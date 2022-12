Sylwester 2022 w cieniu inflacji. Rezygnujemy z city break i nart?

Czy w czasach rosnących galopująco cen straciliśmy ochotę do zabawy? Z pewnością nie wszyscy, ale w zachowaniach polskich konsumentów widać wyraźnie zaznaczającą się wstrzemięźliwość. Potwierdzeniem tego mogą być chociażby rezultaty analizy przeprowadzonej przez rankomat.pl, z której wynika, że zdecydowana większość Polaków w Sylwestra 2022 pozostanie w zaciszu domowym, rezygnując tym samym hucznych, ale płatnych imprez. Zwycięzcami są ci, którzy zabawę sylwestrową zarezerwowali wcześniej. Rezerwacja na ostatnią chwilę to bowiem ogromny wydatek.

Nowy Rok z zaciskaniem pasa. Polacy rezygnują z planów i świętują w domu

Sylwester 2022, czyli 500 minus. Polacy oszczędzają na świętowaniu Nowego Roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wydatki na sylwestra 26% Polaków planuje wydać na zabawy i podróże w okolicach Nowego Roku więcej niż 500 zł Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Sylwestrowy city break w Polsce najtańszy we wrześniu. Do grudnia ceny rosną o 1000 zł

Sylwestra na nartach najlepiej planować z wyprzedzeniem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wzrost cen kierunki narciarskie - Polska W Zakopanem rezerwacja zrobiona 14 października był tańsza o 3 788 zł, niż ta robiona na ostatnią chwilę Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Sylwester na city breaku najdroższy w Nowym Jorku. Ceny noclegów najbardziej rosną w listopadzie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wzrost cen city break Na dzień 20 grudnia ceny w przypadku każdego analizowanego miasta utrzymują się na poziomie 1 200 zł Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kierunki egzotyczne tanieją na święta. Noclegi w Egipcie za mniej niż 1 000 zł

Sylwester na nartach najdroższy początkiem grudnia. Kilkanaście tysięcy za nocleg w Austrii i Włoszech

Ubezpieczenie turystyczne na Sylwestra mimo inflacji wciąż najtańsze

USA słynie z najwyższych kosztów leczenia na całym. Dlatego wybierając się do Stanów Zjednoczonych czy poza Europę, należy zadbać o odpowiednią sumę gwarantowaną kosztów leczenia. Podróżując poza Stary Kontynent, optymalnie powinno się ją zwiększyć do co najmniej 60 000 euro. Na terenie Europy, gdzie częściowo bezpłatną pomoc medyczną zapewnia nam Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), minimalną bezpieczną samą gwarantowaną jest 20 000 euro, zaś rekomendowaną 30 000 euro. – mówi Magdalena Kajzer, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl. - Przy wyjazdach typowo zimowych, gdzie w planach pojawia się jazd na nartach, trzeba pamiętać o odpowiednich rozszerzeniach Rozszerzenie o sporty ekstremalne, czy klauzulę alkoholową zapewni bezpieczny i spokojny urlop zimowy. – dodaje ekspertka.

