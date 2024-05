Zakupy online: tak, ale nie za wszelką cenę

Zakupy online szturmem zdobyły serca polskich kupujących. W błędzie jest jednak ten, kto myśli, że kochamy je bezwarunkowo. Potwierdzeniem tego mogą być chociażby rezultaty opracowanego przez Autopay badania "Finanse w czasach niepewności", z którego wynika m.in., że konsumenci gotowi są zrezygnować z zakupu, gdy sprzedawca nie oferuje preferowanej przez nich formy płatności.

Przeczytaj także: BLIK podsumował 2023 rok. Ma powody do zadowolenia

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co decyduje o wyborze sklepu internetowego?

W jaki sposób Polki i Polacy płacą za zakupy w internecie?

Jakie są powody wyboru danej formy płatności online?

Podejście Polaków do e-commerce i płatności online przyjęło jednoznaczny kurs od czasu pandemii. Zakupy online stały się codziennością, nie widzimy już statystycznych różnic w podziale na płeć, grupy wiekowe czy miejsce zamieszkania - wyjaśnia Wojciech Murawski, członek zarządu Autopay. - Owszem, odsetek kupujących wrócił do poziomu sprzed pandemii, jakbyśmy zatęsknili za tradycyjnymi zakupami, jednak na ograniczenie zakupów online w poprzednim roku wpływ miała również inflacja.

Zaufanie w cenie, podobnie jak wybór form płatności

Nie tylko młodzi płacą już BLIKiem

Wygoda ponad bezpieczeństwo

Trzy pierwsze czynniki dużo mówią o doświadczeniu i dojrzałości klientów. Tak samo jak fakt, że bezpieczeństwo transakcji jest dopiero na kolejnym miejscu. Oznacza to, że dostępne metody płatności są znane klientom, korzystali z nich i im ufają. Są na tyle doświadczeni, że sprawnie poruszają się po świecie e-commerce, dlatego w pierwszej trójce wskazań są elementy związane z nawigacją i ergonomią - tłumaczy Wojciech Murawski z Autopay.

Przeczytaj także: BLIK ulubioną metodą płatności za zakupy online

Autopay realizuje swoje badania nad podejściem Polek i Polaków do finansów nieprzerwanie od 2016 r. Po gwałtownym skoku zainteresowania zakupami online w 2021 r., statystyki e-commerce nieco spadły. Nadal jednak aż 93 proc. badanych deklaruje, że robi zakupy online.Jak kupują Polacy? Cena od zawsze jest głównym kryterium wyboru w sprzedaży online, było to widać w apogeum inflacji w 2023 r. Jako, że składową ostatecznej ceny jest sposób i koszt dostawy, ten czynnik polscy konsumenci wskazują na drugim miejscu.W tegorocznym badaniu Autopay potwierdził się trend dotyczący znaczenia wiarygodności sklepu. W tym wypadku odsetek wskazań zwiększył się w ostatnich dwóch latach o rekordowe 16 punktów proc. Coraz więcej konsumentów zwraca też uwagę na wiarygodność firmy obsługującej płatności online (wzrost o 9 punktów proc. w ciągu dwóch lat).Zaufanie do marki e-sklepu ma największe znaczenie dla najstarszych klientów, którzy również najczęściej zwracają uwagę na wygodę transakcji czy wiarygodność podmiotów je obsługujących.Jednak największy wzrost rok do roku, bo aż o 7 punktów proc. widać we wskazaniach dotyczących dostępu do wielu form płatności. Z tego oczekiwania wynika inna konkluzja - brak dogodnej formy płatności to powód do rezygnacji z usług sklepu internetowego dla sześciu na dziesięciu Polaków; dwa lata temu deklarowała tak połowa klientów. Możliwość wyboru form płatności czy szybkiego zwrotu towaru wyraźnie ważniejsza jest dla kobiet i najmłodszych klientów.Od dwóch lat BLIK jest ulubioną formą płatności za internetowe zakupy, obecnie korzysta z niego sześciu na dziesięciu kupujących - wynika z badania Autopay. Prawie połowa korzysta z szybkich płatności elektronicznych. Co ciekawe, w ostatnim roku wyraźnie wzrosła popularność płatności kartą (z 33 do 37 proc.), płatności odroczonych (z 8 do 12 proc.), a także Apple Pay (z 4 do 7 proc.).BLIKiem zdecydowanie najchętniej płacą młodzi klienci, kobiety i mieszkańcy dużych miast. Mężczyźni częściej wybierają szybkie płatności elektroniczne, karty lub samodzielnie realizują płatności. - W pewnym sensie BLIK stał się symbolem płatności młodego pokolenia. Im młodsi respondenci, tym większa sympatia dla BLIKa, który ułatwia im również przesyłanie pieniędzy między sobą - wyjaśnia Wojciech Murawski. - To również oni chętniej sięgają po cyfrowe portfele, stąd zauważalny wzrost w ostatnim roku płatności Google Pay, a zwłaszcza Apple Pay. Prostota ma znaczenie, dlatego konsumenci zapytani o najchętniej wybieraną metodę płatności wskazują na BLIKa.Z końcem 2023 r. z BLIKA regularnie korzystało prawie 16 mln osób. Co drugą transakcję e-commerce klienci zrealizowali przy pomocy tego rozwiązania, a ich wartość wzrosła o jedną trzecią w skali roku - wynika z danych spółki.Co decyduje o wyborze ulubionej formy płatności? Uczestnicy badania „Finanse w czasach niepewności” wskazują na trzy kluczowe elementy. Szybkość i wygoda zajmują ex aequo pierwsze miejsce, trzecim jest łatwość.Szybkość transakcji jest ważniejsza dla kobiet oraz dla osób z najmłodszej grupy wiekowej. Łatwość płacenia w większym stopniu liczy się dla osób młodych oraz mieszkańców miast. Osoby z najstarszej grupy wiekowej oraz mężczyźni większą wagę niż pozostali przywiązują do bezpieczeństwa transakcji. Ośmiu na dziesięciu badanych uważa, że im mniej formalności przy realizacji płatności tym lepiej. Sześciu na dziesięciu nie lubi opóźnień w płatności oraz prowizji jej towarzyszących - wynika z badania Autopay.