Szymon Hołownia - marszałek Sejmu, król mediów

Marszałek rotacyjny, jak sam mówi o sobie Szymon Hołownia, od pierwszego dnia swojego urzędowania cieszy się w mediach bardzo dużą popularnością. Przez zaledwie trzy tygodnie dotyczyło go blisko 46 tys. publikacji w tradycyjnych mediach. Łatwo się domyślić, że na łamach serwisów internetowych popularność niedawnego kandydata w wyborach prezydenckich i prowadzącego telewizyjne talent show była jeszcze większa.

Mój cel i program jest prosty: chciałabym, aby rodzice, gdy w telewizji pokazują dzieciom Sejm, nie zasłaniali im oczu i nie zatykali im uszu. Przeciwnie – by mówili: zobaczcie, tak można ze sobą rozmawiać, nawet gdy się ze sobą nie zgadza.

W przestrzeni mediów społecznościowych ponad 290 tys. postów i komentarzy dotyczyło Szymona Hołowni

Na dużą popularność Szymona Hołowni, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, wpłynęły jego cięte riposty. Filmiki z wypowiedziami marszałka szybko stają się internetowymi viralami, a w sieci roi się od zabawnych memów. ‚‚Bardzo cenię państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności, pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć” – te słowa wypowiedziane przez Szymona Hołownię w kierunku posłów Prawa i Sprawiedliwości, cieszyły się w analizowanym okresie największym zainteresowaniem, docierając do blisko 12 mln użytkowników – tłumaczy Katarzyna Popławska – kierownik marketingu i PR w PSMM Monitoring & More.

W okresie objętym analizą na pięciu profilach Szymona Hołowni odnotowaliśmy znaczący wzrost obserwujących. Największy na Instagramie – 193 234 nowych fanów. Na drugim miejscu uplasował się TikTok, na trzecim – X (dawny Twitter) – komentuje Katarzyna Popławska. Jak dodaje: – Na uwagę zasługuje liczba interakcji na przestrzeni niespełna miesiąca. Wyłącznie na Instagramie był to blisko 1 mln wzmianek i komentarzy.

Szymon Hołownia to symbol nowej jakości sejmowego dyskursu. Jego popularność to nie tylko efekt stanowiska, ale także świeżego spojrzenia na politykę – z humorem oraz trafną, ciętą ripostą, co tylko nakręca spiralę zainteresowania odbiorców.Sam Hołownia w dniu wyborów na stanowisko marszałka deklarował:PSMM Monitoring & More przeanalizował dane za okres od 13 listopada do 4 grudnia 2023 roku, biorąc pod uwagę wszystkie informacje na temat nowego marszałka Sejmu. Jak czytamy w raporcie, w mediach tradycyjnych odnotowano na temat Szymona Hołowni prawie 46 tys. publikacji, z kolei w przestrzeni mediów społecznościowych ponad 290 tys. postów i komentarzy. Wartość AVE ww. publikacji w wyniosła 671,5 mln zł.Dużą popularnością cieszą się kanały kanałów własne marszałka w mediach społecznościowych.