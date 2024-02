Cyberataki DDoS: Polska celem nr 1

Analitycy Check Point Research przedstawili swoje prognozy dotyczące cyberbezpieczeństwa w nadchodzących miesiącach i niestety nie należą one do najbardziej optymistycznych. W 2024 roku straty wygenerowane przez cyberataki mają kosztować świat 9,5 biliona dolarów, a rok później podskoczyć o kolejny bilion USD. Spokojnie nie będzie również w naszym kraju, w którym już teraz liczba cyberataków DDoS jest wręcz rekordowa.

W epoce nieustannych innowacji w cyberprzestępczości i narastających napięć z udziałem podmiotów powiązanych z państwami i haktywistów na całym świecie, organizacje muszą się przygotować na rosnące zagrożenia. Inwestowanie w silniejsze zabezpieczenia z solidnymi środkami bezpieczeństwa cybernetycznego opartymi na sztucznej inteligencji i dostarczanymi w chmurze to klucz do skutecznej ochrony przed ewoluującymi zagrożeniami – zapewnia Maya Horowitz, wiceprezes ds. badań w Check Point Software.

Ostatnie tygodnie wskazują, że jesteśmy najbardziej atakowanym krajem na świecie - wskazuje w programie "Didaskalia" gen. dyw. Karol Molenda. - Nasi analitycy, bazując na danych od partnerów, zdefiniowani i zauważyli, że - jeżeli chodzi o jeden z typów ataków, czyli tak zwany atak DDoS - ostatnie tygodnie wskazują, że jesteśmy najbardziej atakowanym krajem na świecie – ujawnia ekspert cytowany przez Wirtualną Polskę.

Eksperci firmy Check Point ujawnili podczas konferencji CPX w Wiedniu, że cyberprzestępczość będzie kosztować świat 9,5 biliona dolarów w 2024 roku. Gdyby mierzyć ją jako kraj, cyberprzestępczość byłaby trzecią co do wielkości gospodarką świata, po USA i Chinach. W zeszłym roku globalne koszty szkód spowodowanych cyberprzestępczością wynosiły 18 milionów dolarów co minutę i będą rosły o 15 procent rocznie w ciągu najbliższych dwóch lat, osiągając 10,5 biliona dolarów rocznie do 2025 roku.Wg najnowszego raportu bezpieczeństwa opublikowanego przez Check Point Research, cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane techniki, wykorzystując m.in. luki typu zero-day, w celu przeprowadzenia kolejnych ataków dla okupu ( ransomware ). Tylko w 2023 roku odnotowano ponad 5000 ofiar jawnych ataków dla okupu - to wzrost o 90-proc. w porównaniu do 2022. Ransomware stanowi dziś już 10 proc. wszystkich szkodliwych programów atakujących sieci komputerowe na świecie.2024 Cyber Security Report sugeruje również dalszy rozkwit haktywizmu. W ostatnim roku nasiliła się jego odmiana wspierana przez państwa (np. Rosję), która bierze udział w działaniach cybernetycznych związanych z konfliktami geopolitycznymi. Użycie niszczycielskich wiperów, w celu uzyskania maksymalnego efektu podkreśla ewoluujący charakter cyberwojny.Tymczasem Polska, która wg Check Pointa doświadcza ponad 1000 cyberataków na organizację w tygodniu, stała się jednym z najbardziej atakowanych krajów metodą DDoS.Pośród tych narastających zagrożeń sztuczna inteligencja (AI) jawi się jako nadzieja dla bezpieczeństwa, rewolucjonizując sposób, w jaki zapobiega się zagrożeniom cybernetycznym. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji już teraz oferują niezrównane możliwości wykrywania i łagodzenia zagrożeń, dzięki czemu organizacje mogą być o krok przed przeciwnikami – zaznaczają autorzy 2024 Cyber Security Report.