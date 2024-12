5 najważniejszych trendów technologicznych w 2025 roku

Capgemini wskazuje 5 technologii, które warto obserwować w 2025 roku. Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju technologicznego jest sztuczna inteligencja, w tym generatywna AI. Będzie ona mieć wpływ na inne kluczowe technologie, takie jak robotyka, zarządzanie łańcuchami dostaw czy nowe rozwiązania energetyczne.

Przeczytaj także: Polacy o sztucznej inteligencji. Jak wypadamy na tle innych krajów?

W ubiegłorocznym raporcie „Top 5 Tech Trends” trafnie przewidzieliśmy rozwój mniejszych modeli językowych Gen AI oraz agentów AI – prognozy te w pełni się potwierdziły. Podkreślaliśmy też rosnące znaczenie kryptografii postkwantowej, co zostało potwierdzone przez publikację standardów opracowanych przez Narodowy Instytut Norm i Technologii (NIST) latem 2024 roku. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, w 2024 roku półprzewodniki znalazły się w centrum technologicznej ewolucji, napędzanej dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji, w tym generatywnej AI oraz znaczącymi zmianami w dynamice rynku. W 2025 roku oczekujemy, że AI i Gen AI nie tylko wpłyną na priorytety przedsiębiorstw. Naszym zdaniem odegrają również kluczową rolę w rozwoju powiązanych dziedzin, takich jak robotyka, zarządzanie łańcuchami dostaw czy transformacja energetyczna, kształtując przyszłość innowacji technologicznych – mówi Pascal Brier, Chief Innovation Officer Capgemini and Member of the Group Executive Committee.

Technologie, które warto obserwować w 2025 roku:

1. Od Agentów AI do Rozumującego AI (Reasoning AI)

2. Cyberbezpieczeństwo: Nowe zabezpieczenia, nowe zagrożenia

3. Robotyka oparta na AI: Zacieranie granic między ludźmi a maszynami

4. Energetyka jądrowa: Sztuczna inteligencja napędza zielone technologie

5. Łańcuchy dostaw nowej generacji: elastyczne, ekologiczne i wspierane przez AI

Po 2025 roku - technologie, które ukształtują kolejne pięć lat:

