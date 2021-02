Protest "Media bez wyboru" popierany przez 2/3 Polaków

Protest "Media bez wyboru", przeprowadzony w minioną środę, nie pozostał niezauważony. 91% Polaków przebadanych na zlecenie Komitetu Badań Radiowych odnotowało tę akcję protestacyjną, a 68% wyraziło dla niej poparcie.

Protest gazet, portali internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych skierowany był przeciwko planom wprowadzenia nowego podatku od reklam . Podatek miałby być naliczany od przychodów, nie zaś od zysku, co najbardziej uderzy w wolne i niezależne redakcje, ograniczając odbiorcom dostęp do rzetelnej informacji. W czasie akcji protestacyjnej w mediach zamiast informacji pojawiły się czarne plansze z napisem "Media bez wyboru", publikowany był także list otwarty.Jak na protest niezależnych mediów zareagowali Polacy? Z badania przeprowadzonego przez instytut Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych wynika, że 91% rodaków zauważyło protest. Odsetek ten był równie wysoki wśród odbiorców mediów w grupie wiekowej 60-75 lat - wyniósł 87%. Akcję zauważyło 87% mieszkańców wsi i aż 98% mieszkańców mniejszych miast (20-100 tys. mieszkańców).Choć w czasie trwania protestu informacje o nim były dość lakoniczne (wiele mediów nie nadawało w ogóle programu), to już dzień później aż 68% badanych przyznało, że go popiera. Kolejne 10% było nie zdecydowanych, co mogło wynikać właśnie z braku szczegółowych informacji o jego powodachw pierwszym etapie.Najwięcej zwolenników akcja „Media bez wyboru” miała wśród młodych osób w wieku 15-24 lata –poparcie wyraziło 73% osób z tej grupy. Jednak w każdej z pozostałych grup wiekowych akcja miała poparcie aż ok. 2/3 Polaków – nawet wśród osób najstarszych (60-75 lat) odsetek wyniósł aż 68%.Co ciekawe, najwyższe poparcie dla akcji można zaobserwować w średnich i dużych miastach (od 20 do 500 tys. mieszkańców) – wynosi tam 73%. Z kolei w małych miasteczkach (do 20 tys.) jest takie samo jak w wielkich aglomeracjach (pow. 500 tys.) – 67%. Niewiele mniejsze jest na wsiach – aż 63%.Protest podziałał na wyobraźnię i pokazał, jak Polska mogłaby wyglądać bez niezależnych mediów.Aż 69 proc. badanych akcja uświadomiła, jak ważna jest możliwość korzystania z różnorodnych serwisów internetowych, programów telewizyjnych i radiowych. Polacy w zdecydowanej większości uważają, że niezależne media stoją na straży demokracji w Polsce i obawiają się świata bez nich.Z sondażu wynika, że Polacy są świadomi negatywnego wpływu nowego podatku nie tylko na media, ale też na zwykłego widza, słuchacza, czytelnika czy internautę i obawiają się, że uruchomi on lawinę wzrostu cen.Badanie pokazało również, że zdaniem Polaków, rząd wykorzystuje pandemię COVID-19 do osłabienia niezależnych mediów. Jednocześnie zauważają, że dotychczasowa pomoc władzy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez liczne lockdowny jest niewystarczająca.