Personalizacja treści to podstawa działalności niemal każdego współczesnego biznesu e-commerce. Dzięki niej sklepy online mogą budować lojalność klientów i zwiększać ich satysfakcję, maksymalizując w ten sposób zyski sprzedażowe. Z uwagi na fakt, iż masowy przekaz nie przynosi już pożądanych efektów, na personalizację w marketingu powinien zdecydować się każdy, komu zależy na wzroście konwersji. Od czego jednak zacząć i jakie praktyki wykorzystać? Tego właśnie dotyczy niniejszy artykuł.

Przeczytaj także: ChatGPT to nie wszystko. Poznaj 6 najciekawszych narzędzi AI w marketingu

Na czym polega personalizacja treści?

Kliknij, aby powiekszyć fot. AdobeStock_autor putilov_denis_ Personalizacja w marketingu kluczem do wzrostu konwersji Aby spersonalizować przekaz, trzeba pozyskać dane na temat osób, do których będzie on skierowany. Warto sprawdzić, kim są odbiorcy, jakie mają potrzeby, czego oczekują, czym się interesują, w jakim są wieku i z jakiego powodu odwiedzają daną stronę internetową.

Jak spersonalizować przekaz i zwiększyć konwersję?

Gromadzenie danych o odbiorcach

opiniach pozostawionych przez klientów,

raportach Google Analytics,

samodzielnie przeprowadzonych ankietach,

sekcji komentarzy na stronie internetowej,

narzędziach analitycznych typu Hotjar.

Źródło ruchu,

wiek, płeć, lokalizacja,

wykorzystywane urządzenie,

zawód,

zainteresowania,

zachowania na stronie internetowej.