1. Biologia inżynieryjna: innowacyjne rozwiązania dla najważniejszych wyzwań współczesnego świata

2. Komputery kwantowe: na progu kwantowego przełomu

3. Ogólna Sztuczna Inteligencja (AGI)

TechnoVision 2025

Generatywna sztuczna inteligencja wkracza obecnie w erę „agentifikacji”, co oznacza, że systemy AI przekształcają się z narzędzi realizujących pojedyncze zadania w wyspecjalizowanych, wzajemnie połączonych agentów. W nawiązaniu do tego tematu Capgemini Research Institute przeprowadziło badanie wśród 1500 osób należących do kadry zarządzającej najwyższego szczebla na całym świecie, a jego wyniki zostaną opublikowane w styczniu 2025 roku. Ze zgromadzonych tam danych wynika, że aż 32% respondentów uznaje agentów AI za najważniejszy trend w obszarze danych i AI na 2025 rok.Możliwości logicznego rozumowania w modelach Gen AI rosną, stąd systemy te zaczną działać bardziej autonomicznie, dostarczając jednocześnie bardziej wiarygodnych i opartych na dowodach wyników. Będą mogły zarządzać złożonymi zadaniami, takimi jak łańcuchy dostaw czy predykcyjne utrzymanie ruchu, bez konieczności ciągłego nadzoru człowieka. Systemy AI będą w stanie podejmować dynamiczne decyzje we wrażliwych obszarach, gdzie poprawność ma kluczowe znaczenie.Kolejnym etapem będzie pojawienie się tzw. superagenta - koordynatora wielu systemów AI, który zoptymalizuje ich interakcje. W 2025 roku te rozwiązania stworzą nowe ekosystemy AI w różnych branżach, umożliwiając osiągnięcie niespotykanego dotąd poziomu efektywności i innowacji.Wraz z rozwojem modeli sztucznej inteligencji, w tym modeli transformatorowych i innych architektur generatywnej AI, osiągnięto nowy poziom zaawansowania i precyzji. Dzięki temu systemy wieloagentowe stają się praktycznym rozwiązaniem dla złożonych i dynamicznych procesów decyzyjnych, nawet w nieprzewidywalnych warunkach. Otwiera to ogromne możliwości w branżach, które wymagają szybkiego i elastycznego reagowania na niespodziewane wyzwania, takich jak opieka zdrowotna, prawo czy sektor finansowy.Sztuczna inteligencja zmienia oblicze cyberbezpieczeństwa, umożliwiając zarówno bardziej zaawansowane ataki z wykorzystaniem Gen AI, jak i tworzenie skuteczniejszych, opartych na AI systemów zabezpieczających. Jak wynika z niedawno opublikowanego raportu Capgemini Research Institute, niemal wszystkie organizacje (97%) doświadczyły w minionym roku naruszeń lub incydentów bezpieczeństwa związanych z wykorzystaniem generatywnej AI. W erze pracy zdalnej firmy muszą stawiać czoła większej liczbie ataków i rosnącej podatności na zagrożenia.Co więcej, 44% osób na stanowiskach liderskich ankietowanych na potrzeby nadchodzącego raportu Capgemini Research Institute uważa, że wpływ Gen AI na cyberbezpieczeństwo będzie najważniejszym zagadnieniem technologicznym w tym obszarze w 2025 roku. W odpowiedzi na te wyzwania firmy inwestują w zaawansowane rozwiązania zabezpieczające punkty końcowe i sieci, rozwijają automatyzację wykrywania zagrożeń dzięki AI threat intelligence, a także wzmacniają algorytmy szyfrowania. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się kryptografia postkwantowa, która ma chronić przed przyszłymi zagrożeniami wynikającymi z rozwoju komputerów kwantowych.To sygnalizuje głęboką transformację podejścia do bezpieczeństwa, której celem jest budowanie zaufania do coraz bardziej autonomicznych systemów i technologii.W 2025 roku generatywna sztuczna inteligencja stanie się narzędziem służącym do jeszcze bardziej zaawansowanych i powszechnych cyberataków, co w istotny sposób zwiększy zagrożenie dla organizacji. Udział Gen AI w procesach decyzyjnych i zarządzaniu operacyjnym będzie wzrastał, stąd kluczowym wyzwaniem stanie się budowanie zaufania użytkowników do tej technologii.Cyberbezpieczeństwo nie może jednak ograniczać się wyłącznie do technicznych zabezpieczeń – równie istotne są kwestie psychologiczne. Z tego względu konieczne jest kompleksowe podejście, które uwzględni zarówno ochronę przed zagrożeniami, jak i budowanie zaufania do systemów, na których ludzie polegają na co dzień.Rozwój technologii sztucznej inteligencji znacząco przyspieszył tworzenie robotów nowej generacji, które, bazując na innowacjach w mechatronice, coraz