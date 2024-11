Znamy najlepsze sklepy internetowe 2024 wg Ceneo.pl. Na co liczą ich klienci?

Pojawiła się najnowsza, piętnasta odsłona Rankingu Zaufanych Sklepów autorstwa Ceneo.pl. To jedno z najstarszych na rynku opracowań rzucających światło na najbardziej cenione przez konsumentów sklepy internetowe. Publikacja zestawienia stała się nie tylko okazją do wskazania najlepszych e-sprzedawców, ale również do przyjrzenia się podejściu Polaków do zakupów online.

Demografia i nawyki zakupowe Polaków

Kiedy i jak kupujemy? Preferowane dni i godziny

Formy płatności – szybkie i wygodne transakcje

Wzrost popularności wybranych kategorii produktowych

Dostawa – kluczowy element zakupów online

Opinie i AI – nowoczesne narzędzia w e-commerce

Opinie stały się fundamentalnym elementem zakupów online, aż 98% kupujących uznaje je za istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji zakupowych

Ulubieńcy kupujących

Zwycięzcy 15. Rankingu Zaufanych Sklepów Ceneo.pl:

Budowa i ogród: naj-sklep.pl Dla dziecka: matfel.pl Dom i wnętrze: agatameble.pl Hobby i zwierzęta: zooart.com.pl Multimedia: czytam.pl Moda i dodatki: eobuwie.com.pl Motoryzacja: sklepopon.com RTV i AGD: maxelektro.pl Styl życia: militaria.pl Technologia: sferis.pl Uroda i zdrowie: gemini.pl Debiuty na Ceneo: mironet.pl Najlepszy sprzedawca w Kup Teraz: perfumeria.pl Dostawca: InPost

Największą grupą kupujących online w Polsce są osoby w wieku 35–44 lata, które stanowią aż 28% użytkowników sklepów internetowych. Tuż za nimi plasują się osoby między 45 a 54 rokiem życia (19%) oraz grupa w wieku 25–34 lata (16%). Ta dystrybucja wiekowa odzwierciedla szerokie zainteresowanie zakupami online w różnych grupach wiekowych.Jeśli chodzi o preferencje zakupowe, Polacy chętnie korzystają z platform marketplace (56% klientów), takich jak Allegro, Ceneo czy Amazon, co wynika z ich przejrzystości, licznych opinii oraz możliwości porównania cen i produktów. To właśnie cena pozostaje głównym motywatorem zakupowym – klienci regularnie sprawdzają porównywarki cenowe, co pozwala im upewnić się, że dokonują najlepszego wyboru.Polacy robią zakupy online najczęściej w poniedziałki (17% transakcji) i wtorki (16%), co może sugerować, że użytkownicy lubią rozpoczynać tydzień od zamówień online, mając więcej czasu na dostawy przed weekendem.W ciągu dnia największe szczyty zakupowe przypadają na godziny poranne (10:00–12:00) oraz wieczorne (19:00–21:00). To ważne informacje dla sklepów internetowych, które mogą dostosować swoje oferty i promocje do pory, gdy klienci są najbardziej aktywni.Dominacja szybkich płatności online (aż 63% transakcji) odzwierciedla postęp w kierunku cyfryzacji. BLIK pozostaje jedną z najczęściej wybieranych metod płatności, a płatność przy odbiorze, choć wciąż popularna (21%), traci na znaczeniu. Nowoczesne formy płatności, jak płatności odroczone, powoli zdobywają popularność, zwłaszcza w kategoriach takich jak AGD, uroda i artykuły dla dzieci. Jest to opcja szczególnie korzystna przy większych zakupach, ponieważ daje klientom możliwość elastycznego zarządzania budżetem.W 2024 roku prym wiodły produkty z kategorii Budowa i remont, Sprzęt AGD oraz Telefony i akcesoria. Konsumenci chętnie wybierają także produkty z kategorii domowej, np. frytkownice, co wskazuje na rosnącą popularność urządzeń ułatwiających codzienne życie.Co ciekawe, spada zainteresowanie niektórymi produktami, które wcześniej cieszyły się dużą popularnością, jak np. generatory prądu. Widać więc, że preferencje zakupowe ewoluują dynamicznie, często w odpowiedzi na sytuację gospodarczą i społeczną.W 2024 roku przesyłki kurierskie pozostają najpopularniejszym wyborem, obejmując 55% wszystkich zamówień. Klienci cenią sobie wygodę, dlatego odbiór zamówień w punktach (36%) i opcje dostawy w wybrane miejsce (np. paczkomaty) są nadal atrakcyjne. Koszt dostawy i czas oczekiwania na zamówienie mają jednak duże znaczenie – klienci często rezygnują z zakupu, gdy koszty dostawy są zbyt wysokie (13% ankietowanych), lub jeśli nie mogą wybrać preferowanej formy dostawy (9% ankietowanych).Opinie klientów odgrywają kluczową rolę w e-commerce, pomagając innym kupującym w podjęciu decyzji zakupowej. Aż 98% użytkowników uznaje opinie za istotny element podczas zakupów online, co podkreśla, jak ważna jest rzetelność i autentyczność recenzji. Sklepy internetowe coraz częściej reagują na opinie, zwłaszcza negatywne, co buduje ich wizerunek i zaufanie klientów.Sztuczna inteligencja (AI) zaczyna odgrywać coraz większą rolę w e-commerce, choć konsumenci podchodzą do niej z dystansem. Jedynie 21% widzi w AI korzyści, natomiast aż 50% badanych wyraża negatywne podejście do personalizacji opartej na AI. Wydaje się, że technologie AI są jeszcze w początkowej fazie rozwoju i wymagają dalszego udoskonalenia, aby stały się realną wartością dodaną dla użytkowników.Od 2010 r. Ceneo prowadzi ranking najlepszych e-sklepów, objętych Programem Zaufanych Opinii. Nagrodziliśmy sklepy, które uzyskały najlepsze wyniki w ankiecie pozakupowej, wypełnianej przez klientów. To właśnie opinie kupujących były dla nas podstawą do oceny i zadecydowały o zwycięstwie.