Boże Narodzenie w opcji all inclusive. Gdzie jadą Polacy?

Spędzanie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra na wakacjach to trend, który cieszy się wśród Polaków coraz większą popularnością. Kolejnym tego potwierdzeniem są najnowsze statystyki zaprezentowane przez wakacje.pl. Okazuje się, że w okresie świąteczno-noworocznym pokaźna rzesza Polaków zamierza odpoczywać za granicą. Bezapelacyjnym numerem jeden jest Egipt.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które kierunki są najczęściej wybierane na świąteczno-noworoczny wypoczynek?

Dokąd Polacy latają z poszczególnych lotnisk?

Jaki rodzaj wyżywienia preferujemy?

Sylwester w poszukiwaniu słońca i pewnej pogody

Egipt ponownie wysuwa się na pozycję lidera wśród lotniczych kierunków zimowych, co więcej, w tym roku wręcz zyskał na popularności, co z jednej strony wynika z oczywistych zalet tego kraju jako miejsca wypoczynku, z drugiej z poszerzenia oferty przez biura podróży – mówi Dominik Miłowski, wiceprezes ds. produktu w Wakacje.pl.

Hiszpania już od kilku sezonów jest kierunkiem całorocznym. W okresie jesienno-zimowym miłośnicy wypoczynku na plaży chętnie wybierają Wyspy Kanaryjskie, ale dla wielu magnesem są zabytki i wydarzenia w lądowej części kraju. Popularność Emiratów Arabskich rośnie dzięki nowym połączeniom z kolejnych lotnisk regionalnych. Ostatnio w rozkładach pojawiły się bezpośrednie loty z Poznania do Dubaju. Zwiększająca się dostępność tego kierunku ma bezpośrednie przełożenie na większe zainteresowanie klientów, tym bardziej, że loty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich są realizowane kilka razy w tygodniu, można więc zaplanować zarówno standardowy wypoczynek obejmujący 7 nocy, jak i krótszy wyjazd – tłumaczy Anna Podpora, head of product development w Wakacje.pl.

Egipt hitem sprzedażowym we wszystkich grupach klientów

Ile kosztują wyjazdy świąteczno-noworoczne?

Najlepiej na tydzień i w opcji all inclusive

Nasze statystyki sprzedażowe pokazują, że w tym roku w okresie świąteczno-sylwestrowym chętnie wyjeżdżamy na typowe siedmiodniowe wczasy. Częściowo związane jest to z wyborem kierunków – Egipt, który jest na pierwszym miejscu w rankingu popularności, to miejsce do którego wyjeżdżamy zazwyczaj na tydzień, podobnie jest z Turcją, która znalazła się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych destynacji. Dzięki bezpośrednim lotom do dalekich krajów Polacy chętniej niż jeszcze kilka lat temu decydują się również na tygodniowe wypady do miejsc bardzo egzotycznych takich jak Zanzibar czy Tajlandia – zauważa Dominik Miłowski.

Wybór formuły all inclusive z jednej strony pozwala klientom precyzyjniej zaplanować budżet wyjazdowy i uniknąć dopłat do posiłków i napojów w hotelu, z drugiej – skorzystać z szeregu innych usług wliczonych w cenę takiego pakietu, jak chociażby korzystanie z oferty sportowej i animacyjnej czy bezpłatnych leżaków na plaży. Wzrost zainteresowania tego typu wypoczynkiem ma również odzwierciedlenie w rankingu miejsc, do których najchętniej podróżujemy pod koniec roku. Egipt i wybrane regiony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to kierunki, w których hotele w przeważającej części oferują formułę all inclusive – mówi Anna Podpora.

