Na majówkę 2025 wydamy średnio 249 zł mniej niż rok temu

Zbliża się weekend majowy. W tym roku wydamy na jego organizację około 1024,80 zł, czyli o 249 zł mniej niż w ubiegłym roku - wynika z najnowszego Barometru Providenta. A jak go spędzimy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak spędzimy tegoroczną majówkę?

Ile wydamy na majówkę?

Jak sfinansujemy weekend majowy?



Majówka idealna to dla większości badanych ta spędzona w oswojonym, domowym zaciszu. Co czwarta osoba planuje odpoczywać sama lub z domownikami, niemal co piąta (18 proc.) odwiedzi rodzinę lub znajomych a 13,2 proc. zaprosi ich do siebie. Relaks we własnym domu – samodzielnie lub w towarzystwie bliskich – to najczęstszy sposób spędzania długiego weekendu osób w wieku od 18 do 24 lat, wskazany przez 58,5 proc. z nich – mówi Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak spędzimy majówkę? 63 proc. Polaków podkreśla, że długi weekend chce spędzić na świeżym powietrzu.

Majówkę sfinansujemy z bieżących dochodów

Według najnowszej edycji Barometru Providenta, długi weekend majowy to wydatek rzędu średnio 1024,80 złotych, a więc o 249 zł mniej niż w zeszłym roku. Widzimy zatem, że Polacy odpowiedzialnie podchodzą do planowania budżetu, zwłaszcza, że majówka rozpoczyna sezon wiosenno-letnich wyjazdów oraz wydatków okolicznościowych, takich jak komunie czy śluby – zauważa Karolina Łuczak.

Aż 70 proc. ankietowanych pierwsze dni maja sfinansuje z bieżących dochodów, a 36 proc. sięgnie do oszczędności. Tylko 3,4 proc. na tę okazję pożyczy pieniądze – 2 proc. od rodziny lub przyjaciół, a 1,4 proc. weźmie pożyczkę w banku lub w firmie pożyczkowej – dodaje Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

Wypoczynek pod chmurką

Jeśli już planujemy podróże, to raczej te w granicach Polski – odkrywanie uroków gór, Mazur lub morza wybiera niecałe 15 proc. ogółu badanych oraz już 21,4 proc. osób w wieku od 35 do 44 lat. Dodatkowo, 8 proc. ankietowanych zamierza spędzić majówkę na własnej działce, w szczególności osoby z grupy wiekowej 45-54 lat. Natomiast wyjazdy za granicę nie cieszą się dużą popularnością – planuje je zaledwie 5 proc. respondentów. Tę formę majowego wypoczynku preferują raczej mężczyźni – 6,6 proc. z nich w porównaniu do 3,8 proc. kobiet.Odwrotnie niż w 2024 r., wyższy średni budżet na ten okres szacują mężczyźni (1164,20 zł wobec 885,30 zł w przypadku kobiet). Co piąty badany deklaruje, że nie zamierza wydać żadnej dodatkowej sumy w związku z początkiem maja, a około 30 proc. chce zamknąć się w kwocie do 500 zł.Jak wynika z najnowszego Barometru Providenta, 63 proc. Polaków podkreśla, że długi weekend chce spędzić na świeżym powietrzu. Ta forma odpoczynku dominuje wśród każdej grupy wiekowej, jednak dla osób od 45 do 54 lat jest ona kluczem do udanej majówki – wskazało ją 70,4 proc. z nich. Polska majowa tradycja, czyli grillowanie, to niezbędny punkt programu dla 44 proc. badanych, a zwłaszcza dla mężczyzn (48,8 proc. wobec 40,1 proc. kobiet). Jeśli chodzi o podział na województwa – najwięcej pasjonatów grillowania znajdziemy w województwie lubuskim (61,3 proc.), a najmniej w łódzkim (29,5 proc.).Przyjemność sprawia nam także spacerowanie – to wybór aż 43,9 proc. respondentów. Tu z kolei dominują kobiety (47,3 proc. wobec 39,9 mężczyzn) – to one w majówkę zrobią więcej kroków. Dodatkowo, co trzeci ankietowany szykuje się na integrację z bliskimi, a 21,6 proc. wykorzysta wolne dni na nadrabianie kulturalnych zaległości, takich jak czytanie książek czy oglądanie filmów. Niewiele mniej osób (21,2 proc.) ma w planach zwiedzanie miejscowości, w której będzie wtedy przebywać, a co szósty badany spędzi ten czas aktywnie np. poświęcając się ulubionym sportom.W tym roku 1 maja wypada w czwartek, a 3 maja w sobotę. W związku z tym, aby wydłużyć czas wypoczynku, co szósty respondent decyduje się na skorzystanie z urlopu w piątek 2 maja. Natomiast 13,3 proc. deklaruje, że nie musi brać tego dnia urlopu, bo ich pracodawca oddaje wtedy dzień wolny za sobotę.