częściej wykraczają poza tradycyjne zastosowania przemysłowe. Dawniej roboty były maszynami o twardo zakodowanych, ściśle określonych zadaniach, dziś generatywna sztuczna inteligencja umożliwia nam tworzenie zaawansowanych rozwiązań, takich jak roboty humanoidalne czy roboty współpracujące (coboty), które potrafią adaptować się do różnych sytuacji i nieustannie się uczyć bazując na swoim otoczeniu.Według zapowiadanego raportu Capgemini Research Institute, 24% liderów i liderek oraz 43% inwestorów venture capital wskazuje automatyzację i robotykę opartą na AI jako jeden z trzech najważniejszych trendów technologicznych w obszarze danych i AI w 2025 roku. Wraz z rosnącą autonomią robotów oraz powierzaniem sztucznej inteligencji coraz bardziej złożonych procesów decyzyjnych, przyszłość pracy może ulec fundamentalnej zmianie, wpływając na tradycyjne struktury władzy.Pojawienie się maszyn wspieranych AI, które naśladują ludzkie zachowania, rzuca wyzwanie naszemu dotychczasowemu rozumieniu przywództwa, odpowiedzialności i współpracy. W rezultacie zmusza nas to do zastanowienia się nad tym, jaką rolę powinien pełnić człowiek w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.Wraz z dynamicznym rozwojem Przemysłu 4.0 roboty wspomagane sztuczną inteligencją staną się kluczowym elementem inteligentnych, zintegrowanych systemów, które na nowo kształtują procesy przemysłowe. Dzięki nim przedsiębiorstwa będą bardziej efektywne, elastyczne i innowacyjne. Do 2025 roku rozwój technologii przetwarzania języka naturalnego oraz systemów wizyjnych znacząco zwiększy możliwości tych maszyn. Roboty w branżach takich jak produkcja, logistyka czy rolnictwo będą mogły wykonywać bardziej złożone zadania, odgrywając bardziej kompleksową rolę w nowoczesnym środowisku pracy.Sektor energetyczny przechodzi głęboką transformację, a tempo zmian związanych z transformacją energetyczną osiąga bezprecedensowy poziom. Rewolucję tę napędza rosnąca presja na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, wspierana przez szybkie innowacje w obszarach takich jak energia odnawialna, biopaliwa czy niskoemisyjny wodór. W 2025 roku szczególną rolę odegra energetyka jądrowa, która powraca na szczyt priorytetów biznesowych jako kluczowe źródło czystej, niezawodnej i kontrolowalnej energii, zdolnej zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię, generowane przez AI i inne zaawansowane technologie.Choć we wrześniu i październiku 2024 roku bardzo niewiele osób na stanowiskach liderskich w globalnych firmach wskazało Małe Reaktory Modułowe (ang. SMR – Small Modular Reactor) jako jedną z trzech kluczowych technologii zrównoważonego rozwoju na 2025 rok, oczekuje się, że ich rozwój znacząco przyspieszy. Wśród innych priorytetów innowacyjnych znajdują się prace nad nieograniczoną, czystą energią z fuzji jądrowej oraz Zaawansowanymi Reaktorami Modułowymi (ang. AMR – Advanced Modular Reactor). Te nowoczesne technologie różnią się od tradycyjnych reaktorów lekkowodnych zastosowaniem nowych rodzajów paliw, wyższymi temperaturami pracy, a w niektórych przypadkach możliwością ograniczenia produkcji odpadów radioaktywnych.W obliczu ogromnego zapotrzebowania na energię generowanego przez sztuczną inteligencję, czołowe firmy technologiczne coraz częściej sięgają po energię jądrową, aby sprostać rosnącym wymaganiom obliczeniowym. Przewiduje się, że znaczące inwestycje przyspieszą rozwój technologii reaktorów i systemów zarządzania odpadami jądrowymi. Branża technologiczna coraz wyraźniej dostrzega, że same odnawialne źródła energii nie wystarczą, by zaspokoić jej dynamicznie rosnące potrzeby.W ostatnich latach firmy musiały mierzyć się z coraz bardziej złożonymi i nieprzewidywalnymi warunkami rynkowymi. Kluczowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych, blockchain, IoT czy łączność oparta na naziemnych sieciach satelitarnych, odgrywają obecnie strategiczną rolę w zwiększaniu efektywności kosztowej, odporności, elastyczności oraz zrównoważonego charakteru łańcuchów dostaw. Dzięki osiągnięciu wysokiego poziomu dojrzałości i niezawodności, technologie te umożliwiają firmom skuteczniejsze prognozowanie i sprawniejsze funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.Szczególne