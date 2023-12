Najczęściej cytowane media X 2023. TVN24 na czele

TVN24, RMF FM oraz Rzeczpospolita znalazły się na podium październikowego rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce, autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów (IMM).

Jak wynika z analizy Instytutu Monitorowania Mediów, w październiku 2023 roku stacja TVN24 była cytowana ponad 4,9 tys. razy, RMF FM - ponad 4,4 tys. razy, a Rzeczpospolita - przeszło 4,2 tys. razy.TVN24 wysoki wynik zawdzięcza m.in. publikowanym sondażom exit poll i late poll przygotowanym przez Ipsos, które dotyczyły wyników wyborów parlamentarnych. Media często przywoływały także rozmowę w „Faktach po faktach” z byłym szefem CBA Pawłem Wojtunikiem, który w czasie programu publicznie zwrócił się do Mariusza Kamińskiego, szefa MSWiA. Pytał on m.in. o „kontrolę operacyjną wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych”.W październiku 2023 najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita. Na miejscu drugim Gazeta Wyborcza, a trzecie miejsce zajął Fakt.Najczęściej cytowanym tygodnikiem października była, podobnie jak przed miesiącem, Viva. Na drugim miejscu podium znalazł się Do Rzeczy, a na trzecim Wprost.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Forbes. Press i Twój Styl ex aequo na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Zwierciadło.Wśród stacji telewizyjnych w październiku 2023 na miejscu lidera TVN24 z wynikiem 4,9 tys. cytowań. Drugie miejsce zajmuje Polsat News, cytowana ponad 3 tys. razy za sprawą wydania specjalnego programu „Śniadanie Rymanowskiego”, w którym dziennikarz rozmawiał z Andrzejem Dudą na temat ataku Hamasu na Izrael. Na miejscu trzecim TVP Info.RMF FM z 4,4 tys. cytowań zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy do Radia Zet, a trzecia do Programu I Polskiego Radia.Na pierwszym miejscu rankingu portali internetowych znajduje się Onet, który odnotował niemal 4 tys. cytowań. Materiałem, który spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem innych mediów, był artykuł z komentarzem prof. Marka Chmaja. Adwokat odniósł się w nim do upublicznienia przez TVP Info jego prywatnej rozmowy z Marianem Banasiem. Drugie miejsce, z liczbą ponad 3,7 tys. wzmianek, należy do Wirtualnej Polski. Podium zamyka Interia z liczbą blisko 2,5 tys. wzmianek.Liderem w zestawieniu prasy biznesowej pozostaje Rzeczpospolita z liczbą ponad 4,2 tys. wzmianek. Na drugim miejscu – z wynikiem ponad 1,3 tys. cytowań – plasuje się Dziennik Gazeta Prawna. Podium zamyka Puls Biznesu.Zestawienie portali biznesowych otwiera Money z liczbą 674 wzmianek. Na podium znajdują się także Business Insider i Bankier.Liderem opiniotwórczych mediów o tematyce zdrowotnej pozostaje Rynek Zdrowia z wynikiem 134 cytowań. Na drugiej pozycji znajduje się Puls Medycyny, a na trzeciej Medonet.TVP Sport znajduje się na pierwszym miejscu zestawienia mediów o tematyce sportowej z wynikiem blisko 1,4 tys. cytowań. Inne media często odwoływały się do relacji dziennikarza Piotra Kamienieckiego, który był naocznym świadkiem zamieszania, do jakiego doszło w Holandii po meczu Legii Warszawa z AZ Alkmaar. Dalej plasuje się Przegląd Sportowy i portal Meczyki.pl.Liderem opiniotwórczych mediów regionalnych zostaje Radio Gdańsk, które cytowano 137 razy. Na drugim miejscu znajduje się Radio Lublin, a na trzecim Radio Poznań.Na miejsce pierwsze w rankingu najbardziej opiniotwórczych wydawnictw awansuje Agora, której redakcje Gazeta Wyborcza, Radio ZET, TOK FM, Radio Plus, Gazeta.pl, Plotek.pl, Sport.pl były cytowane przez inne media ponad 9,5 tys. razy. Na drugim miejscu znajduje się grupa Ringier Axel Springer z wynikiem ponad 9,1 tys. wzmianek analizowanych tytułów – Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Plejada, Przegląd Sportowy, Medonet. Na ostatnim miejscu podium plasuje się Cyfrowy Polsat z liczbą blisko 8 tys. cytowań, który reprezentują Polsat, Polsat News, Polsat Sport, Interię, Pomponik oraz TV4.