Włosi najbliżsi naszym sercom, Niemcom zaufamy w biznesie

Włosi, Amerykanie, Czesi i Hiszpanie - to narody najbardziej lubiane przez Polaków. Najmniejszą sympatią rodaków cieszą się Rosjanie. Za miejsce najatrakcyjniejsze do prowadzenia interesów uważamy Niemy, a Włochy postrzegamy jako najatrakcyjniejsze kulturowo. To niektóre wnioski z badań dotyczących opinii Polek i Polaków o innych krajach, przeprowadzonych przez Ipsos.

Które z tych krajów wydają Ci się najatrakcyjniejsze jako…? Żaden z sąsiadów Polski nie jest postrzegany jako najatrakcyjniejszy kulturowo przez znaczącą część badanych.

Włosi cieszą się największą sympatią spośród wszystkich badanych narodów, a ich kraj uważany jest za najatrakcyjniejszy pod względem kultury i sztuki. Ogromna popularność Włoch wynika z pozytywnego wizerunku wśród Polek i Polaków. Chętnie spędzamy tam wakacje, cenimy włoskie podejście do życia i uwielbiamy włoską kuchnię. Wszystko to sprawia, że Włochy zajmują szczególne miejsce w sercach Polaków.– Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska.

Badania przeprowadzone zostało na przełomie marca i kwietnia. Wyniki wskazują, które narody cieszą się w Polsce sympatią, a także jakie kraje są uznawane przez Polki i Polaków za najatrakcyjniejsze kulturowo oraz biznesowo.Prawie trzech na czterech (73%) badanych lubi Włochów. Znaczna większość Polek i Polaków – dwóch na trzech (66%) – pozytywnie myśli również o Amerykanach, Czechach i Hiszpanach. Spośród sąsiadów Polski jeszcze Słowacy (62%) i Litwini (53%) są pozytywnie odbierani przez ponad połowę badanych.Na szarym końcu rankingu sympatii są Rosjanie. Jedynie 9% Polek i Polaków ma o nich pozytywną opinię. Około jedna czwarta badanych deklaruje sympatię wobec Białorusinów (27%) i Chińczyków (28%).Sympatie mężczyzn i kobiet wobec różnych narodów bywają odmienne. 73% mężczyzn deklaruje sympatię wobec Japończyków, co daje mieszkańcom kraju kwitnącej wiśni drugie miejsce wśród tej grupy. Zupełnie inaczej myślą kobiety. Na drugim miejscu wśród Polek znajdują się Hiszpanie, a Japończycy cieszą się sympatią 45% z nich.Włosi mogą się pochwalić nie tylko największą sympatią Polek i Polaków, ale też ich kraj jest najczęściej wskazywany jako najatrakcyjniejszy kulturowo. Różnica w liczbie wskazań między Włochami a drugą w kolejności Francją wynosi aż 18 p.p. (odpowiednio 71% i 53%).Żaden z sąsiadów Polski nie jest postrzegany jako najatrakcyjniejszy kulturowo przez znaczącą część badanych. Najwyżej w tej kategorii znajdują się Niemcy (11%) oraz Czechy (10%), jednak wciąż jedynie co dziesiąty badany postrzega te kraje jako wyjątkowo inspirujące pod względem kultury i sztuki.Warto zwrócić uwagę, że opinia badanych zmienia się w kontekście oceny atrakcyjności kraju jako miejsca do prowadzenia interesów i handlu. W tej kategorii dominującą pozycję zajmują Niemcy (53%), a za nimi są Stany Zjednoczone (43%) i Wielka Brytania (32%). Pozycja tych trzech krajów nie zależy od płci i wieku badanych.