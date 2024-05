Najlepsi pracodawcy 2024 według Polaków

Volvo Polska, Kompania Piwowarska oraz Toyota Motor Manufacturing Poland znalazły się na podium rankingu Randstad Employer Brand Research 2024, który wyróżnia najatrakcyjniejszych zdaniem Polaków pracodawców.

Zmiana lidera

Volvo Polska, Kompania Piwowarska oraz Toyota Motor Manufacturing Poland to najlepsi pracodawcy w Polsce.

Laureaci Randstad Employer Brand Research 2024:

Volvo Polska Kompania Piwowarska Toyota Motor Manufacturing Poland Volkswagen Poznań Fujitsu Technology Solutions PGE Polska Grupa Energetyczna Neuca LS Airport Services Grupa Saint-Gobain w Polsce

Mocna trójka

Różnice demograficzne

To 14. już edycja badania Randstad Employer Brand Research. Ankietowani oceniają firmy na podstawie wielu czynników, które według nich w największym stopniu decydują o atrakcyjności pracodawcy, takich jak: sytuacja finansowa, reputacja czy stabilność zatrudnienia. W badaniu wzięło udział blisko 6,8 tysięcy respondentów w wieku od 18 do 64 lat, osób pracujących, uczących się lub szukających zatrudnienia.W 2024 roku liderem rankingu została firma Volvo Polska, która w ubiegłym roku uplasowała się poza podium. Na drugim miejscu znalazła się Kompania Piwowarska, która w 2023 roku była poza pierwszą dziesiątką. Trzecie miejsce zajęła Toyota Motor Manufacturing Poland, która awansowała o trzy pozycje.W pierwszej dziesiątce znalazły się: 4 firmy motoryzacyjne, firma działająca w sektorze spożywczym, 1 z sektora nowoczesnych technologii, 1 związana z branżą lotniczą, przedsiębiorstwo medyczne, przedsiębiorstwo z branży produkcyjnej i z branży energetycznej.Spośród firm, które znalazły się na podium, respondenci we wszystkich przypadkach docenili ich dobrą sytuację finansową. Marki motoryzacyjne wyróżniała też, zdaniem badanych pracowników, dobra reputacja. Kompania Piwowarska dostała też wysokie noty za oferowaną stabilność zatrudnienia, a Toyota Motor Manufacturing Poland – za atrakcyjne wynagrodzenie i benefity.Pod względem dobrej sytuacji finansowej pracownicy, którzy wzięli udział w badaniu, najlepiej ocenili firmę E.ON, a stabilność zatrudnienia najmocniej dostrzegają w Polskiej Spółce Gazownictwa. W tej kategorii zresztą najwyższe miejsca zajmują spółki skarbu państwa. Według respondentów największe możliwości rozwoju zawodowego zapewnia Atos Poland Global Services, przyjazną atmosferę pracy oraz równowagę między życiem prywatnym i zawodowym – E.ON. Pod względem atrakcyjności wynagrodzenia liderem jest KGHM Polska Miedź, interesująca treść pracy najmocniej doceniana jest w firmie Toyota Motor Manufacturing Poland, lokalizacja miejsca pracy – w sieci Rossmann, a zaangażowanie społeczne i troska o środowisko – w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych (TZMO SA).Liderem zestawienia wśród mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu, jest Fujitsu Technology Solutions, a wśród kobiet E.ON. Badani z pokolenia Z najwyżej ocenili Maspex Wadowice, milenialsi – Kompanię Piwowarską, pokolenie X – firmę IT Atos Poland Global Services, a pokolenie powojennego wyżu demograficznego – Signify.