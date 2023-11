Najczęściej cytowane media IX 2023. Gazeta Wyborcza, Onet i Rzeczpospolita na podium

Gazeta Wyborcza, Onet i Rzeczpospolita to podium wrześniowego rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce, autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów (IMM).

Przeczytaj także: Najczęściej cytowane media VIII 2023. Rzeczpospolita, Wirtualna Polska oraz RMF FM

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media o tematyce zdrowotnej

Media o tematyce sportowej

Media regionalne

Wydawnictwa

Gazeta Wyborcza cytowana była we wrześniu 4,2 tys. razy, Onet - 4 tys. razy i Rzeczpospolita - 3,9 tys.Gazeta Wyborcza swoje zwycięstwo zawdzięcza publikacji serii artykułów autorstw Wojciecha Czuchnowskiego i Pawła Wrońskiego na temat kulis dymisji Piotra Wawrzyka ze stanowiska wiceministra MSZ. Autorzy jako pierwsi wskazywali, że może mieć ona związek z wizytą agentów służb specjalnych w ministerstwie oraz Centrum Decyzji Wizowych, które podlega pod MSZ.Onet wysoki wynik odnotował między innymi za sprawą tekstu Andrzeja Stankiewicza. Dziennikarz ujawnił nowe fakty w sprawie procederu wydawania wiz obywatelom krajów afrykańskich i azjatyckich, którym jak wskazywał, miał osobiście sterować wiceminister Piotr Wawrzyk.Rzeczpospolita w ubiegłym miesiącu była najczęściej cytowana w zawiązku z wywiadem z wiceministrem gospodarki i handlu Ukrainy — Tarasem Kaczką. W rozmowie z dziennikiem polityk zasygnalizował, że w ciągu następnych dni Ukraina planuje wprowadzenie embargo na polską cebulę, pomidory, kapustę i jabłka jako odpowiedź na rozporządzenie ws. zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych.We wrześniu 2023 najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Gazeta Wyborcza. Na miejscu drugim Rzeczpospolita, a trzecie miejsce zajął Fakt.Najczęściej cytowanym tygodnikiem września była Viva. W ubiegłym miesiącu redakcja przeprowadziła między innymi wywiad piosenkarką Sylwią Grzeszczak o kulisach pracy w branży muzycznej.Na drugim miejscu podium znalazł się Do Rzeczy, a na trzecim Wprost.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Forbes. Press na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych we wrześniu 2023 na miejscu lidera Polsat News z wynikiem 3 tys. cytowań. Stacja wzrost cytowalności odnotował za sprawą między innymi wywiadu z premierem Mateuszem Morawieckim, który poinformował, że Polska nie przekazuje uzbrojenia do Ukrainy. Drugie miejsce zajmuje TVN24. Na miejscu trzecim TVP Info.RMF FM z 3,4 tys. cytowań zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. W minionym miesiącu redakcja stacji między innymi opublikowała we współpracy z „DGP” sondaż poparcia dla partii startujących w wyborach parlamentarnych. Druga pozycja należy do Radia Zet, a trzecia do Programu I Polskiego Radia.We wrześniu 2023 na miejscu lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych znalazł się Onet z liczbą ponad 4 tys. cytowań. Wirtualna Polska na pozycji drugiej. Portal odnotował 3,1 tys. cytowań. We wrześniu dziennikarz WP Szymon Jadczak opublikował nowe fakty w sprawie afery wizowej, między innymi o zatrzymaniu bliskiego współpracownika wiceministra Wawrzyka – Edgara K. już w kwietniu br. Podium zamyka Interia.We wrześniu na miejsce lidera zestawienia portali biznesowych awansuje Business Insider (769 cytowań). Portal w poprzednim miesiącu przeprowadził rozmowę z ministrą finansów Magdaleną Rzeczkowską. Wywiad dotyczył obecności Polski na rynkach obligacji w euro i dolarze amerykańskim. Na miejscu drugim znalazł się portal Money. Podium zamyka zaś Bankier.Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno–biznesowym niezmiennie utrzymuje się Rzeczpospolita. Kolejne miejsce zajmuje Dziennik Gazeta Prawna, a podium zamyka Puls Biznesu.Na pierwszym miejscu w zestawieniu mediów o tematyce medycznej i zdrowotnej pozostaje Rynek Zdrowia, do którego polskie media odwoływały się 125 razy. Redakcja między innymi jako pierwsza opublikowała informację o strajku lekarzy, którzy odbył się pod budynkiem Ministerstwa Zdrowia. Miejsce drugie zajmuje Medonet, a podium zamyka Puls Medycyny.We wrześniowym zestawieniu mediów o tematyce sportowej pozycję lidera zajął portal Meczyki.pl, na którego informacje dziennikarze powoływali się blisko 1,2 tys. razy. Miejsce drugie należy do TVP Sport (1 tys. cytowań), którego dziennikarz Maciej Iwański jako pierwszy poinformował o rozwiązaniu umowy przez PZPN z selekcjonerem Fernando Santosem. Podium zamyka Przegląd Sportowy, do którego informacji media odwoływały się 962 razy.Miejsce pierwsze w rankingu najczęściej cytowanych w kraju mediów regionalnych, podobnie do ubiegłego miesiąca, zajmuje Gazeta Krakowska. We wrześniu na jej publikacje powoływano się łącznie 106 razy. Największy skok cytowań dziennik zanotował za sprawą wywiadu z Tomaszem Zającem z Tatrzańskiego Parku Narodowego na temat rykowiska jeleni. Odgłosy od kilku dni niepokoiły przebywających w Tatrach turystów. Na drugie miejsce w rankingu awansowało Radio Poznań, a podium zamyka Radio Gdańsk.Miejsce pierwsze w rankingu najbardziej opiniotwórczych wydawnictw utrzymuje Ringier Axel Springer Polska, którego redakcje Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Plejada i Przegląd Sportowy były cytowane przez dziennikarzy innych tytułów łącznie 9,2 tys. razy. Drugą pozycję zajmuje Agora (8,8 tys.), do której należą m.in. Gazeta Wyborcza, Radio Zet, Gazeta.pl, TOK FM, Plotek, Sport.pl oraz Radio Plus. Dalej na podium jest Cyfrowy Polsat z łącznym wynikiem prawie 6 tys. wzmianek dla tytułów z raportu Polsat, Polsat News, Polsat Sport, Interia, Pomponik.