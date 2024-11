Polacy o sztucznej inteligencji. Jak wypadamy na tle innych krajów?

Trzy czwarte Polaków w wieku 18-65 lat zetknęło się z pojęciem sztucznej inteligencji - wynika z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia w Polsce oraz kilkunastu innych krajach w ramach sieci Iris. A jaka jest nasza wiedza na temat AI? I jak wypadamy na tle innych krajów?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Poziom wiedzy o sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach Jedynie 15% mieszkańców Polski ocenia swoją wiedzę na temat AI jako dobrą lub bardzo dobrą. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że na tle innych krajów wypadamy stosunkowo słabo, bo są państwa, w których poziom takich deklaracji jest zdecydowanie wyższy, są to np. Szwajcaria (98%) czy Hiszpania (93%).Okazuje się także, że choć deklarujemy znajomość samego pojęcia sztucznej inteligencji, to niewiele wiemy na temat jej zastosowań. Jedynie 15% mieszkańców Polski ocenia swoją wiedzę na temat AI jako dobrą lub bardzo dobrą. Natomiast przeszło dwóch na pięciu badanych (42%) twierdzi, że wykorzystuje rozwiązania sztucznej inteligencji w życiu prywatnym, podobny odsetek jak np. wśród mieszkańców USA (48%) czy Szwajcarii (43%). Mniej z nas miało okazję wykorzystania AI w pracy – na takie doświadczenie wskazuje jedynie jeden na pięciu badanych (19%). Ogółem wykorzystanie AI w pracy lub życiu prywatnym deklaruje 44% z nas.Ogólnie rzecz biorąc, Polacy na tle innych badanych krajów wydają się bardziej sceptyczni, jeżeli chodzi o to, czy pozytywne aspekty związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji przeważają nad negatywnymi. Wśród osób, które spotkały się z pojęciem AI i jego zastosowaniami uważa tak tylko mniej niż co trzecia (30%), natomiast zdania przeciwnego jest 28%, pozostali (42%) nie są zdecydowani lub uważają, że zalety i wady sztucznej inteligencji kompensują się wzajemnie. Ale taką sceptyczną postawę prezentuje też wielu innych Europejczyków - podobne opinie do Polaków mają Francuzi, Finowie, Austriacy czy Szwajcarzy, podczas gdy w Indonezji, Malezji, Meksyku czy Południowej Korei jest zdecydowanie więcej entuzjastów AI. W Europie najbardziej pozytywne podejście do AI prezentują Hiszpanie i Włosi.Komentarz Michała Dubrawskiego, Dyrektora ds. Wiedzy w ARC Rynek i Opinia: