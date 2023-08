ChatGPT to nie wszystko. Poznaj 6 najciekawszych narzędzi AI w marketingu

Współczesny świat biznesu podlega dynamicznym zmianom, w dużej mierze napędzanym postępem technologicznym. W tym kontekście, rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym, otwierają przed przedsiębiorcami nowe horyzonty. Jedną z dziedzin, w której AI staje się nieocenionym narzędziem, jest marketing. Sztuczna inteligencja w marketingu jest już nie tylko opcją na przyszłość, ale również koniecznością dla utrzymania konkurencyjności.

Sztuczna inteligencja w marketingu – szansa czy zagrożenie?

Narzędzia AI do generowania treści

Writesonic

generowanie rozbudowanych artykułów blogowych na podstawie podanych słów kluczowych,

parafrazowanie tekstów różnej długości,

tworzenie wstępów i podsumowań artykułów,

rozbudowywanie treści na podstawie wpisanych kilku zdań,

tworzenie opisów produktów w sklepie internetowym.

Bard

Odpowiadać na szczegółowe pytania użytkownika, dopasowując się przy tym do jego oczekiwań,

udostępniać źródła informacji, z których korzysta,

eksportować kod Pythona za pośrednictwem Replit,

tworzyć treści na podstawie dokładnego polecenia użytkownika.

Narzędzia AI do generowania obrazów

Midjourney

Midjourney to wirtualny generator obrazów. Działa na zasadzie analizy setek milionów grafik znalezionych w internecie i tworzenia na ich podstawie obrazów w odpowiedzi na polecenie użytkownika.

GANPaint Studio

GANPaint Studio to narzędzie, dzięki któremu stworzysz zachwycający obraz, nie będąc grafikiem. Jego twórcy opracowali sieć neuronową, która rozpoznaje poszczególne obiekty na zdjęciach, i pozwala edytować je w taki sposób, że wyglądają w pełni naturalnie.

Narzędzia do obróbki audio i wideo

Cleanvoice

Narzędzie oferuje możliwość wykluczania głosów innych niż głos rozmówcy. Ta przełomowa technologia identyfikuje i usuwa wszelkie szumy, zakłócenia i odgłosy znajdujące się w pobliżu prowadzonych nagrań.

Beatoven

Beatoven to narzędzie muzyczne, które pozwala tworzyć oryginalne ścieżki dźwiękowe. Wystarczy, że określisz gatunek, tempo, nastrój i czas trwania, a narzędzie w ciągu kilku minut skomponuje niepowtarzalny utwór.

Przyszłość AI w marketingu – czego jeszcze możemy się spodziewać?

wzrost kreatywności AI,

rozwój pod kątem analizy danych i proponowania najlepszych działań marketingowych,

zdolność rozumienia emocji odbiorców (np. bardziej empatyczne chatboty),

tworzenie dynamicznych treści, które dostosowują się do oczekiwań odbiorców w danym czasie,

proaktywna obsługa klienta (przewidywanie potrzeb klientów i dostosowywanie do nich rozwiązań marketingowych),

rozwój innowacyjnych form reklamy, których teraz nie możemy sobie nawet wyobrazić.