Nic dziwnego, że Polacy rezygnują z planów sylwestrowych. Ciężko znaleźć wyjazd, który zamknąłby się w kwocie 500 zł czy nawet 1 000 zł – a tyle najczęściej planują wydać na obchody Nowego Roku. W tym przedziale trudno nawet szukać samego noclegu.Eksperci multiporównywarki rankomat.pl sprawdzili, jak inflacja wpłynęła na plany Polaków, a także jak w okresie od 30 września do 8 grudnia wzrastały ceny noclegów w kilku popularnych kierunkach sylwestrowych. Pod lupę wzięte zostały wyjazdy typu city break i urlopy narciarskie, tak za granicą, jak w Polsce oraz podróże egzotyczne.Mijający, trudny 2022 rok i sytuacja ekonomiczna odbiły się na kieszeniach Polaków, co wpływa na zmianę planów sylwestrowych. Aż 63 % Polaków powita Nowy Rok bez hucznych imprez i wyjazdów. Z badania przeprowadzanego na zlecenie rankomat.pl wynika, że 34% ankietowanych nie ma zamiaru świętować Sylwestra na płatnych zabawach czy wyjazdach. 29% badanych zamierza w ogóle zrezygnować z wcześniejszych planów.15% Polaków stawia na oszczędności i zmienia plany na tańsze. Co dziesiąty z nas nie wie, czy inflacja wpłynie na świętowanie Nowego Roku. Tylko 12% badanych nie ma zamiaru rezygnować z planów dotyczących zabaw czy wyjazdów.Sylwester w dobie inflacji i kryzysu gospodarczego zapowiada się skromniej. Aż 40% Polaków planuje wydać na zabawy i wyjazdy związane ze świętowaniem Nowego Roku mniej niż 500 zł – tak wynika z badań przeprowadzanych przez rankomat.pl. Niemal co dziesiąty respondent w ogóle nie ma zamiaru płacić za świętowanie. 25% badanych nie wie, jaką kwotę przeznaczy na obchody sylwestra.26% Polaków planuje wydać na zabawy i podróże w okolicach Nowego Roku więcej niż 500 zł, z czego 14% zamierza zmieścić się w przedziale od 500 zł do 1 000 zł, a 5% zamknie się w kwocie do 2 000 zł. Tylko 7% badanych przeznaczy na obchody sylwestra więcej pieniędzy – 4% ma zamiar wydać od 2 000 zł do maksymalnie 5 000 zł, a 3% chce przekroczyć kwotę 5 000 zł.Wzrost cen wynajmu pokoju w hotelu trzygwiazdkowym w popularnych miastach Polski, wybieranych na szybki weekend, utrzymywał się na podobnej wysokości od momentu analizy do jej końca. We Wrocławiu, od 30 września 2022 roku do 24 listopada, cena wynajmu za pokój dwuosobowy w opcji ze śniadaniem nie wzrosła o więcej niż 200 zł. Od 02 grudnia do końca pierwszego tygodnia tego miesiąca cena pokoju w hotelu o takim samym standardzie podniosła się o 285 zł.W przypadku Gdańska różnica pomiędzy 30 września 2022 roku a 8 grudnia wynosiła już 1 135 zł. W stolicy wzrost ceny wynajmu pokoju w hotelu trzygwiazdkowym na poziomie 958 zł zanotowano już w okresie od 30 września (669 zł), do 14 października (1627 zł). Do momentu ostatniej daty sprawdzania cen, koszt wynajmu pokoju o takim samym standardzie w opcji ze śniadaniem – malał. Wynajem 8 grudnia 2022 w Warszawie, był droższy już jedynie o 353 zł, w porównaniu do 30 września.W Krakowie początkowa cena (30 września 2022) pokoju dla dwóch osób w standardzie hotelu trzygwiazdkowym, w opcji ze śniadaniem wyniosła 929 zł. Już 14 października został zanotowany wzrost o 766 zł. Do pierwszego tygodnia grudnia koszt takiego pokoju wzrastał systematycznie. 8 grudnia cena była wyższa od początkowej z 30 września (929 zł) o 1 216 zł.Planując sylwestrowy city break w Polsce i chcąc zaoszczędzić na opłacie za pokój w hotelu, należy o rezerwacji pomyśleć już kilka miesięcy wcześniej. Co prawda we Wrocławiu takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić około 200 zł, ale w przypadku Gdańska, Warszawy i Krakowa to już o ponad 1 000 zł mniej.Na dzień 20 grudnia ceny w przypadku każdego analizowanego miasta utrzymują się na poziomie 1 200 zł. Pokój dla dwóch osób w hotelu trzygwiazdkowym, w opcji ze śniadaniem, znaleźć można w tej kwocie zarówno we Wrocławiu, Warszawie jak i Gdańsku.Wzrost cen od końca września, do początku grudnia 2022 roku w przypadku rodzimych górskich miejscowości jest znacznie bardziej zauważalny. Największy wahania zostały zanotowane w Białce Tatrzańskiej. Cena wynajmu pokoju w hotelu trzygwiazdkowym dla dwóch osób 8 grudnia (8 519 zł) była wyższa od kwoty z 30 września (4 200 zł) o 102%.W zimowej stolicy Polski – Zakopanem, sytuacja wyglądała podobnie. 