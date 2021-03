COVID-19 nasilił medialną dyskusję o fake newsach

Z danych Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że wraz z wybuchem pandemii COVID-19 nasiliła się w mediach dyskusja na temat dezinformacji. Pojawiło się na ten temat o 177 proc. publikacji więcej niż w 2019 roku. Najwięcej tego typu treści ukazało się na Twitterze.

Przeczytaj także: Twitter, Facebook i YouTube II 2015

Twitter to medium, w którym o dezinformacji mówi się najwięcej

Social media i portale jako najaktywniejsze media

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Publikacje o fake newsach - wybrane typy mediów Informacje o szerzących się na dużą skalę fake newsach w latach 2019 – 2020 najczęściej pojawiały się w social mediach (60%). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Przeczytaj także: Media tradycyjne coraz chętniej korzystają z social media

Instytut Monitorowania Mediów zwraca uwagę, że w marcu 2020 roku, a dokładniej po 15 marca, nastąpił skokowy wzrost publikacji zawierających takie wyrażenia jak fake news , fałszywa prawda, postprawda, dezinformacja, czy deepfake. Uśredniona miesięczna liczba takich przekazów to aż 28 tys. publikacji więcej niż w 2019 roku.Z danych IMM wynika, że na przestrzeni dwóch ostatnich lat w mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter, czy YouTube najwięcej o dezinformacji pisano na Twitterze (76%), czyli w medium najchętniej wykorzystywanym przez polityków, dyplomatów i publicystów. Dotarciewszystkich materiałów na temat zjawiska postprawdy, które zostały opublikowane w badanym okresie w prasie, portalach internetowych i mediach społecznościowych wynosi ponad 2,5 mld potencjalnych kontaktów z przekazem. Z roku 2019 na rok 2020 wartość dotarcia wzrosła o 35%.Informacje o szerzących się na dużą skalę fake newsach w latach 2019 – 2020 najczęściej pojawiały się w social mediach (60%), w portalach internetowych (38%) i w prasie (2%). W 2020 roku w mediach społecznościowych o dezinformacji mówiono 2,4 razy częściej niż rok wcześniej, w portalach internetowych natomiast aż 3,7 razy, jedynie w prasie zanotowano w tym okresie tylko 1,2 razy więcej materiałów na ten temat w stosunku do roku 2019.Jak wynika z raportu „Problem fake news w Polsce”organizacji fact-checkingowej Demagog we współpracy z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich aż 66% badanych (osób 15-19 lat), zgodziło się ze stwierdzeniem, że edukacja społeczeństwa może przyczynić się do zmniejszenia liczby fałszywych informacji. Jednocześnie dane Instytutu Monitorowania Mediów – IMM jednoznacznie potwierdzają, że zainteresowanie tym tematem w 2020 roku znacznie wzrosło.