AI wywołuje zarówno entuzjazm, jak i obawy. Wprowadzenie sztucznej inteligencji do marketingu daje ogrom możliwości, ale również stawia przed twórcami nowe wyzwania i potencjalne zagrożenia.Jedną z kluczowych szans, którą wykorzystuje coraz więcej marketerów, jest personalizacja. Algorytmy uczenia maszynowego są w stanie analizować dane o klientach, badać ich preferencje, zachowania i weryfikować potrzeby, co pozwala stworzyć i dostarczyć użytkownikom spersonalizowane treści. To z kolei zwiększa zaufanie docelowych odbiorców i potęguje ich skłonność do nawiązania z marką długotrwałej relacji.Rozwój sztucznej inteligencji ponownie rozbudził także zainteresowanie automatyzacją procesów marketingowych. Dzięki AI możliwe jest automatyczne tworzenie newsletterów i mailingów, sortowanie i filtrowanie bazy odbiorców, kreowanie skutecznych kampanii remarketingowych oraz optymalizowanie obsługi klientów za pomocą chatbotów. Znacznie optymalizuje to czas pracy, przez co w większości przypadków minimalizuje koszty działań marketingowych, co z punktu widzenia przedsiębiorców z niemal każdej branży jest kluczową zaletą sztucznej inteligencji.Wraz z wprowadzeniem AI pojawiają się też jednak pewne zagrożenia. Jednym z nich jest strach przed utratą kontroli nad danymi. Sztuczna inteligencja gromadzi i przetwarza ogromne ilości informacji o odbiorcach, co może budzić obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych. Dodatkowo wysoki stopień personalizacji treści może być czasami odbierany jako naruszenie prywatności, co w konsekwencji negatywnie wpłynie na potencjalnych klientów.Kolejnym zagrożeniem może być utrata kreatywności w związku z uzależnieniem działań od technologii. Już teraz firmy stają się coraz bardziej zależne od algorytmów. To może doprowadzić do zaburzenia równowagi między automatyzacją a ludzką kreatywnością. Problemem stanie się wówczas utrata autentyczności i spersonalizowanych relacji z klientami.Podsumowując, sztuczna inteligencja może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla współczesnego marketingu. Ważne jest zatem, aby umiejętnie wykorzystać potencjał AI, posługując się przy tym przydatnymi narzędziami. Okazuje się, że ChatGPT to niejedyne, ciekawe rozwiązanie, którym warto się wówczas zainteresować. Jakie inne programy zasługują na uwagę?Największym zainteresowaniem wśród marketerów cieszą się narzędzia AI do generowania treści. To właśnie dzięki nim tworzenie kampanii marketingowych jest szybsze, łatwiejsze, a nierzadko przynosi też lepsze efekty.Writesonic to zaawansowane narzędzie do generowania tekstów, dzięki któremu możesz stworzyć wysokiej jakości treści blogowe lub wykreować kampanie marketingowe. Ponadto program pozwala zautomatyzować część procesów tworzenia contentu oraz zbadać poprawność gramatyczną opracowanych już treści.Kluczowe funkcje Writesonic to:Warto też zaznaczyć, że Writesonic ma pełną integrację z narzędziem SurferSEO. Dzięki tej synergii opracujesz dobrze pozycjonującą się w wyszukiwarce treść, nadasz jej odpowiedni tytuł oraz sprawdzisz jej potencjał pod kątem SEO.Bard to oparty na sztucznej inteligencji chatbot oferujący użytkownikom wiele możliwości z zakresu tworzenia treści marketingowych. Narzędzie jest odpowiedzią Google na opracowanego wcześniej ChatGPT. Co potrafi?Działa bardzo podobnie do ChatGPT analizując ogromne ilości danych oraz interpretując zapytania użytkownika w celu podania odpowiedzi. Porównanie tych dwóch narzędzi pozwala wskazać kilka istotnych różnic. Pierwszą z nich jest fakt, iż Bart posiada połączenie z internetem, dzięki czemu przedstawia aktualne informacje. Co więcej, bez żadnych wtyczek jest w stanie generować obrazy, co odbywa się dzięki współpracy z firmą Adobe.Skuteczny marketing to przede wszystkim atrakcyjny obraz. Dzięki sztucznej inteligencji tworzenie intrygujących grafik wskoczyło na wyższy poziom. Narzędzia AI są w stanie nie tylko optymalizować i modyfikować zdjęcia, ale też tworzyć własne kreacje wizualne, co daje niemal nieograniczone możliwości marketingowe.Midjourney to wirtualny generator obrazów. Działa na zasadzie analizy setek milionów grafik znalezionych w internecie i tworzenia na ich podstawie obrazów w