Personalizowane promocje i rabaty

Rekomendacje produktowe

Personalizacja geograficzna

Personalizacja ścieżki zakupowej

Spersonalizowane treści edukacyjne

Retargeting i remarketing

Sztuczna inteligencja a personalizacji w marketingu

Personalizacja w kontekście działań online oznacza dostosowanie doświadczenia zakupowego i komunikacji marketingowej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Można jej poddać przekaz reklamowy, oferty sprzedażowe, rekomendacje produktowe czy interakcje. Celem personalizacji jest zwiększenie zaangażowania klienta, zbudowanie trwałych relacji z rynkiem docelowym, wzrost średniej wartości zamówienia oraz podniesienie satysfakcji z dokonywanych zakupów.Personalizacji treści sprzyja rozwój technologii, dzięki któremu dostosowanie komunikatów do preferencji klientów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Można powiedzieć, że działania oparte na personalizacji są świetnym narzędziem usprawniającym e-commerce. W praktyce, w dobie stale rosnącej konkurencji, optymalizacja treści pod kątem oczekiwań odbiorców jest jednak koniecznością. Czego konkretnie dotyczy i jak ją wdrożyć?Istnieje wiele efektywnych strategii zwiększania konwersji za sprawą spersonalizowanych treści w e-commerce. Można jednak wskazać kilka szczególnie skutecznych praktyk, dzięki którym każdy odbiorca będzie usatysfakcjonowany.Aby spersonalizować przekaz, trzeba pozyskać dane na temat osób, do których będzie on skierowany. Warto sprawdzić, kim są odbiorcy, jakie mają potrzeby, czego oczekują, czym się interesują, w jakim są wieku i z jakiego powodu odwiedzają daną stronę internetową. Gdzie szukać takich informacji? Można je znaleźć w:Przed wdrożeniem personalizacji należy jak najlepiej poznać zachowania odbiorców w witrynie. W tym celu warto przejrzeć historię przeglądania na stronie, zbadać liczbę wyświetleń, przeanalizować produkty najczęściej dodawane do koszyka oraz zweryfikować nagrania sesji czy mapy ciepła.Drugim niezbędnym krokiem podczas przygotowań do strategii personalizacji jest segmentacja odbiorców . Polega ona na podziale użytkowników na grupy wyszczególnione na podstawie wybranych cech. Dzięki temu łatwiej jest rozszerzyć skalę personalizacji i wyselekcjonować najbardziej zaangażowanych odbiorców. Jakie kryteria warto uwzględnić podczas segmentacji?Tak holistycznie przeprowadzona analiza to podstawa każdej udanej strategii opartej na personalizacji treści. Mając szczegółowe dane na temat preferencji i uwarunkowań docelowych odbiorców, można przystąpić do optymalizacji przekazu pod ich kątem.Nic nie zachęca konsumentów do zakupu bardziej niż obniżona cena wybranego produktu. Warto zmaksymalizować ten efekt, indywidualnie dopasowując zniżkę do specyfiki zachowań danego kupującego. Wystarczy przesłać odbiorcy wiadomość z kodem rabatowym, który można wpisać na stronie koszyka, obniżając w ten sposób wartość zamówienia. W celu zwiększenia szansy na skorzystanie z promocji warto czasowo ograniczyć dany kod np. do 24 godzin. Skuteczną praktyką jest też przesyłanie kuponów z okazji urodzin.Spersonalizowane rekomendacje produktowe to jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów na zwiększanie konwersji w e-commerce. Polegają one na proponowaniu użytkownikom produktów, którymi byli zainteresowani podczas ostatnich odwiedzin sklepu, lub tych, z których wcześniej zrezygnowali. Warto zaznaczyć, że ta praktyka jest stosunkowo łatwa do wdrożenia, gdyż opcję automatycznego dopasowania rekomendowanych produktów do historii przeglądania oferują niemal wszystkie platformy e-commerce.Podczas optymalizacji doświadczeń użytkowników warto wykorzystać dane o ich lokalizacji. Dysponując informacjami o miejscu aktualnego przebywania odbiorców, nie tylko przedstawisz im spersonalizowane komunikaty czy grafiki, ale też zaprezentujesz oferty, którymi będą szczególnie zainteresowani. Rozwiązaniem w tym zakresie, które zyskuje coraz większą popularność, jest wyświetlanie treści na podstawie pogodę w danej lokalizacji. Sklep odzieżowy w ciepłe dni może proponować kapelusze i okulary przeciwsłoneczne, a kiedy prognoza przewiduje deszcz – parasole, płaszcze czy kalosze.Personalizację przekazu warto wprowadzić na każdym etapie ścieżki zakupowej klienta. Z indywidualnie dopasowanymi komunikatami powinien spotkać się po wejściu na stronę, podczas przeglądania ofert, po finalizacji zamówienia czy przed opuszczeniem sklepu. Spersonalizowane komunikaty warto umieścić w powiadomieniach web push, mailach potwierdzających zakup, dynamicznych reklamach czy kampaniach w mediach społecznościowych.Warto dostarczać klientom spersonalizowane treści związane z zakupami. Dołączenie poradnika obsługi do zakupionego robota kuchennego, wskazówek dotyczących instalacji nawigacji samochodowej czy porad w zakresie malowania ścian wybraną farbą to coś, obok czego użytkownicy z pewnością nie przejdą obojętnie.Najlepszym sposobem na wykorzystanie potencjału personalizacji treści jest retargeting i remarketing. Dzięki tym strategiom dotrzesz z indywidualnie dobranymi komunikatami do osób, które z jakiegoś powodu zrezygnowały z zakupów w Twoim sklepie lub miały kontakt z marką w innym miejscu w sieci. W ramach remarketingu warto skorzystać ze spersonalizowanych kampanii Google Ads i Facebook Ads. Do przypomnienia o niedokończonych zakupach można dołączyć kod rabatowy, który jak nic innego zachęci użytkownika do ponownych odwiedzin sklepu.Trudno wyobrazić sobie personalizację przekazu marketingowego bez sztucznej inteligencji. Dopasowane do oczekiwań użytkowników treści stworzone dzięki AI to przełom, na który czekało wielu właścicieli biznesów e-commerce. Dzięki sztucznej inteligencji proces personalizacji jest nie tylko dokładniejszy, ale też szybszy, co otwiera drzwi do działań na szerszą skalę.Systemy oparte na AI mogą gromadzić dane na temat zachowań odbiorców, tworzyć spersonalizowane rekomendacje produktowe, kreować komunikaty marketingowe i formować oferty na podstawie bieżące trendy, preferencje użytkowników i ich dane demograficzne.Warto wykorzystać personalizację i przenieść doświadczenia użytkowników na wyższy poziom, nie tylko uzyskując w ten sposób wzrost konwersji, ale też budując trwałe relacje z odbiorcami. Mimo powszechnej dostępności wielu łatwych w obsłudze narzędzi do tworzenia indywidualnego przekazu warto skonsultować ten proces z profesjonalną agencją marketingową, która zoptymalizuje strategię personalizacji i maksymalnie wykorzysta jej potencjał w e-commerce.