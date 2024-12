6 trendów technologicznych na 2025 według Cisco

Liz Centoni, Chief Customer Experience Officer w Cisco, prezentuje trendy technologiczne, które w 2025 roku mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki działamy w świecie biznesu oraz to jak firmy mogą wykorzystać te zmiany, aby osiągnąć sukces w coraz bardziej złożonym i zglobalizowanym otoczeniu.

1. Agentowa sztuczna inteligencja: klucz do personalizacji i efektywności

2. Humanoidalne roboty w pracy: rewolucja w dynamice środowiska zawodowego

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Humanoidalne roboty w pracy Przyszłość pracy to nie wybór między „człowiekiem a maszyną”, lecz współpraca obu tych elementów. Humanoidalne roboty zasilane sztuczną inteligencją staną się częścią siły roboczej.

3. AI rzuci wyzwanie firmom: jak pokonać trudności związane z odpowiednim przygotowaniem infrastruktury i danych?

4. Cyberbezpieczeństwo w obliczu nowych zagrożeń – i wsparcie uczenia maszynowego w walce z nimi

5. Czas przestoju sieci spowodowany błędami konfiguracyjnymi zbliży się do zera (!)

6. Zrównoważony rozwój w erze napędzanej przez sztuczną inteligencję

Predykcje na przyszłość

Aktualny krajobraz technologiczny ewoluuje pod wpływem zmieniających się warunków ekonomicznych i geopolitycznych, istotnych zmian w zachowaniach konsumentów, dynamicznego rozwoju ekosystemu cyfrowego oraz rosnącej presji na firmy, aby integrowały sztuczną inteligencję w swoich kluczowych procesach. Aby odnaleźć się w takim środowisku, liderzy biznesu muszą umieć odróżnić chwilową modę od technologii, które przyniosą trwałe zmiany.Liz Centoni, Chief Customer Experience Officer w Cisco, prezentuje trendy technologiczne 2025.W 2025 roku sztuczna inteligencja stanie się partnerem, a nie tylko narzędziem. Agentowa AI będzie różnić się od obecnych rozwiązań, które bazują na statycznych regułach i danych. Dzięki zdolności do ciągłego uczenia się, analizowania danych wejściowych i podejmowania decyzji samodzielnie, agentowa AI będzie działać proaktywnie, integrując kontekstowe informacje, takie jak historia konta czy preferencje użytkowników. Przykładem mogą być systemy AI do obsługi klienta, które przewidują potrzeby użytkowników lub narzędzia AI do zarządzania siecią, które automatycznie wykrywają i rozwiązują problemy. Takie agentowe systemy nie tylko współpracują z ludźmi, ale też współdziałają między sobą, tworząc złożone procesy, które automatyzują funkcje biznesowe. Należy jednak pamiętać, że wzrost znaczenia agentowej AI będzie wymagać odpowiednich zasad nadzoru, zapewniających etyczność i ochronę własności intelektualnej.Przyszłość pracy to nie wybór między „człowiekiem a maszyną”, lecz współpraca obu tych elementów. Humanoidalne roboty zasilane sztuczną inteligencją staną się częścią siły roboczej. Żeby jednak humanoidy mogły działać efektywnie, firmy będą musiały zadbać o odpowiednią przepustowość sieci i niskie opóźnienia, ponieważ ich działanie zależy od przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Równocześnie konieczne będzie dostosowanie strategii bezpieczeństwa, aby chronić dane, a także same roboty, przed próbami manipulacji. W hybrydowym środowisku pracy kluczowe będzie zachowanie zdrowej równowagi, gdzie technologia wspiera ludzi, a nie ich zastępuje.Firmy wciąż inwestują w rozwiązania oparte na AI – to już nie tylko prognozy, ale rzeczywistość. Jednak wraz z rozwojem tych projektów rośnie świadomość, że droga do sukcesu jest pełna wyzwań. Mimo miliardów dolarów zainwestowanych w technologie AI, dane z Cisco AI Readiness Index wskazują, że