odpowiedzi na polecenie użytkownika.Jako że narzędzie nie ma własnego interfejsu na stronie internetowej, jego użytkowanie odbywa się z poziomu serwera Discord, czyli aplikacji do komunikowania się między internautami.Z pewnością zastanawia Cię kwestia praw autorskich wygenerowanych obrazów. Regulamin Midjourney jasno jednak wskazuje, że użytkownik jest właścicielem wszystkich zdjęć stworzonych przez sztuczną inteligencję. Są jednak pewne wyjątki. Wygenerowane obrazy nie będą Twoją własnością, jeśli korzystasz z bezpłatnego planu lub zarządzasz firmą, która generuje ponad milion dolarów przychodu rocznie.GANPaint Studio to narzędzie, dzięki któremu stworzysz zachwycający obraz, nie będąc grafikiem. Jego twórcy opracowali sieć neuronową, która rozpoznaje poszczególne obiekty na zdjęciach, i pozwala edytować je w taki sposób, że wyglądają w pełni naturalnie.Co potrafi GANPaint Studio? Przede wszystkim usuwać dowolne obiekty ze zdjęcia oraz wkomponowywać wybrane elementy z uwzględnieniem perspektywy i pozycji pozostałych części obrazu. Dzięki temu narzędziu zmienisz rozmiar drzewa na zdjęciu, poprawisz strukturę ściany budynku, dodasz okno w kuchni lub usuniesz kamień na drodze, który zupełnie nie pasuje do Twojej koncepcji.GANPaint Studio jest stale ulepszane i wciąż wymaga wielu poprawek, dlatego podczas użytkowania narzędzia musisz uzbroić się w cierpliwość.Współczesny marketing to nie tylko tekst i obraz. Z każdym dniem rośnie znaczenie podcastów i filmów w działaniach promocyjnych. Niestety, ich tworzenie wymaga dużego wysiłku, czasu i zaangażowania. Naprzeciw tym problemom wychodzi sztuczna inteligencja i szereg narzędzi, dzięki którym opracowanie materiałów audio i wideo jest o wiele łatwiejsze.Narzędzie oferuje możliwość wykluczania głosów innych niż głos rozmówcy. Ta przełomowa technologia identyfikuje i usuwa wszelkie szumy, zakłócenia i odgłosy znajdujące się w pobliżu prowadzonych nagrań. Dzięki temu niezależnie od miejsca, w którym nagrywasz film lub podcast, Twoja rozmowa będzie w pełni profesjonalna i przyjemna w odbiorze.Kluczową zaletą Cleanvoice jest fakt, iż masz pełną kontrolę nad edycją materiału. Możesz wspomagać się opisywanym narzędziem, które pokaże Ci, co według niego warto usunąć lub poprawić, albo pozostawić mu decyzyjność w sprawie tych modyfikacji.Tworzenie muzyki nigdy nie było łatwiejsze. Beatoven to narzędzie muzyczne, które pozwala tworzyć oryginalne ścieżki dźwiękowe. Wystarczy, że określisz gatunek, tempo, nastrój i czas trwania, a narzędzie w ciągu kilku minut skomponuje niepowtarzalny utwór. Za pomocą kilku kliknięć wyregulujesz jego głośność, wybierzesz, dodasz lub usuniesz poszczególne instrumenty oraz zmodyfikujesz nastrój utworu.Ważnym aspektem jest też fakt, iż nie musisz martwić się o prawa autorskie wygenerowanego materiału, gdyż licencja zostanie automatycznie wysłana na zarejestrowany adres e-mail zaraz po pobraniu utworu.Dzięki Beatoven skomponujesz oryginalną muzykę do swojego filmu na YouTube, wstęp do podcastu czy podkład muzyczny do rolki na Instagramie. Możliwości jest wiele. Wystarczy, że połączysz swoją kreatywność z niemal nieograniczonymi możliwościami sztucznej inteligencji.Wymienione narzędzia to tylko przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w marketingu. W najbliższym czasie z pewnością powstaną setki nowych programów, dzięki którym tworzenie, optymalizowanie, edytowanie i analizowanie kampanii reklamowych będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Czego możemy się spodziewać? Trudno powiedzieć. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt by przecież nie pomyślał, że za pomocą jednego polecenia będzie można wygenerować realistyczny obraz czy stworzyć oryginalną piosenkę.Od wprowadzenia na rynek ChatGPT temat sztucznej inteligencji w marketingu wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Twórcy zastanawiają się, co jeszcze może nam zaoferować AI. Z obserwacji postępu technologicznego można wywnioskować, że będzie to:Jedno jest pewne - nowe możliwości sztucznej inteligencji z pewnością poznamy prędzej niż później. Warto więc już teraz zaznajomić się z potencjałem AI, korzystając z ciekawych narzędzi marketingowych.