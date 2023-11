Najlepsze sklepy internetowe 2023 wg Ceneo.pl

Ceneo po raz kolejny nagrodziło sklepy internetowe, które cieszą się największym zaufaniem kupujących. Oto zwycięzcy 14. Rankingu Zaufanych Sklepów.

Przeczytaj także: Najlepsze sklepy internetowe 2021 wg Ceneo.pl

Zwycięzcy 14. Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo.pl:

Budowa i ogród: tooles.pl Dla dziecka: aspekto.pl Dom i wnętrze: fdm.pl Hobby i zwierzęta: zooart.com.pl Multimedia: czytam.pl Moda i dodatki: wittchen.com Motoryzacja: opomarket.pl RTV i AGD: neonet.pl Styl życia: n69.pl Technologia: pancernik.eu Uroda i zdrowie: drmaxdrogeria.pl Debiuty na Ceneo: sklep.panasonic.pl Najlepszy sprzedawca w Kup Teraz: manada.pl Dostawca: InPost

Polscy internauci na zakupach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Polscy internauci na zakupach Według raportu Ceneo najliczniejszą grupę kupujących online stanowią osoby w wieku 35-44 lata, wśród których dominują kobiety. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zakupy online wg branż W zakupach online królują branże Budowa i remont, Zdrowie oraz Dom i wnętrze, które łącznie generują ponad 28% wszystkich odsłon. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Pokolenie silver kupuje online

Ceneo zbadało także, jak kupujemy online.Według raportu Ceneo najliczniejszą grupę kupujących online stanowią osoby w wieku 35-44 lata, wśród których dominują kobiety.Najczęstszą formą dostawy w 2022 była przesyłka kurierska – za jej pośrednictwem wysyłane było aż 52,6% paczek. 40,2% przesyłek kierowanych było do punktów, a podium zamyka odbiór osobisty, który dotyczy 4% zamówień.Najpopularniejszą formą płatności była z kolei szybka płatność, stanowiąca ponad 60% wszystkich zamówień. Dalej plasowała się płatność przy odbiorze, którą wybierał 1 na 4 użytkowników.Od kilku lat coraz chętniej robimy zakupy przez urządzenia mobilne. W 2023 r. ich udział w zakupach stanowił 63%. Co ciekawe, znaczenie ma również czas, kiedy robimy zakupy. Najwięcej zamówień jest dokonywanych na początku tygodnia.Podobnie jak w ubiegłym roku, w zakupach online królują branże Budowa i remont, Zdrowie oraz Dom i wnętrze, które łącznie generują ponad 28% wszystkich odsłon. Największy wzrost zainteresowania widoczny jest w branży Telefony i akcesoria (+2,5 p.p.), Komputery (+1,2 p.p) oraz Ogród (+0,9 p.p).Ceneo zapytało kupujących, czy korzystają ze wsparcia AI podczas zakupów online. 76,2% kupujących jeszcze nie korzysta z tego rozwiązania w swoich decyzjach zakupowych. Natomiast 6% bierze pod uwagę podpowiedzi sztucznej inteligencji w zakupach do 50 zł.Sprzedawcy nieco chętniej korzystają z dobrodziejstw nowej technologii. Posiłkują się nią w tworzeniu opisów ofert (47,9%) czy przy tworzeniu treści do komunikacji z klientami (17%). Natomiast 9,1% sprzedających wykorzystuje AI w formie chatbota.Udział pokolenia silver (osób 55+) w zakupach online wzrósł od 2019 roku o 8 p.p. i obecnie wynosi 21,3%. Od początku 2023 roku widać, że transakcje pokolenia silver wzrastają sukcesywnie z miesiąca na miesiąc, zaczynając od 18% w styczniu, a kończąc na 24% we wrześniu.Z silver generation 12,6% kupujących to kobiety, a 8,7% mężczyźni.Ulubioną formą dostawy pokolenia silver jest przesyłka kurierska. Decyduje się na nią aż 70% kupujących. Co 4 użytkownik 55+ wybiera odbiór w punkcie. Seniorzy najchętniej opłacają zamówienia za pomocą szybkich płatności (46%). Ta grupa nadal chętnie wybiera również płatność przy odbiorze (31%). Dojrzali klienci najchętniej w 2023 odwiedzali produkty z kategorii Smartfony, Perfumy i wody damskie oraz Zegarki.