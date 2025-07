Koniec ze zdejmowaniem butów na lotniskach? Nowe standardy bezpieczeństwa w USA

Zdejmowanie butów podczas kontroli bezpieczeństwa to uciążliwa procedura, która w niektórych krajach obowiązuje osoby noszące masywne lub metalowe obuwie, a także te, które wywołują alarmy skanerów. Pasażer musi zdjąć buty, gdy system wykryje podejrzane elementy lub gdy funkcjonariusz ochrony uzna to za konieczne. Decyzja ta różni się w zależności od lotniska.

Przeczytaj także: Lotnisko Poznań-Ławica: nowe skanery, szybsza odprawa

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego wprowadzono obowiązek zdejmowania butów podczas kontroli bezpieczeństwa na lotniskach.

Jakie nowe technologie pozwoliły zrezygnować z tej procedury w USA.

Jakie korzyści dla pasażerów niesie nowy standard – większy komfort, oszczędność czasu i mniej stresu.

Jak wygląda procedura zdejmowania butów na lotniskach w Polsce i czy można spodziewać się zmian.

Zmiana w USA: butów nie trzeba już zdejmować

Większy komfort i szybsza kontrola

Korzyści dla pasażerów: komfort, oszczędność czasu i mniej stresu

Jak to wygląda w Polsce

Przeczytaj także: W Turcji mandat za wcześniejsze odpinanie pasów bezpieczeństwa w samolocie

Obowiązek ten został wprowadzony po zamachach terrorystycznych na początku XXI wieku, aby zapobiegać próbom przemytu materiałów wybuchowych. Choć miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa, z czasem wywoływał wiele kontrowersji ze względu na dyskomfort i opóźnienia w kontroli.Teraz jednak niektóre kraje, w tym USA, zdecydowały się zrezygnować z tego wymogu, korzystając z nowoczesnych technologii, które zapewniają bezpieczeństwo bez konieczności zdejmowania butów przez pasażerów.Jednym z krajów, który zdecydował się zrezygnować z obowiązku zdejmowania butów na lotniskach, są Stany Zjednoczone.Obejmują one wszystkich pasażerów odlatujących z amerykańskich lotnisk, niezależnie od wieku, miejsca docelowego czy rodzaju obuwia.Decyzję podjęto po wdrożeniu nowoczesnych systemów skanowania, które pozwalają wykrywać zagrożenia bez potrzeby zdejmowania butów. Dzięki temu możliwe stało się uproszczenie procedur bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.Na zmianie skorzystają przede wszystkim pasażerowie. Rezygnacja z obowiązku zdejmowania obuwia oznacza krótszy czas oczekiwania w kolejce, mniej stresu i większy komfort – szczególnie dla osób starszych, rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami czy noszących specjalistyczne buty ortopedyczne.To także kwestia higieny i poczucia godności. Wcześniej podróżni musieli często chodzić boso po podłodze terminali, co było nie tylko nieprzyjemne, ale też potencjalnie niezdrowe. Nowe przepisy eliminują ten problem, czyniąc kontrolę bardziej przyjazną i nowoczesną.– Zniesienie obowiązku zdejmowania butów to bardzo pozytywna zmiana dla podróżnych – komentuje ekspert z AirCashBack. Skrócenie czasu kontroli bezpieczeństwa to nie tylko oszczędność nerwów, ale i realna korzyść finansowa, szczególnie dla osób często podróżujących służbowo. Mniej stresu i szybsze przejście przez bramki pozwala lepiej zaplanować czas na lotnisku i ogranicza ryzyko spóźnienia się na lot. Dla rodzin z dziećmi czy osób z ograniczoną mobilnością to natomiast ogromne ułatwienie, które wpływa na komfort całej podróży.W Polsce nie ma ogólnego obowiązku zdejmowania butów podczas kontroli bezpieczeństwa. Procedura ta zależy od indywidualnej decyzji pracownika ochrony – zazwyczaj dotyczy osób noszących masywne buty z grubą podeszwą lub elementami metalowymi.W praktyce większość pasażerów przechodzi przez kontrolę bez zdejmowania obuwia, o ile nie wzbudzi ono podejrzeń. Polskie lotniska również inwestują w nowoczesny sprzęt, a w przyszłości mogą pójść śladem USA w kierunku jeszcze bardziej komfortowej kontroli pasażerów.