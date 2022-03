Pomoc dla Ukrainy. 900 tys. postów w mediach społecznościowych w 6 dni

Media na całym świecie, także w Polsce, na bieżąco raportują przebieg wojny w Ukrainie. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów przeanalizował wpisy w mediach społecznościowych i tradycyjnych dotyczące pomocy humanitarnej dla walczącej o wolność Ukrainy.

Przeczytaj także: Media tradycyjne coraz chętniej korzystają z social media

Twitter rośnie w siłę

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Media społecznościowe Przez pierwsze sześć dni wojny (24 lutego – 1 marca) w mediach społecznościowych opublikowano 894 949 wpisów nawiązujących do pomocy Ukraińcom. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Media tradycyjne W internecie, prasie, radiu i telewizji w ostatnich sześciu dniach pojawiło się 27 085 publikacji na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wojna hybrydowa dzieje się na naszych oczach

Media społecznościowe w kontekście konfliktu w Ukrainie pokazały po raz kolejny „inną twarz”. Znamy tę przestrzeń jako tygiel informacji biznesowych, politycznych czy rozrywkowych, ale dziś stały się też ogromną platformą do niesienia pomocy i przekazywania wiedzy na temat wojny. Z jednej strony jest to najszybszy kanał informujący o sytuacji nawet w najbardziej odległych lub odizolowanych miejscach, ale z drugiej doniesienia są przepełnione fake newsami i niesprawdzonymi danymi. W tym konflikcie mamy do czynienia nie tylko z wojną konwencjonalną, ale także hybrydową, gdzie druga strona doskonale rozumie mechanizmy działania mediów społecznościowych i wykorzystuje je do propagandy – komentuje Sebastian Bykowski, prezes PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.



Jak dodaje: – wszyscy powinniśmy pamiętać, że narrację tworzą użytkownicy o różnym stopniu wiedzy i aktywności w social media. To powoduje, że często poza brakiem weryfikacji prawdziwości danych mamy jeszcze do czynienia ze zjawiskiem „echa informacyjnego” wywoływanego udostępnianiem i publikowaniem nieaktualnych informacji sprzed kilku dni. Wprowadzane do przestrzeni na nowo, powodują dodatkowy szum informacyjny oraz dezinformację. A to w przypadku chociażby akcji pomocowych ma ogromne znaczenie. Dlatego tak dużą wagę należy przykładać do weryfikowania doniesień oraz korzystania tylko ze sprawdzonych, wiarygodnych źródeł informacji.

Potrzeba weryfikowania treści silniejsza niż kiedykolwiek

Na początku wojny w Ukrainie media społecznościowe odgrywały kluczową rolę w przekazywaniu informacji dotyczących pomocy uchodźcom. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z pierwszą tak dużym konfliktem zbrojnym w Europie w dobie social mediów. Korzystały z nich zarówno organy rządowe, jak i setki tysięcy zwykłych obywateli. Z jednej strony, zgodnie z zasadą społecznego dowodu słuszności, taka aktywność mobilizowała nas do angażowania się. Z drugiej, pozwalała władzom państwowym i samorządowym koordynować pomoc na poziomie lokalnym i państwowym – wskazuje Szymon Sikorski, prezes agencji Publicon.

Przez pierwsze sześć dni wojny (24 lutego – 1 marca) w mediach społecznościowych opublikowano 894 949 wpisów nawiązujących do pomocy Ukraińcom, opatrzonych takimi hashtagami jak #solidarnizukraina, #NAPOMOCUKRAINIE, #PomagamUkrainie czy #pomocdlaukrainy. 43% tych publikacji pojawiło się na Facebooku, a 38% na Twitterze, co pokazuje, jak ogromną rolę w relacjonowaniu wydarzeń związanych z wojną odgrywa w ostatnim czasie to medium – do tej pory postrzegane przede wszystkim jako przestrzeń do dyskusji o polityce i sporcie.Temat pomocy, jaką Polska zaoferowała dotkniętej wojną Ukrainie był jednym z tych dominujących także w mediach tradycyjnych. W internecie, prasie, radiu i telewizji w ostatnich sześciu dniach pojawiło się 27 085 publikacji na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy. Ich poziom dotarcia przekroczył 268 milionów.Najaktywniejszymi portalami internetowymi (pod względem liczby publikacji), na których można było znaleźć informacje na ten temat były kolejno: echodnia.pl, radio.opole.pl, portalsamorzadowy.pl, onet.pl, a także wnp.pl. Obecność na tej liście Portalu Samorządowego pokazuje kluczową rolę samorządów w działaniach koordynujących pomoc. Z kolei jeśli chodzi o dotarcie, w pierwszej trójce portali podejmujących temat wsparcia uchodźców znalazły się onet.pl, eska.pl i rmf24.pl.Dodaje też, że mimo bezprecedensowej pomocy, w jaką zaangażowały się miliony Polaków, z godziny na godzinę możemy obserwować w sieci nasilającą się dezinformację na temat tego, co rzeczywiście dzieje się na polsko-ukraińskiej granicy i jak traktujemy przybyłych tu uchodźców. Niektóre tego typu fake newsy są powielane przez internautów, a nawet opiniotwórcze zagraniczne media. Dlatego tak ważne jest dzisiaj świadome korzystanie z mediów – weryfikowanie źródeł, zestawianie ich ze sobą, bycie wyczulonym na informacje nacechowane emocjonalnie czy unikanie czerpania wiedzy z komentarzy.