Weekend majowy 2024: szturm turystów i niższe ceny

Wprawdzie do długiego weekendu majowego pozostało jeszcze trochę czasu, ale statystyki dotychczasowych rezerwacji wyraźnie pokazują, że chętnych na wypoczynek w tym okresie z pewnością nie zabraknie. Gdzie wybierają się Polacy na Majówkę 2024 i jaki budżet muszą wygospodarować na ten cel?

Ze statystyk Travelplanet.pl wynika, że na początku marca 2024, porównaniu do początku marca ubiegłego roku rezerwacji na majówkę jest dwa razy więcej. Już teraz sprzedano mniej więcej tyle ofert ilu turystów w ogóle wyjechało na zeszłoroczny długi weekend majowy.Turyści wydają nań podobne pieniądze – przeciętnie to nieco ponad 3000 zł na osobę. Tak jak w zeszłym roku najchętniej wybierana jest Turcja a zaraz po niej Grecja (ok 2900 zł na osobę).Najbardziej popularne kierunki są o 100 – 200 zł tańsze niż rok temu, choć w pierwszej dziesiątce mamy kilka spektakularnych, nawet blisko 20-procentowych obniżek kosztów majówkowego wypoczynku: Wyspy Kanaryjskie są tańsze o przeciętnie 900 zł a Egipt o ok 340 zł od osoby. Zdrożał za to o 20 – 25 proc. majówkowy wypoczynek na Cyprze i we Włoszech (o ok. 550 zł) i o blisko 30 proc. w Polsce (o ok. 240 zł)Ogromny popyt o tyle nie dziwi, że układ kalendarza jest identycznie korzystny a klienci biur podróży mają w pamięci ubiegłoroczne lastminutowe zakupy ofert, gdy drożały – i znikały – w oczach. Turcja w najbardziej pożądanym przez turystów wariancie hotel 5* AI z wylotem z Polski była w połowie kwietnia 2023 niemal wyprzedana a na dodatek najtańsze oferty z przelotem zaczynały się od ok 2800 zł za osobę.Oferty wypoczynku z przelotem z Polski w hotelach 4* w Hiszpanii, na Kanarach, Cyprze czy w Turcji z wyżywieniem HB nie różniły się cenowo od ofert all inclusive . To oznaczało, że te pierwsze po prostu były skalkulowane zbyt wysoko i nie sprzedały się. Za to do cna wyprzedała się Tunezja z dolotem.Największa rozbieżność w cenie pomiędzy imprezą z wylotem z Niemiec i Polski był na majówkę 2023 tygodniowy wypoczynek AI w hotelu 5* w Turcji. W pierwszym wypadku trzeba było zapłacić 1500 zł od osoby, w drugim – dwa razy tyle. Warto jednak zaznaczyć, że takie rozbieżności dotyczyły jedynie weekendu majowego, którego Niemcy po prostu nie mają. Po tym terminie różnice wciąż się utrzymywały, ale nie były tak drastyczne.Efekt? Na tegoroczny długi weekend majowy blisko 15 proc. imprez zaplanowano z wylotem z Niemiec a tylko nieco więcej, bo 20 proc. z lotnisk w zachodniej Polsce (Szczecin, Poznań, Zielona Góra, Wrocław). Z ok 1/3 do 28 proc. spadł również odsetek wylotów z Warszawy, Modlina i Radomia. Należy podkreślić, że wyloty z Niemiec oferują polscy touroperatorzy zaś zagraniczni – również z Polski.W tym roku nie ma aż takich rozdźwięków cenowych. Krótki 5 dniowy odpoczynek (przelot z Polski, 4 noclegi w hotelu 4*) w Bułgarii (AI) na Malcie lub w Hiszpanii (HB) trzeba zapłacić minimum ok 1500 zł od osoby.Jeśli zdecydujemy się na wylot z niemieckich lotnisk, za te pieniądze polecimy jedynie na Riwierę Turecką (hotel 4* AI). Za takie skrócone wakacje, ale w standardzie 5* w Turcji trzeba zapłacić minimum 1550 zł. Ale podobne oferty z wylotem z Polski zaczynają się od 2000 zł, za to są o dzień dłuższe.„Klasyczny” siedmiodniowy wypoczynek z wylotem z Niemiec do 4*hotelu w Turcji (AI) to wydatek minimum 1550 zł. Z wylotem z Polski taka majówka jest przynajmniej 600 zł droższa. W hotelu 5* to odpowiednio od 1750 zł i 2350 zł.W Egipcie wypoczynek z wylotem z Niemiec i z Polski w hotelu 5* AI to odpowiednio od 2250 i 2850 zł. W wypadku Grecji różnice są mniejsze – to odpowiednio 2850 i 3150 zł. Majówka w tej konfiguracji wyjdzie podobnie na Cyprze (od 4100 zł) jeśli z domu bliżej nam na niemieckie lotnisko niż do Katowic lub Krakowa lub chcemy zaoszczędzić ok 500 zł od osoby i nie wylatywać z Warszawy, Wrocławia czy Poznania. Za to wyloty na Wyspy Kanaryjskie do hoteli z najwyższej półki na tydzień z wyżywieniem AI są wyraźnie tańsze z Polski niż z Niemiec – to odpowiednio od 4600 zł i od 4900 zł.Wakacje w Hiszpanii czy Grecji w hotelach 4* AI są sporo tańsze (z Niemiec od 2300 zł, z Polski od 2600 zł) ale nieprzypadkowo analizujemy przede wszystkim oferty All Inclusive – takie wybrało 83 proc. klientów, co nie jest zaskoczeniem. Jest nim wybieranie w pierwszej kolejności najbardziej ekskluzywnych ofert. Do 6 marca taki właśnie majówkowy wypoczynek na 5 gwiazdek zarezerwowało aż 44 proc. klientów biur podróży a w hotelach 4* - 34 proc.O skłonności do podwyższania standardu wypoczynku sporo mówią średnie koszty rezerwacji na osobę – za pobyt w 5* turyści płacą nieco ponad 3200 zł a w 4* blisko 2900 zł. Różnica w cenie jest zatem stosunkowo niewielka za to w standardzie potrafi być bardzo wyraźna.