globalna gotowość na AI spadła o jeden punkt – tylko 13% firm jest w pełni przygotowanych do wykorzystania pełnego potencjału sztucznej inteligencji. W 2025 roku organizacje staną przed wyzwaniem zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej, aby sprostać wymaganiom AI. Obecnie tylko 21% firm dysponuje wystarczającą liczbą procesorów graficznych (GPU) do pokrywania bieżących i przyszłych potrzeb. Kluczowa stanie się współpraca z partnerami strategicznymi, aby szkolić zespoły oraz modernizować infrastrukturę. Dodatkowo, zespoły IT będą musiały optymalizować zarządzanie danymi, szczególnie w rozproszonych systemach.Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, firmy staną przed nowymi wyzwaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. W 2025 roku organizacje będą musiały znacząco wzmocnić swoje strategie ochrony, by stawić czoła zagrożeniom napędzanym przez AI. Według najnowszego Cisco AI Readiness Index, tylko 30% firm jest gotowych na takie wyzwania. Dodatkowo, rozwój komputerów kwantowych wymusi na firmach ponowną ocenę tradycyjnych metod szyfrowania, które mogą być podatne na ataki z wykorzystaniem technologii kwantowej. W 2025 roku organizacje będą musiały wdrożyć protokoły odporne na te zagrożenia, aby chronić wrażliwe dane. Co więcej, wzrost ryzyka ataków socjotechnicznych i na łańcuchy dostaw spowoduje, że sieć stanie się kluczowym elementem cyberbezpieczeństwa, pełniąc rolę zarówno pierwszej, jak i ostatniej linii obrony.Ponad 40% awarii sieci jest bezpośrednio spowodowanych błędami konfiguracyjnymi, które mogą kosztować firmy nawet 9% rocznych przychodów. Dlatego jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do niemal całkowitego wyeliminowania manualnych błędów konfiguracyjnych. Inteligentne narzędzia będą w stanie wykonywać zautomatyzowane procesy w całym cyklu życia sieci oraz zapewnić pełną kontrolę każdej czynności. Wraz z rosnącą adaptacją AI, błędy konfiguracyjne będą gwałtownie spadać, a automatyzacja stanie się dostępna dla większej liczby organizacji. Oczekuje się, że czas przestoju sieci spowodowany błędami ludzkimi szybko zbliży się do zera.Wpływ AI na środowisko jest tematem, który często pozostaje pomijany. Sztuczna inteligencja wymaga wysokiego poziomu zużycia energii, co wpływa na emisję dwutlenku węgla na całym świecie. Do 2025 roku energia wykorzystywana przez centra danych dedykowane AI ma osiągnąć poziom porównywalny z rocznym zużyciem energii przez kraj wielkości Holandii. W rzeczywistości, w wielu rozmowach na temat AI z klientami, zrównoważony rozwój staje się kluczowym zagadnieniem. W 2025 roku klienci będą coraz częściej szukać partnerów, którzy będą w stanie wdrażać technologie, jednocześnie pomagając im realizować zobowiązania związane z osiągnięciem zerowej emisji netto i celów zrównoważonego rozwoju. Firmy, które odniosą sukces to te, które będą priorytetowo traktować produkty energooszczędne oraz modele biznesowe oparte na obiegu zamkniętym.Za rok o tej porze będziemy kończyć pierwszy kwartał naszego stulecia. Rok 2025 to przełomowy moment w naszej technologicznej podróży, w którym sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie danymi i zrównoważony rozwój połączą się, aby na nowo zdefiniować środowisko biznesowe. Połączenie tych trendów ze strategiczną wizją i pragmatyzmem umożliwi firmom radzenie sobie z wyzwaniami oraz wykorzystanie szans na wzrost i doskonalenie się. Technologie, które będą dominować w 2025 roku, zdefiniują nową relację między technologią a ludzkością. Patrzmy w przyszłość z optymizmem i dążmy do kształtowania świata, w którym technologia i ludzkość współistnieją w harmonii – na korzyść wszystkich.