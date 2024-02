Cyberprzestępcy atakują branżę medyczną. Z raportu Barracuda Networks wynika, że w 2022 roku 77% placówek doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa poczty elektronicznej, a 60% - ataku ransomware.

Atakujący zmienili sposób działania. Dziś nie koncentrują się na szyfrowaniu danych i żądaniu okupu za ich odszyfrowanie. Za to wykradają wrażliwe lub po prostu ważne informacje i grożą ich upublicznieniem, jeśli nie otrzymają zapłaty od zaatakowanej organizacji. W przypadku placówek medycznych ta groźba nabiera szczególnego znaczenia, bo dysponują one bardzo wrażliwymi danymi dotyczącymi stanu zdrowia tysięcy osób – wyjaśnia Mateusz Ossowski, CEE Channel Manager w Barracuda Networks, która jest producentem rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa IT.

Mniejsze inwestycje, większy optymizm

Z badania przeprowadzonego przez niezależną firmę badawczą Vanson Bourne na zlecenie Barracuda Networks wynika, że w 2022 roku 77% respondentów z sektora ochrony zdrowia doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa poczty elektronicznej.

Ataki na sektor medyczny – statystyki



Ransomware

60% badanych organizacji z sektora opieki zdrowotnej zostało zaatakowanych przez ransomware

29% zgłosiło dwa lub więcej udanych incydentów związanych z ransomware

59% było w stanie przywrócić zaszyfrowane dane za pomocą kopii zapasowych

22% zapłaciło okup, aby odzyskać swoje dane

Atak za pomocą poczty elektronicznej

3,5 dnia – tyle organizacjom z sektora opieki zdrowotnej zajmuje średnio wykrycie i zlikwidowanie incydentu związanego z bezpieczeństwem poczty elektronicznej

Średni koszt najdroższego ataku zbliżył się do miliona dolarów (975 000 USD)

Największymi przeszkodami utrudniającymi szybką reakcję i likwidację incydentu były brak automatyzacji (40%) oraz brak budżetu (34%).

29% utraciło wrażliwe, poufne lub krytyczne dane

Ataki spear phishing

8% organizacji z sektora opieki zdrowotnej uznało, że brak im przygotowania na atak spear phishing

32% doświadczyło takiego ataku w 2022 roku

60% organizacji dotkniętych atakiem spear phishing stwierdziło, że komputery lub inne maszyny zostały zainfekowane przez złośliwe oprogramowanie lub wirusy

60% zaatakowanych doświadczyło kradzieży poufnych lub wrażliwych danych

70% zaatakowanych zgłosiło kradzież loginów lub przejęcie konta, a 40% – bezpośrednią stratę finansową

Jak wzmocnić bezpieczeństwo sektora opieki zdrowotnej?

Placówki medyczne muszą mieć solidne zabezpieczenia poczty elektronicznej, z silnymi mechanizmami uwierzytelniania, przynajmniej z wieloskładnikową autentykacją. Dobrą praktyką jest wdrożenie polityki Zero Trust i wprowadzenie ograniczonych praw dostępu, zautomatyzowanej reakcji na incydenty i monitorowania zagrożeń opartego na sztucznej inteligencji. Wszystko to powinno być wzmocnione ciągłą edukacją pracowników, aby wiedzieli, jak rozpoznawać i zgłaszać podejrzane wiadomości – tłumaczy Mateusz Ossowski z Barracuda Networks.

O tym, jakie konsekwencje może nieść za sobą atak ransomware na placówki medyczne , przekonała się w 2023 roku spółka ALAB Laboratoria. Cyberprzestępcy zapewniali, że zdobyli ponad 230 GB danych. Część z nich udostępnili w sieci.Z badania przeprowadzonego przez niezależną firmę badawczą Vanson Bourne na zlecenie Barracuda Networks wynika, że w 2022 roku 77% respondentów z sektora ochrony zdrowia doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa poczty elektronicznej. 45% stwierdziło, że czuje się "dużo" bezpieczniej niż w poprzednim roku (dla porównania w innych branżach jest to 34%). Tylko 10% ankietowanych przyznaje, że zainwestowało w cyberbezpieczeństwo więcej niż w poprzednich latach.Cyberataki wykorzystujące pocztę e-mail ciągle ewoluują, dzięki czemu wciąż są bardzo skuteczne.Mechanizmy obronne poczty elektronicznej powinny stanowić część zintegrowanej platformy bezpieczeństwa, która zapewnia zespołowi IT pełną widoczność całego środowiska informatycznego oraz zdolność do wykrywania i reagowania na incydenty lub wzorce zachowań wskazujące na obecność intruzów.