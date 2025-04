Google usunął 5,1 miliarda fałszywych reklam w 2024 roku

Firma Google usunęła w 2024 roku 5,1 miliarda fałszywych lub naruszających zasady reklam i zawiesiła ponad 39,2 miliona kont reklamodawców stosujących nieuczciwe praktyki reklamowe.

Ponad 5,1 miliarda usuniętych reklam

Wpływ AI na bezpieczeństwo reklam

Dbałość o integralność wyborów

Coroczny raport Google na temat bezpieczeństwa reklam (Ads Safety Report) podsumowuje najważniejsze działania podejmowane w celu ochrony użytkowników, wydawców i reklamodawców oraz przeciwdziałania nadużyciom w ekosystemie reklamowym. Od lat kluczową rolę w wykrywaniu naruszeń odgrywają duże modele językowe (LLM), których ciągły rozwój pozwala na coraz skuteczniejsze i bardziej precyzyjne egzekwowanie zasad w skali globalnej.W 2024 roku Google zablokował ponad 5,1 miliarda reklam naruszających zasady , a także ograniczył widoczność kolejnych 9,1 miliarda. Jednocześnie zawieszono ponad 39,2 miliona kont reklamodawców, które nie spełniały obowiązujących wymagań.Ponadto Google zablokował lub ograniczył wyświetlanie reklam na ponad 1,3 miliarda stron wydawców, a w przypadku ponad 220 tysięcy witryn wprowadzono egzekwowanie zasad na poziomie całej strony.Firma nieustannie aktualizuje swoje zasady dotyczące reklam i wydawców, aby jeszcze lepiej chronić użytkowników i użytkowniczki. Tylko w 2024 roku wprowadzono ponad 30 aktualizacji zasad, by ekosystem reklamowy stawał się jeszcze bardziej transparentny i odpowiedzialny.Zasada wprowadzania użytkowników w błąd to jedna z reguł, które Google uaktualnił w poprzednim roku. Reklamy generowane przez sztuczną inteligencję i wykorzystujące wizerunek osób publicznych to coraz popularniejsze nadużycie nieuczciwych reklamodawców. Aby ograniczyć ten proceder, Google stworzył specjalistyczny zespół ponad 100 ekspertek i ekspertów, odpowiedzialnych za opracowanie nowych rozwiązań. Dzięki temu możliwe stało się szybsze i bardziej zdecydowane zawieszanie kont, naruszających tę zasadę. W efekcie na stałe zablokowano ponad 700 tysięcy kont reklamodawców, co doprowadziło do 90-procentowego spadku tego rodzaju nadużyć w skali roku.W ubiegłym roku Google skupił się na rozwój dużych modeli językowych (LLM) i wdrożył ponad 50 ulepszeń, które pozwoliły skuteczniej i precyzyjniej egzekwować zasady reklamowe w szerokiej skali. Dzięki temu zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogły skoncentrować się na złożonych i skomplikowanych naruszeniach, a same modele otrzymały więcej danych do wytrenowania. To umożliwiło lepsze reagowanie na zagrożenia.Obecnie sztuczna inteligencja nie tylko pomaga w wykrywaniu fałszywych i niezgodnych z zasadami reklam, ale również pozwala na proaktywne działania. Dzięki niej zespoły Google są w stanie szybciej identyfikować i blokować nieuczciwych reklamodawców już na etapie zakładania konta - w 2024 roku zawieszono łącznie ponad 39,2 miliona kont.W 2024 roku w wielu miejscach na świecie odbywały się wybory, dlatego działania Google koncentrowały się na ochronie integralności wyborów i użytkowników przed dezinformacją polityczną. Rozszerzono obowiązek weryfikacji tożsamości i przejrzystości dla reklamodawców publikujących reklamy wyborcze w kolejnych krajach i regionach. W reklamach zaczęły pojawiać się oznaczenia „Opłacone przez”, a użytkownicy zyskali dostęp do publicznego raportu przejrzystości, który umożliwia sprawdzenie, kto finansuje daną kampanię.Ponadto Google jako pierwsza firma na świecie wprowadził obowiązek informowania o treściach wygenerowanych przez AI w reklamach wyborczych – to kolejny krok w kierunku zapewnienia przejrzystości i zaufania w procesie demokratycznym. Tylko w 2023 roku zweryfikowano ponad 8900 nowych reklamodawców politycznych, a z platformy usunięto 10,7 miliona reklam pochodzących z niezweryfikowanych kont. Firma nadal konsekwentnie egzekwowała globalne zasady dotyczące fałszywych twierdzeń związanych z wyborami.