6 trendów w cyberbezpieczeństwie na 2025 rok

W 2025 r. zespoły ds. bezpieczeństwa IT powinny przygotować się na rosnącą pomysłowość przestępców, którzy wykorzystują zaawansowane technologie oraz taktyki odwracające uwagę od faktycznych celów ataku. Jak wskazuje ekspert firmy Sophos, dla osób odpowiedzialnych za reagowanie na incydenty kluczowe będzie wdrożenie wielowarstwowego, elastycznego podejścia do bezpieczeństwa, aby skutecznie chronić firmowe sieci przed coraz bardziej złożonymi atakami.

1. Ataki coraz częściej kierowane na chmurę

2. AI „demokratyzuje” cyberprzestępczość

3. Cybernetyczna zasłona dymna

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Cyberprzestępcy coraz częściej stosują podejście tzw. podwójnego uderzenia Cyberprzestępcy po złamaniu zabezpieczeń ofiary wykonują kolejną czynność. Przykładowo, kradnąc kryptowaluty, jednocześnie mogą przejąć pliki cookies czy dane osobowe wykorzystywane później do kolejnych ataków, zwiększając tym samym poziom zyskowności przedsięwzięcia.

4. Wszyscy za jednego

5. Duże modele językowe w służbie przestępców

6. Maksymalizacja korzyści z przeprowadzenia ataku

Chester Wisniewski, dyrektor ds. technologii w firmie Sophos w firmie Sophos, podkreśla, że warto skorzystać z doświadczeń z 2024 r., aby lepiej przygotować się na możliwe scenariusze ataków i wejść w nowy rok pewniejszym krokiem. Wskazuje również na sześć trendów, które mogą kształtować obszar cyberbezpieczeństwa w 2025 r.W miarę jak przedsiębiorstwa coraz lepiej chronią urządzenia końcowe za pomocą narzędzi do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (EDR – Endpoint Detection and Response) oraz powszechnie wdrażają uwierzytelnianie wieloskładnikowe, atakujący coraz częściej zwracają uwagę na zasoby chmurowe. Przechowywane w nich dane są często niewystarczająco zabezpieczone, a celem dla cyberprzestępców stają się już nie tylko hasła, ale również tokeny uwierzytelniające i pliki cookie z przeglądarek.Narzędzia i techniki stosowane dotąd przez profesjonalnych cyberprzestępców trafiają do zbiorów danych uczących sztuczną inteligencję . Dzięki temu nawet osoby o niewielkich umiejętnościach są w stanie stworzyć np. treści phishingowe czy kod oprogramowania ransomware. Chociaż takie ataki cechują się raczej niską skutecznością, ich liczebność i częstotliwość utrudniają pracę osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo struktur IT, a tym samym otwierają furtkę dla bardziej zaawansowanych cyberprzestępców.Oszuści coraz częściej sięgają po tzw. ataki pozorujące, aby odwrócić uwagę ofiary od prawdziwego celu. Mniejsze operacje cyberprzestępców, głównie o charakterze dywersyjnym, pochłaniają czas i zasoby zespołów reagowania na incydenty, osłabiając skuteczność całego systemu zabezpieczeń. W ten sposób układ sił przesuwa się na korzyść przestępców, nawet przy prawidłowo wdrożonych i skonfigurowanych rozwiązaniach ochronnych.Atakujący działają wszędzie tam, gdzie widzą okazję do zysku, a ich celem mogą stać się różne podmioty. Coraz większe zagrożenie stanowią ataki na łańcuchy dostaw oprogramowania. Oznacza to, że atak na jedną firmę może wpłynąć także na jej partnerów czy klientów. Daje to cyberprzestępcom większe możliwości nacisku na ofiary, np. przy żądaniu okupu.Przestępcy łączą różne narzędzia bazujące na dużych modelach językowych do przeprowadzania bardziej złożonych ataków. Sztuczna inteligencja pomaga im już nie tylko w pisaniu linijek złośliwego kodu, ale również w tworzeniu fałszywych stron internetowych, treści audio i wideo, ze szczególnym uwzględnieniem deepfake’ów.Cyberprzestępcy coraz częściej stosują podejście tzw. podwójnego uderzenia. Oznacza to, że po złamaniu zabezpieczeń ofiary wykonują kolejną czynność. Przykładowo, kradnąc kryptowaluty, jednocześnie mogą przejąć pliki cookies czy dane osobowe wykorzystywane później do kolejnych ataków, zwiększając tym samym poziom zyskowności przedsięwzięcia. Zdarza się również, że do wymienionych działań dołącza atak DDoS (Distributed Denial of Service), który poprzez zablokowanie dostępu do zasobów czy usług, tym bardziej paraliżuje systemy ofiary i utrudnia czynności obronne.