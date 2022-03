Najczęściej cytowane media II 2022. RMF FM utrzymuje się na pozycji lidera

W lutowym rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów liderem pozostaje radio RMF FM. Na kolejnych miejscach podium, także bez zmian, Onet i Wirtualna Polska.

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media ekonomiczne i biznesowe – prasa Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym niezmiennie utrzymują się Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna.

Media ekonomiczne i biznesowe – portale TOP 5 najbardziej opiniotwórczych portali o profilu biznesowym tak samo, jak w zeszłym miesiącu tworzą Money, Business Insider Polska, Bankier, 300gospodarka i Wnp.

Media regionalne

Radio RMF FM było w lutym cytowane prawie 2,4 tys. razy. Na portal Onet powoływano się 2,2 tys. razy, a na portal Wirtualna Polska 2 tys. razy.Widoczny wzrost w liczbie cytowań stacja RMF FM odnotowała już na początku lutego, kiedy minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk na antenie radia zdementował doniesienia o jego rzekomej kandydaturze na stanowisko ministra finansów.Największy wzrost cytowań - o 11 pozycji - odnotowało Polskie Radio 24, które wyraźny skok cytowań odnotowało w połowie lutego, głównie za sprawą wywiadu z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim.O pięć pozycji awansowali Super Express i Fakt.W lutym 2022 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była niezmiennie Rzeczpospolita z 1,7 tys. cytowań. Na miejscu drugim uplasował się tym razem Super Express. Na pozycji trzeciej Fakt z 1,1 tys. wzmianek.Największy awans odnotowały: Viva o 4 oczka, Wprost i Fakt - o trzy pozycje. W Fakcie ukazał się wywiad z Adamem Niedzielskim. Minister zdrowia poinformował w nim, że rząd planuje stopniowo odchodzić od restrykcji związanych z pandemią COVID-19, w tym od obowiązku noszenia maseczek oraz planuje przywrócić poprzedni system funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego. Tygodnik Wprost jako pierwszy poinformował o niezadowoleniu w partii opozycyjnej w związku z zagranicznym wyjazdem marszałka Tomasza Grodzkiego wraz z senatorami do Miami.Najczęściej cytowanym tygodnikiem lutego jest Viva z 284 wzmianek, na łamach dwutygodnika ukazał się wywiad z Borysem Szycem i jego żoną, w którym opowiedzieli o swojej relacji na przestrzeni lat. Na drugim miejscu Sieci z liczbą cytowań 275, a na trzecim Wprost.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Forbes z wynikiem 174 cytowań. Perspektywy na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w lutym 2022 na miejscu lidera ponownie TVN24 z wynikiem 1,1 tys. cytowań. Inne media powoływały się na stację między innymi za sprawą rozmowy z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, który podkreślił, że popiera hipotezę o końcu pandemii. Pod koniec lutego natomiast, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, redakcja TVN24 zapytała Marka Brzezińskiego, co oznacza ta sytuacja dla niego, jako ambasadora kraju, który graniczy z Ukrainą. W swojej odpowiedzi zapewnił on, że Polska jest bezpieczna – jego słowa były następnie licznie cytowane w innych polskich mediach.Kolejne miejsca podium zajęły: Polsat News z liczbą 785 cytowań i TVN. Canal+ powraca do rankingu stacji telewizyjnych, plasując się na siódmym miejscu.RMF FM z 2,4 tys. cytowań ponownie zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy doPolskiego Radia 24, a trzecia do Radia Zet, które cytowano w grudniu 999 razy.Onet wciąż na miejscu lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych. W lutym 2022 portal odnotował 2,2 tys. cytowań. Portal donosił wówczas między innymi o otrzymaniu przez posłów zwrotu części pieniędzy, które wcześniej mieli stracić przez zmiany podatkowe w Polskim Ładzie. Za nim Wirtualna Polska z liczbą 2 tys. powołań. Oba portale w ostatnim tygodniu lutego intensywnie informowały również o ataku zbrojnym Rosji na Ukrainę, prowadząc na swoich głównych stronach relacje na żywo. Podium zamyka Interia.pl na poziomie 1,2 tys.Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym niezmiennie utrzymują się Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna, na które inne redakcje w kraju powoływały się między innymi w sprawie doniesień o niższych wypłatach dla nauczycieli w związku z Polskim Ładem. Na trzecim miejscu podobnie jak w styczniu Puls Biznesu. TOP 5 najbardziej opiniotwórczych portali o profilu biznesowym tak samo, jak w zeszłym miesiącu tworzą Money, Business Insider Polska, Bankier, 300gospodarka i Wnp.Z awansem o trzy miejsca na prowadzenie wysuwa się Gazeta Krakowska cytowana w lutym przez inne media 92 razy. Na drugim miejscu ze wzrostem o sześć oczek uplasowało się Radio Gdańsk między innymi za sprawą wywiadu z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem, w którym powiedział, że połączenie Orlenu i Grupy Lotos jest realne jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Radio Kraków zamyka podium rankingu z wynikiem 72 wzmianek w innych mediach. Powołania dotyczyły między innymi rozmowy z marszałkiem Małopolski Witoldem Kozłowskim, który skomentował sprawę odwołania dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie.