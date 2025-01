Lotnisko Poznań-Ławica: nowe skanery, szybsza odprawa

Szykują się zmiany ułatwiające życie pasażerów podróżujących z lotniska Poznań-Ławica. Już za kilka miesięcy kontrola bezpieczeństwa ma stać się sprawniejsza, a zdejmowanie butów, pasków czy wyjmowanie z bagażu elektroniki - przejść do lamusa.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jaki sposób ułatwią życie pasażerów lotniska Poznań-Ławica urządzenia firmy Smiths Detection?

Gdzie jeszcze wdrożono takie systemy?

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Co się zmienia na lotnisku Poznań-Ławica?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Kontrola bagażu na lotnisku Poznań-Ławica stanie się pierwszym lotniskiem w Polsce, które wdroży nowoczesne systemy kontroli bagażu, umożliwiające rezygnację z tradycyjnych procedur.

Nowoczesny sprzęt na lotnisku

Gdzie jeszcze wdrożono takie systemy

Lotnisko Changi w Singapurze, uważane za jedno z najnowocześniejszych lotnisk na świecie wdrożyło zaawansowane technologie do kontroli bagażu, umożliwiające szybsze i dokładniejsze skanowanie bez konieczności wyjmowania elektroniki czy płynów. Lotnisko Heathrow w Londynie. Wdrożono tam systemy zaawansowanej detekcji, które pozwalają na skuteczną kontrolę bagaży bez ingerencji w zawartość. Pasażerowie nie muszą już ściągać butów czy wyjmować płynów. Lotnisko Schiphol w Amsterdamie, wprowadziło technologie oparte na zaawansowanych skanerach, które pozwalają na prześwietlanie bagaży w pełnej zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, bez konieczności rozpakowywania zawartości. Lotnisko Dubaj (DXB), Dubaj od lat inwestuje w nowoczesne technologie kontroli, a niedawno wdrożono tam systemy, które umożliwiają pasażerom szybkie przejście przez kontrolę bezpieczeństwa bez konieczności wyjmowania płynów, kosmetyków czy elektroniki z bagażu.

Korzyści dla pasażerów

Cieszymy się, że takie rozwiązania będą teraz dostępne również w Polsce, co pozytywnie wpłynie na jakość obsługi podróżnych na krajowych lotniskach – podkreślają eksperci ds. praw pasażerów z AirCashBack.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Poznań-Ławica stanie się pierwszym lotniskiem w Polsce, które wdroży nowoczesne systemy kontroli bagażu, umożliwiające rezygnację z tradycyjnych procedur. Dotychczas pasażerowie musieli wyjmować z bagaży płyny, elektronikę, a także ściągać buty i pasek podczas przechodzenia przez kontrolę bezpieczeństwa. Teraz to wszystko odejdzie w niepamięć.Lotnisko inwestuje w innowacyjne urządzenia kontroli, które pozwalają na prześwietlanie bagaży bez potrzeby ich otwierania. Nowoczesne skanery i technologie detekcji pozwolą na szybsze i dokładniejsze sprawdzenie zawartości bagażu, co wpłynie na znaczne skrócenie czasu oczekiwania w kolejkach do kontroli. Pasażerowie nie będą musieli już martwić się o wyjęcie laptopów, telefonów czy kosmetyków – wszystko zostanie prześwietlone w bagażu, co pozwoli na szybszą i bardziej komfortową odprawę.Zainstalowane na lotnisku Poznań-Ławica urządzenia zostały dostarczone przez renomowaną firmę Smiths Detection, specjalizującą się w rozwiązaniach do kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Dzięki tym nowoczesnym technologiom bagaż podróżnego zostanie skanowany z dużo większą precyzją, co pozwoli na wykrycie potencjalnych zagrożeń bez konieczności otwierania torby.Poznań-Ławica nie jest jedynym lotniskiem, które wdraża nowoczesne technologie w kontroli bezpieczeństwa. Systemy kontroli bagażu, które pozwalają na prześwietlanie bagaży bez konieczności ich wyjmowania, są już wykorzystywane na kilku międzynarodowych lotniskach. Przykładem mogą być:Zmodernizowany proces odprawy na lotnisku Poznań-Ławica to przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu. Pasażerowie nie będą już musieli martwić się o wyjmowanie płynów, kosmetyków czy elektroniki z bagażu, co znacznie przyspieszy cały proces. Dodatkowo, podróżni będą mieli pewność, że ich bagaże są dokładnie sprawdzane, a sama odprawa przebiega szybko i sprawnie.Jak zaznaczają eksperci ds. praw pasażerów z AirCashBack, wprowadzenie takich zmian na poznańskim lotnisku to krok w stronę większej wygody dla pasażerów. Usunięcie obowiązku wyjmowania płynów czy elektroniki to duża ulga dla osób, które często muszą przechowywać swoje cenne przedmioty w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. Nowoczesne technologie w kontroli bagaży pozwalają na utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu podróży.Zgodnie z planem, nowe rozwiązania na poznańskim lotnisku będą dostępne już w pierwszej połowie 2025 roku. Zatem już niebawem pasażerowie będą mogli skorzystać z tej innowacyjnej technologii, która na stałe zmieni oblicze odprawy na polskich lotniskach