Samolotem, coraz częściej z lotnisk lokalnych

Wakacje.pl, największy multiagent turystyczny w Polsce, sprawdziły, dokąd w tym roku na świąteczno-sylwestrowy wypoczynek wybiorą się klienci. Z analizy danych sprzedażowych wycieczek z terminem rozpoczęcia od 20 do 31 grudnia płyną trzy główne wnioski: bestsellerem grudniowych wojaży we wszystkich grupach podróżnych jest Egipt, na zagraniczny urlop latamy najczęściej samolotem – przede wszystkim z Warszawy i Katowic, a na zimowych wakacjach jeszcze chętniej niż w ubiegłym roku zamierzamy się rozpieszczać, wybierając hotele z formułą all inclusive.Analiza danych sprzedażowych Wakacje.pl pokazuje, że ponad połowa klientów spędzi świąteczno-noworoczny urlop w Egipcie, Hiszpanii albo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Widać, że Polacy poszukują słońca, ale w miejscach, do których można stosunkowo szybko i łatwo dolecieć. W przypadku wszystkich trzech krajów mówimy o podróży zamykającej się w czasie 4,5-5,5 godziny. Właśnie tyle leci się do Egiptu, Andaluzji, na Wyspy Kanaryjskie czy do Dubaju.Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Hiszpania, przy czym statystyki uwzględniają nie tylko lądową część kraju, ale też Wyspy Kanaryjskie. Pozycję trzecią zajmują Zjednoczone Emiraty Arabskie.W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków na święta i sylwestra znalazły się również Tajlandia, Dominikana, Cypr, Malta, Tanzania, Turcja i Wietnam. Na uwagę zasługują szczególnie dwa ostatnie, których nie było w ubiegłorocznym zestawieniu. Turcja w grudniu jest wybierana przez osoby chcące spędzić przełom roku w luksusowych hotelach z wysokiej jakości usługami, w tym strefą wellness, podgrzewanymi basenami czy ofertą spa i masaży. Popularność Wietnamu rośnie wraz z większym zainteresowaniem podróżami do krajów azjatyckich, między innymi dzięki większej liczbie połączeń czarterowych na wyspę Phu Quoc.Wakacje.pl przyjrzały się też trendom wyjazdowym w poszczególnych grupach klientów – w takim ujęciu rankingi popularności wyglądają nieco inaczej. Numerem jeden w każdej kategorii jest co prawda Egipt, ale dalsze pozycje nieznacznie się różnią. Wśród par na drugim miejscu znajduje się Malta, a na trzecim Cypr. Pierwszą piątkę zamykają Hiszpania i Turcja. Rodziny z dziećmi poza Egiptem wybierają Cypr i Hiszpanię, a osoby podróżujące w pojedynkę na pierwszym miejscu stawiają Egipt, na drugim Turcję, a na trzecim Maltę. Warto podkreślić, że przy Egipcie popularnością cieszą się wszystkie trzy regiony turystyczne kraju – liderem jest Hurghada, na drugim miejscu znajduje się Marsa Alam, a na trzecim Szarm el Szejk.Jeśli w tym roku ktoś wybrał za cel swojej podróży Egipt, mógł zaoszczędzić w stosunku do zeszłego roku. Z jednej strony klienci skorzystali na promocjach oferowanych w ramach przedsprzedaży, z drugiej na bardzo szerokiej ofercie, powiększonej wraz z wejściem na rynek dwóch nowych touroperatorów, którzy zaoferowali atrakcyjne pakiety i nowe hotele, do tej pory mało znane w Polsce.W przypadku najpopularniejszych kierunków na święta i sylwestra, klienci najwięcej wydają na urlopy w Hiszpanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z kolei najmniej kosztują ich pobyty na Malcie i Cyprze. Wynika to z jednej strony z długości lotu, z drugiej z preferowanej oferty hotelowej. W przypadku pierwszych dwóch krajów Polacy częściej decydują się na wypoczynek w obiektach 4- i 5-gwiazdkowych z wyżywieniem all inclusive lub dwoma posiłkami, z kolei Malta i Cypr to kraje, gdzie chętniej wybierają noclegi ze śniadaniami.Choć okres świąteczno-noworoczny może kojarzyć się z krótszymi wypadami, to jednak statystyki pokazują, że również i w tym czasie dominują pobyty siedmiodniowe. Decyduje się na nie nieco ponad 60 proc. klientów. To o 4,4 pkt. proc. więcej niż przed rokiem, czemu sprzyja z pewnością także układ dat w kalendarzu. Wystarczą trzy dni urlopu, by cieszyć się 10 dniami wolnego.Na drugim miejscu pojawiają się wyjazdy dłuższe, trwające od 8 do 13 dni, co z kolei odnosi się głównie do podróży do dalekich krajów – kierunki egzotyczne zajmują w tegorocznym rankingu wysokie pozycje. W porównaniu do ubiegłego roku nieznacznie wzrosła dynamika pobytów od 1 do 6 dni.Nie ma też zaskoczenia przy rodzaju wyżywienia – klienci biur podróży preferują all inclusive, a planując wyjazdy świąteczno-noworoczne decydują się na tę opcję jeszcze częściej niż przed rokiem.Wygodę cenimy sobie nie tylko w kwestii wyżywienia, ale również transportu. Jak co roku dominuje ten lotniczy – na podróż samolotem decyduje się prawie 98 proc. klientów wyjeżdżających na święta i sylwestra.Wśród portów lotniczych na pierwszym miejscu plasuje się Lotnisko Chopina w Warszawie, jednak porównując rok do roku, jego udział nieco zmalał na korzyść portów regionalnych, przede wszystkim Katowic. Kolejne miejsca zajmują Poznań, Gdańsk, Wrocław i Kraków.Dokąd Polacy latają z poszczególnych lotnisk? Wszystko zależy od dostępności oferty, ale widać, że obok klasyków takich jak Egipt, Hiszpania czy Malta rośnie zainteresowanie dalekimi krajami. Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dominikana, Tanzania czy Kenia – to kraje, które pojawiają się w grupie najpopularniejszych kierunków nie tylko z wylotem z Warszawy, ale też z Katowic, Poznania i Wrocławia.