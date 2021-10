XVIII Konkurs Chopinowski w mediach

Zakończył się XVIII Konkurs Chopinowski. Tegorocznym zwycięzcą został Kanadyjczyk Bruce Liu. Instytut Monitorowania Mediów sprawdził ile wzmianek pojawiło się w mediach na temat tego najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Polsce.

Przeczytaj także: Konkurs Chopinowski w internecie i social media

Przebieg konkursu omawiany nie tylko przez specjalistów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe XVIII Konkurs Chopinowski na Twitterze Polscy internauci na bieżąco komentowali przebieg konkursu, szczególnie aktywnie na Twitterze – 77% wszystkich wzmianek w mediach społecznościowych. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Zasięg medialny XVIII Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina robi wrażenie - każdy Polak powyżej 15. roku życia mógł spotkać się z informacją o wydarzeniu w mediach aż siedem razy, a gdy weźmiemy pod uwagę sam internet to minimum dwa razy. To sprawia, że Konkurs ma charakter podobny do Igrzysk Olimpijskich - kibicujemy rodakom i obserwujemy ich zmagania, jednak w tym przypadku na pierwszym miejscu jest muzyka Chopina niezależnie od tego, kto wygra, co widać na przykładzie tweetów polskich internautów - komentuje Natalia Zdrojewska, Specjalista ds. Współpracy z Klientem w Instytucie Monitorowania Mediów (IMM).

Najaktywniejsze źródła telewizyjne i radiowe

Popularność Bruce’a Liu rosła wraz z kolejnymi etapami konkursu

Instytut Monitorowania Mediów sprawdził gdzie i jak często w okresie od 2 do 23 października ukazywały się wzmianki na temat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Z analizy wynika, że pojawiło się 46,5 tysięcy informacji z dotarciem 238 mln i szacunkowym AVE w wysokości 125 mln złotych. Najwięcej wzmianek - 27,7 tys. - pojawiło się w portalach internetowych i na Twitterze - 13,2 tys.Od strony medialnej konkurs to także transmisje przesłuchań w radiu, telewizji i internecie. Wysoką aktywność w tym zakresie pokazał Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, który na bieżąco umieszczał nagrania z przesłuchań na swoim koncie na YouTube, docierając tym samym do ponad 24 mln potencjalnych kontaktów z przekazem.Tegoroczna edycja Konkursu Chopinowskiego cieszyła się dużą popularnością w social mediach. Polscy internauci na bieżąco komentowali przebieg konkursu, szczególnie aktywnie na Twitterze – 77% wszystkich wzmianek w mediach społecznościowych.Szczyt publikacji przypadł na 17 października (1,1 tys.), kiedy informowano o przejściu dwóch Polaków do finału konkursu oraz 21 października po oficjalnym ogłoszeniu wyników XVIII edycji konkursu (3,2 tys. wzmianek). Dodatkowo samą organizacją wydarzenia zainteresowali się również Youtuberzy, m.in. Krzysztof Gonciarz, który nagrał materiał zza kulis konkursu, docierając tym samym w badanym okresie do ponad 139 tys. potencjalnych kontaktów z przekazem. Na dzień 25 października br. video ma ponad 166 tys. wyświetleń.Oprócz transmisji przesłuchań z Konkursu Chopinowskiego, które miały miejsce głównie na antenach Polskiego Radia i w telewizji TVP Kultura, w badanym okresie pojawiały się również częste wzmianki w kanałach informacyjnych. Najwięcej w TVP Info – pięćdziesiąt dziewięć razy o łącznym czasie antenowym około trzech godzin, TVP Polonia – dwadzieścia osiem wzmianek, ale o najdłuższym czasie nadawania prawie pięciu godzin oraz Wydarzenia24 (kanał informacyjny telewizji Polsat) – dwadzieścia siedem razy o łącznym czasie jednej godziny.W radiu łącznie o konkursie pianistycznym mówiono 581 razy, najczęściej w Polskim Radiu 24, gdzie zmagania pianistów komentowali eksperci z branży muzycznej - dziewięćdziesiąt siedem materiałów o najdłuższym czasie antenowym ośmiu godzin. W Programie Pierwszym Polskiego Radia wspomniano o wydarzeniu osiemdziesiąt pięć razy o łącznym czasie antenowym około trzech godzin, a w Trójce informacji pojawiło się sześćdziesiąt pięć i nadawano je w sumie przez dwie godziny.Łącznie na temat tegorocznego zwycięzcy, Kanadyjczyka Bruce’a Liu w badanym okresie w mediach pojawiło się 12 tys. materiałów, najwięcej w portalach internetowych 9,8 tys. Do 5 października liczba wzmianek nie przekraczała dziesięciu dziennie, ale z każdym kolejnym etapem konkursu jego popularność rosła. Pierwszy zauważalny wzrost odnotowaliśmy 17 października – 588 wzmianek, kolejny chwile przed ogłoszeniem wyników – 1,2 tys., a 21 października o zwycięzcy wspominano już niemalże 4 tys. razy. Łącznie o wygranej Bruce’a Liu pojawiło się 8,6 tys. materiałów we wszystkich typach mediów, z dotarciem ponad 20 mln i AVE szacowanym na ponad 21 mln zł.