znaczenie mają postępy w technologii kosmicznej, takie jak konstelacje satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), które pozwalają rozszerzyć zasięg łączności na obszary będące dotychczas poza zasięgiem sieci. To kluczowy element dla firm pragnących zachować pełną kontrolę nad globalnymi łańcuchami dostaw. Jak wynika z nadchodzącego raportu Capgemini Research Institute, aż 37% liderów i liderek biznesowych uznaje nowej generacji łańcuchy dostaw nowej generacji wspierane technologiami za jeden z najważniejszych trendów technologicznych w przemyśle i inżynierii na 2025 rok.Rosnące wymogi regulacyjne i środowiskowe dodatkowo podkreślają znaczenie tej zmiany, czyniąc ją kluczowym czynnikiem umożliwiającym firmom zachowanie konkurencyjności, elastyczności i odporności na zmiany.W 2025 roku globalne łańcuchy dostaw będą nadal borykać się z zakłóceniami środowiskowymi, presją regulacyjną i napięciami geopolitycznymi, które wpłyną na przepływ towarów i surowców. Nowe przepisy, takie jak Cyfrowy Paszport Produktu wprowadzany przez Unię Europejską, nałożą na firmy obowiązek monitorowania i ujawniania śladu środowiskowego generowanego przez ich produkty. W efekcie przedsiębiorstwa będą musiały wdrażać bardziej zrównoważone praktyki, dostosowując się do rosnących wymagań w zakresie transparentności i odpowiedzialności ekologicznej.Biologia inżynieryjna, zdolna zrewolucjonizować procesy produkcyjne, opracowywanie leków i tworzenie materiałów o unikalnych właściwościach, od lat budzi ogromne zainteresowanie. Mimo to technologia ta dopiero zbliża się do etapu skalowania. Według nadchodzącego raportu Capgemini Research Institute, 41% liderów i liderek biznesowych przewiduje, że montaż molekularny osiągnie dojrzałość i stanie się komercyjnie opłacalny do 2030 roku, a 37% uważa, że w tym samym czasie podobny poziom osiągną terapie genowe.W najbliższych latach możemy oczekiwać przełomowych innowacji w tej różnorodnej dziedzinie, takich jak spersonalizowane szczepionki mRNA czy zastosowanie generatywnej AI (GenAI) w projektowaniu białek. Biologia inżynieryjna ma potencjał, by zrewolucjonizować kluczowe sektory, dostarczając precyzyjnych i zrównoważonych rozwiązań dla najważniejszych wyzwań naszych czasów.Zgodnie z nadchodzącym badaniem Capgemini Research Institute, 55% osób na stanowiskach liderskich w biznesie i 44% inwestorów i inwestorek venture capital uważa komputery kwantowe za jedną z trzech kluczowych technologii w obszarze „Computing & Networking”, które będą miały kluczowe znaczenie w 2025 roku. Jednocześnie 41% osób na stanowiskach liderskich przewiduje, że będą eksperymentować z Proofs of Concepts (PoC) w ograniczonych przypadkach użycia, a 27% oczekuje częściowego wdrożenia tej technologii w niektórych obszarach działalności organizacji w 2025 roku.Najważniejsze pytanie brzmi – kiedy nastąpi kwantowy przełom i kto opanuje tę technologię jako pierwszy?W ciągu ostatnich pięciu lat zdolności rozumowania sztucznej inteligencji rozwinęły się w sposób spektakularny, co wywołało prognozy o nadchodzącej erze ogólnej sztucznej inteligencji (AGI). Według badania Capgemini Research Institute, 60% osób na liderskich stanowiskach biznesowych i 60% inwestorów i inwestorek venture capital przewiduje, że AGI osiągnie dojrzałość i stanie się komercyjnie opłacalna do 2030 roku.Czy taka technologia jest w stanie sprawić, że ludzka inteligencja będzie już niepotrzebna? To pytanie wzbudza zarówno ekscytację, jak i obawy, prowadząc do wielu przesadnych prognoz. Coraz częściej pojawiają się również wątpliwości dotyczące tego, czy potencjał inteligencji AGI rzeczywiście jest nieograniczony. Rozwój tej technologii nie tylko otwiera nowe możliwości, ale także zmusza nas do ponownego przemyślenia roli człowieka w świecie, w którym dominują coraz bardziej zaawansowane maszyny.TechnoVision to globalny program Capgemini, oferujący kompleksowe spojrzenie na świat technologii, aby wspierać liderów i liderki w podejmowaniu decyzji dotyczących transformacji biznesowej napędzanej innowacjami. Program pomaga poruszać się wśród licznych pojawiających się trendów technologicznych i koncentrować się na tych, które mogą zwiększyć efektywność organizacji.