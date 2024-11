5 trendów marketingowych na 2025 rok

Co czeka marketing w 2025? Przygotowaliśmy dla Was przegląd 5 trendów, które mogą istotnie wpłynąć na rynek reklamy. Sprawdź jakie tematy warto obserwować w nadchodzącym roku.

Przeczytaj także: 10 trendów marketingowych na 2025 rok

Treści generowane przez AI – od tego nie da się już uciec

Attention: nowa wojna o uwagę konsumentów

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Co czeka marketing w 2025? Marki coraz częściej decydują się na tworzenie treści w oparciu o sztuczną inteligencję.

Mikroseriale – czy nadchodzi kolejny azjatycki trend?

Marketing oparty na społecznościach: w 2025 wygra autentyczność

SEO w erze AI: czas przygotować się na wyszukiwarki AI

Przeczytaj także: Amazon preferowaną przez konsumentów platformą reklamową

Marki coraz częściej decydują się na tworzenie treści w oparciu o sztuczną inteligencję. Sieć modowa Mango ogłosiła, że zdecydowała się zastąpić część modelek i modeli awatarami generowanymi przez sztuczną inteligencję. Tegoroczna reklama świąteczna Coca-Cola została w całości wygenerowana przez AI. Marki decydują się na taki sposób tworzenia treści ze względu na koszty, elastyczności i szybkość przygotowania materiałów. Wygląda na to, że w 2025 ten trend będzie tylko nabierał prędkości.Konsumenci codziennie spotykają się z ogromną ilością komunikatów reklamowych, co sprawia, że zdobycie i utrzymanie ich uwagi jest coraz trudniejsze. Marki muszą znaleźć skuteczny sposób, by wyróżnić się i naprawdę zaangażować swoich odbiorców. Ludzie mają coraz mniej czasu i cierpliwości na treści, które ich nie interesują. Jeśli marka nie przykuje ich uwagi w kilka sekund, szansa na nawiązanie kontaktu przepada. Obecnie nie wystarczy jedynie promować produkty – ważne jest tworzeni angażujących treści, które budują trwałe więzi z odbiorcami.Marketing skierowany na wymiar uwagi będzie trendem w 2025 roku z dwóch powodów: mediowej i egzekucyjnej. Perspektywa mediowa dotyczy modeli rozliczeń, które coraz częściej pojawiają się w ofertach domów mediowych: idea jest taka, że klienci będą płacić tylko za odsłony reklam, które konsumenci obejrzeli z uwagą. IAB przygotowało rekomendacje wskaźnika uwagi, który opiera się na parametrach związanych z ekspozycją reklamy i zachowaniem użytkownika. Sam wskaźnik jest oczywiście tylko syntetycznym modelem, ale w obliczu rosnącego z roku na rok ad fraudu należy poczytywać go jako krok w dobrą stronę. Branża zdaje się zauważać, że nie chodzi o liczbę wyświetleń reklamy a jej jakość i oddziaływanie.Druga perspektywa związana z pozyskiwaniem uwagi poprzez tworzenie angażujących i często bardzo niestandardowych treści, które mają przyciągnąć uwagę. Przykładem takich treści może być otwarcie sklepu Biedronki na Roblox. Symulator sklepu zyskał ogromny rozgłos i tysiące graczy zaangażowało się w prowadzenie wirtualnego sklepu. Tego typu działania będą przyciągały uwagę i zaangażowanie konsumentów, łącząc ich jednocześnie z marką i jej produktami. W nadchodzących latach sukces marek będzie zależał zatem od umiejętności tworzenia interesujących, autentycznych i angażujących treści, które przyciągają uwagę w rosnącym gąszczu komunikatów.W Azji i USA zapanowała moda na mikroseriale, czy w 2025 dotrze także do Polski? Nowy format to seriale zazwyczaj składające się z odcinków trwających od kilkudziesięciu sekund do kilku minut. Ich cechą charakterystyczną jest skoncentrowana fabuła, dynamiczne tempo akcji oraz dostosowanie do szybkiego odbioru przez platformy jak TikTok lub YouTube shorts. Prezentowana historia jest przedstawiana w zwięzły i intensywny sposób, często w formie cliffhangerów, które zachęcają do oglądania kolejnych odcinków. Nacisk na oglądanie coraz to kolejnych odcinków jest sposobem na hackowanie algorytmów, które bardzo promują konta przedstawiające angażujące treści. Trend microseriali może być interesującym formatem dla marek, ze względu na swoją specyfikę nie wymaga wysokich nakładów i może być dobrym sposobem na lokowanie produktów. Na naszym rynku świetną realizacją tego typu produkcji może pochwalić się Muzeum Zamoyskich, które nakręciło serię historii na temat życia służby.Ostatnie lata nie były łatwe dla influencer marketingu – afery związane z Pandora Gate, hazardem czy rosnąca nieufność do rekomendacji twórców internetowych sprawiły, że wiele marek zmienia swoją strategię. Era tradycyjnego influencer marketingu ustępuje miejsca działaniom skoncentrowanym na budowaniu społeczności. Marki zauważyły, że klienci bardziej cenią rekomendacje od osób podobnych do nich, niż od influencerów promujących produkty za pieniądze.Temat marketingu społecznościowego jest szczególnie istotny z powodu algorytmów Facebooka, który bardzo mocno promuje tworzenie grup kosztem stron marek i osób. Co ważne marketing społecznościowy nie ogranicza się tylko do Facebooka – społeczności na innych platformach też rosną w siłę. W 2025 marki stawiające na zaangażowane społeczności zdobędą przewagę nad tymi, które ograniczają się wyłącznie do tradycyjnej reklamy.Sztuczna inteligencja coraz śmielej wchodzi w obszar wyszukiwania informacji o produktach. Modele AI, takie jak SearchGPT , zmieniają sposób, w jaki użytkownicy wyszukują i konsumują informacje. Zamiast tradycyjnych wyników wyszukiwania, AI dostarcza konkretne, wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Dla marek oznacza to konieczność dostosowania swoich działań do nowego środowiska. Po pierwsze marki będą musiały zadbać o widoczność w wyszukiwarkach AI. Rosnąca penetracja ChatGPT i innych tego typu platform sprawi, że ruch z tego obszaru stanie się coraz bardziej zauważalny i tym samym coraz bardziej kuszący dla marek. Druga kwestia to nowe rozwiązania sprzedażowe oferowane przez modele AI: już teraz perplexity.ai oferuje możliwość promowania produktów w ramach generowania odpowiedzi przez model AI. Właśnie otwiera się przed nami nowy kanał promocji produktów, który omija ekosystemy Google i Meta.