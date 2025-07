KLM wprowadza taryfę "basic" bez bagażu podręcznego - podróż tylko z małą torbą pod fotel

Holenderskie linie lotnicze KLM od 1 lipca testują nową taryfę o nazwie "basic". W ramach tej oferty pasażerowie nie mają już prawa do zabrania na pokład standardowego bagażu podręcznego, czyli walizki kabinowej i torby osobistej. W cenie biletu można zabrać tylko małą torbę, która zmieści się pod fotelem. To wywołało krytykę ze strony organizacji konsumenckich, które uważają, że linie wprowadzają klientów w błąd i mogą łamać przepisy Unii Europejskiej.

Z tego artykułu dowiesz się:

Na czym polega nowa taryfa „basic” KLM i jakie są jej ograniczenia dotyczące bagażu podręcznego.

Jakie koszty wiążą się z dopłatą za tradycyjny bagaż kabinowy w tej taryfie.

Dlaczego organizacje konsumenckie krytykują nową taryfę i wskazują na możliwe naruszenia prawa UE.

Jak eksperci oceniają praktyki KLM w kontekście praw pasażerów oraz zmian na rynku lotniczym.

Nowa taryfa „basic” – tylko mała torba pod fotelem

Ile kosztuje taryfa „basic” i dopłaty za bagaż

Czy to może być nielegalne

Komentarz eksperta: „Linie balansują na granicy prawa”

Tradycyjni przewoźnicy idą w stronę tanich linii?

W taryfie „basic” pasażerowie mogą zabrać na pokład tylko małą torbę o wymiarach maksymalnie 40 × 30 × 15 cm, która musi zmieścić się pod siedzeniem. Nie wolno im już wnosić tradycyjnej walizki kabinowej ani dodatkowego przedmiotu, takiego jak torebka czy plecak.Podobne zasady obowiązują w tanich liniach lotniczych, takich jak Ryanair czy Wizz Air. Tam w cenie biletu również można zabrać tylko małą torbę pod fotel, a za walizkę kabinową trzeba dodatkowo zapłacić. Do tej pory w tradycyjnych liniach bagaż podręczny był zawsze wliczony w cenę biletu, co stanowiło przewagę nad tanimi przewoźnikami.Na razie nowa taryfa „basic” obowiązuje tylko na wybranych trasach z Amsterdamu i Paryża do takich miast jak Ateny, Dublin, Florencja, Helsinki czy Wiedeń.Ceny biletów w taryfie „basic” w KLM zaczynają się zazwyczaj od około 50 do 100 euro za lot w jedną stronę, choć dokładna cena zależy od trasy i terminu rezerwacji. Na przykład, bilet na trasie Amsterdam – Dublin może kosztować około 60 euro, a na trasie Amsterdam – Ateny około 90 euro.Jeśli pasażer chce zabrać ze sobą tradycyjną walizkę kabinową, musi dopłacić dodatkowo. Opłata za przewóz standardowego bagażu podręcznego w taryfie „basic” wynosi zwykle od 15 do 35 euro za lot, w zależności od trasy. Na przykład na popularnej trasie Amsterdam – Paryż dopłata może wynieść około 20 euro, a na dłuższych trasach, takich jak Amsterdam – Helsinki, sięgać nawet 30–35 euro.W praktyce oznacza to, że podróż z bagażem kabinowym może być o 30–70% droższa niż cena samego biletu w taryfie „basic”.Organizacja konsumencka Consumentenbond krytykuje nowe zasady KLM i nie zgadza się z argumentem przewoźnika, że chodzi o „większą elastyczność cenową”. Eksperci ostrzegają, że takie rozwiązanie może wprowadzać pasażerów w błąd. Klienci mogą myśleć, że kupują zwykły bilet, a dopiero przy odprawie lub wejściu na pokład dowiadują się, że nie mają prawa zabrać ze sobą walizki, którą do tej pory uważali za standardowy bagaż podręczny.Consumentenbond przypomina, że według przepisów Unii Europejskiej i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE pasażer ma prawo zabrać na pokład bagaż podręczny rozsądnych rozmiarów, który spełnia wymogi bezpieczeństwa i mieści się w schowku nad siedzeniem. Linie lotnicze nie mogą całkowicie zakazać wniesienia małej walizki, szczególnie jeśli nie informują o tym jasno podczas zakupu biletu. Zdaniem organizacji, nowa taryfa KLM może łamać te przepisy i być niezgodna z prawem UE.Ekspert ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack, podkreśla, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, pasażerowie mają prawo do zabrania na pokład bagażu podręcznego niezbędnego do podróży i spełniającego wymogi bezpieczeństwa. Próby ograniczania tego prawa przez taryfy „bez bagażu” mogą być traktowane jako obchodzenie prawa, nawet jeśli linie jasno opisują warunki rezerwacji. To bardzo cienka granica, której przekroczenie wcześniej kończyło się przegranymi sprawami w sądach.Ekspert przypomina też, że pasażerowie mogą składać skargi do przewoźnika oraz do krajowych organów nadzoru lotnictwa, jeśli uważają, że ich prawa zostały naruszone.KLM zapewnia, że taryfa „basic” jest dokładnie opisana podczas rezerwacji, a wszelkie ograniczenia są jasno komunikowane pasażerom. Zaznacza też, że jest to test, a decyzja o ewentualnym wprowadzeniu taryfy na szerszą skalę zależy od opinii klientów i wyników eksperymentu.Eksperci zauważają jednak, że granice między tradycyjnymi a tanimi liniami się zacierają, często kosztem komfortu i wygody pasażerów.