PiS średnio 11 razy tygodniowo. Dotarcie wszystkich zbadanych przekazów szacuje się na 19 mld. W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 politycy klubu najczęściej byli zauważalni w Wnp.pl, Polskieradio24.pl, Tvn24.pl, Programie I Polskiego Radia, Programie III Polskiego Radia, TOK FM, Gazecie Polskiej Codziennie, Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, TVP Info, Wydarzeniach 24 oraz Polsat News.Działacze Kolacji Obywatelskiej odnotowali w 2021 roku obecność w liczbie 246 tys. wejść w mediach. Najczęściej, bo prawie 40 tys. razy, pojawiał się Donald Tusk, który w lipcu powrócił jako przewodniczący PO. Jak podaje IMM, każdy obywatel Polski mógł zetknąć się z komunikatem polityków opozycji średnio 3 razy tygodniowo, czyli prawie 4 razy rzadziej niż z politykami PIS (dotarcie szacowane na 5 mld). Tytuły mediowe, w których wypowiedzi i wystąpień Koalicji było najwięcej, to kolejno: Wnp.pl, Wpolityce.pl, 300polityka.pl, Radio Zet, TOK FM, Radio Nowy Świat, TVN24, Wydarzenia 24, Polsat News, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i Gazeta Polska Codziennie.Do najczęściej obecnych w mediach polityków zalicza się czterdziestu czterech deputowanych pochodzących z koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy. Łącznie przedstawiciele klubu pojawili się w polskich mediach 54 tys. razy. Jak podaje IMM, każdy Polak mógł mieć kontakt z ich wypowiedziami średnio 3 razy w miesiącu (dotarcie 1 mld). Najpopularniejsze media to kolejno: Wnp.pl, Radio.opole.pl, Wydarzenia.interia.pl, TVN24, Wydarzenia 24, Polsat News, TOK FM, Radio Nowy Świat, Polskie Radio 24, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i Dziennik Trybuna.Do najczęściej obecnych w mediach polityków zalicza się 44 deputowanych pochodzących z koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy. Łącznie przedstawiciele klubu pojawili się w polskich mediach 54 tys. razy. Jak podaje IMM, każdy Polak mógł mieć kontakt z ich wypowiedziami średnio 3 razy w miesiącu (dotarcie 1 mld). Najpopularniejsze media to kolejno: Wnp.pl, Radio.opole.pl, Wydarzenia.interia.pl, TVN24, Wydarzenia 24, Polsat News, TOK FM, Radio Nowy Świat, Polskie Radio 24, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i Dziennik Trybuna.Koło Poselskie Konfederacji reprezentuje 11 polityków. W analizowanym okresie posłowie pojawili się w polskich mediach ponad 35 tys. razy. Jak wylicza Instytut Monitorowania Mediów, statystyczny Polak w 2021 roku mógł spotkać się z wypowiedziami Konfederacji średnio 22 razy (dotarcie 699 mln). Najpopularniejsze typy mediów, w których byli zauważalni w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021, to: Wnp.pl, Dorzeczy.pl, Polsat News, TVP Info, Wydarzenia 24, TVN24 czy Radio Opole.Do najczęściej wypowiadających się oraz dalej cytowanych polityków w polskich mediach zalicza się także 9 parlamentarzystów z Polska2050 i przewodniczącego Szymona Hołownię. W 2021 roku pojawiło się prawie 26 tys. ich przemówień z dotarciem 653 mln kontaktów z przekazem. Prawie połowa ich przekazów (12 tys.) należała do szefa ugrupowania. IMM szacuje, że statystyczny mieszkaniec Polski mógł mieć kontakt z informacjami klubu średnio 20 razy. Media, w których odnotowano największą obecność działaczy Polska2050, to kolejno: 300polityka.pl, Radio.opole.pl, Wnp.pl, TVP Info, Wydarzenia 24, TVN24, TOK FM, Radio Nowy Świat, Radio Zet, Rzeczpospolita, Gazeta Polska Codziennie oraz Gazeta Wyborcza.Wśród najaktywniejszych polityków znaleźli się także członkowie Porozumienia. 6 posłów pojawiło się w środkach masowego przekazu ponad 41 tys. razy – 80% wszystkich wypowiedzi, w tym cytowań, należało do przewodniczącego partii Jarosława Gowina. Zasięg wszystkich komunikatów koła wyniósł 490 mln kontaktów, a więc każdy Polak mógł się z nimi zetknąć średnio nie częściej niż raz w miesiącu. Do regularnie relacjonujących ich wypowiedzi i przemówienia redakcji należą: Wnp.pl, Tvn24.pl, Dorzeczy.pl, Radio ZET, Radio HIT, TOK FM, TVN24, Polsat News, TVN24 BiŚ, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Gazeta Polska Codziennie, Polska Metropolia Warszawska czy Dziennik Łódzki.4 posłów Kukiz’15 w 2021 roku było obecnych w polskich mediach ponad 12 tys. razy, a statystyczny Polak mógł ich usłyszeć średnio 9 razy, czyli rzadziej niż raz w miesiącu. IMM podaje, że dotarcie wszystkich przekazów ugrupowania w badanym okresie wyniosło ponad 288 mln kontaktów. Tytuły mediowe najczęściej odnoszące się do komunikatów koła to kolejno: Wnp.pl, Wpolityce.pl, Wiadomosci.wp.pl, TVP Info, Wydarzenia24, Polsat News, Polskie Radio 24, Program I Polskiego Radia, Program III Polskiego Radia, Rzeczpospolita, Super Express i Gazeta Polska Codziennie.Wśród parlamentarzystów, których wypowiedzi regularnie pojawiają się w takich mediach jak Wnp.pl, Tvn24.pl, Wiadomosci.gazeta.pl, TOK FM, Radio ZET, Nowy Świat, TVN24, TVP Info, Polsat News, Rzeczpospolita, Wprost i Gazeta Krakowska, jest 5 posłów PPS. W 2021 roku byli oni widoczni w środkach masowego przekazu ponad 5 tys. razy, uzyskali jednocześnie dotarcie na poziomie 152 mln kontaktów — przeciętny Polak mógł zetknąć się w czasie całego roku z przekazem koła średnio 5 razy.Na liście najbardziej medialnych polityków znalazło się także 3 działaczy Koła PS. Zbigniew Girzyński, Andrzej Sośnierz i Agnieszka Ścigaj wypowiedzieli się w mediach, w tym byli licznie cytowani, bo ponad 11 tys. razy. W 2021 roku każdy Polak i Polka mogli zetknąć się z opiniami polityków koła średnio 2 razy (dotarcie 65 mln) – podaje IMM. Najczęściej dzięki następującym tytułom: Rynekzdrowia.pl, Tvn24.pl, Wprost.pl, TVN24, TVN24 BiŚ, Polsat News, TOK FM, Radio HIT, Radio Ostrowiec, Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza oraz Rynek Zdrowia.