30 września cena pokoju dla dwóch osób, w opcji ze śniadaniem była równa kwocie 4 593 zł. Do 8 grudnia cena pokoju o dokładnie takim samym standardzie wzrosła o 95% (8 988 zł).W Zieleńcu i Szklarskiej Porębie również widoczne były wzrosty cen. O 86% wzrosła cena wynajmu pokoju dla dwóch osób w Zieleńcu na przestrzeni od 30 września, do 8 grudnia. Z kolei w Szklarskiej Porębie wzrost do początku grudnia osiągnął poziom 56% (5 234 zł), w stosunku do ceny z 30 września (5 234 zł). Spadek ceny wynajmu pokoju dla dwóch osób w hotelu trzygwiazdkowym zanotowano w Szczyrku. 30 września cena utrzymywała się na poziomie 3 240 zł, do 8 grudnia spadła o 6% (3 015 zł).Jeśli celebracja sylwestra 2022 ma odbyć się na terenie Polskich miejscowości górskich, trzeba przygotować się na spory wydatek w zakresie wynajmu pokoju dla dwóch osób w hotelu trzygwiazdkowym. Ostatnią chwilą na zrobienie rezerwacji nieco taniej w tym roku, był czas od połowy do końca października.W Zakopanem rezerwacja zrobiona 14 października był tańsza o 3 788 zł, niż ta robiona na ostatnią chwilę z początkiem grudnia. Z kolei robiąc rezerwację 14 października, można zaoszczędzić 859 zł, w stosunku do rezerwacji robionej dwa tygodnie później.Na dzień 20 grudnia w polskich hotelach trzygwiazdkowych, w miejscowościach typowo górskich widoczne są znaczne spadki cen, w stosunku do cen z początku grudnia (08.12.2022). Pokój w hotelu trzygwiazdkowym, w opcji ze śniadaniem w Zakopanem, Szklarskiej Porębie, Szczyrku i Białce Tatrzańskiej znaleźć można za 50% ceny, która dostępna była 8 grudnia. Z kolei wynajem w Zieleńcu stale notuje wzrost, osiągając 20 grudnia kwotę oscylującą w granicach około 3 000 zł.Ci, którzy planują spędzić sylwestra na imprezach miejskich w Londynie, Pradze lub Nowym Jorku muszą przygotować się na spore wydatki. Nocleg w trzygwiazdkowym hotelu w opcji ze śniadaniem dla dwóch osób zarezerwowany początkiem grudnia w stolicy Zjednoczonego Królestwa wyniesie 2 222 zł. Niespełna 800 zł mniej można było zapłacić, robiąc rezerwację końcem września. Najmniej pokój w hotelu kosztował z końcem października (taka sam standard za jedyne 638 zł!), później ceny stopniowo rosły, by w końcu dobić do ponad 2 000 zł i mniej więcej w tej kwocie utrzymywać się już do grudnia. Aktualnie, na dzień 20 grudnia można znaleźć nocleg w podobnej cenie, jak pod koniec września - za około 1 400 zł.Zupełnie inaczej wyglądało to w przypadku wyjazdów do Pragi. Najbardziej opłaca się zarezerwować nocleg w hotelu z wyprzedzeniem lub na ostatnią chwilę – wtedy zapłaciło się mniej niż 1 000 zł za pobyt od 30 grudnia do 1 stycznia. Ceny w praskich hotelach najbardziej wzrosły w listopadzie – wtedy dwuosobowy pokój rezerwowany w okresie Sylwestra kosztował aż 1 420 zł. Później jednak nastąpił spadek i znów początkiem grudnia można było znaleźć nocleg za niespełna 1 000 zł. Aktualnie dostępnych miejsc jest coraz mniej i ceny wzrosły do około 1 500 zł.Najdrożej jest oczywiście w Nowym Jorku. Tam jednak ceny wzrastały od września przez cały październik (z 2 486 zł aż do 4 877 zł), by przez cały listopad utrzymywać się w miarę na stałym poziomie (około 4 800 zł). W grudniu jednak nastąpiły nagły wzrost i dwuosobowy pokój w hotelu trzygwiazdkowym w okresie od 30 grudnia od 1 stycznia kosztuje prawie 7 000 zł. Szansą na znalezienie taniego wyjazdu może być rezerwacja last minute – na dziś (20.12) ceny spadły i można znaleźć pokój nawet za 4 719 zł.Wyjazdy do krajów egzotycznych nie cieszą się dużą popularnością w okresie sylwestrowo-noworocznym. Dzięki temu można znaleźć noclegi znacznie tańsze niż w dużych metropoliach. Najbardziej opłaca się zarezerwować wyjazd do Egiptu i to tuż przed samymi świętami. Końcem września dwuosobowy pokój w trzygwiazdkowym hotelu w Hurghadzie w opcji ze śniadaniem zarezerwowany na termin od 26 grudnia do 4 stycznia kosztował 1 195 zł. Później ceny zaczęły stopniowo spadać, by w grudniu zatrzymać się na kwocie 822 zł. Taka cena utrzymuje się nadal.Podobnie było w Meksyku z tą różnicą, że spadki cen był niewielkie. Pod koniec września nocleg w Mexico City na ten sam termin, co wyjazd do Egiptu kosztował 1 871 zł, by ostatecznie w grudniu spaść do 1 766 zł. Co ciekawe, w połowie października noclegi były najdroższe – rezerwacja pokoju wyniosła wówczas prawie 2 000 zł. Na ostatnią chwilę, na dzień 20 grudnia można upolować noclegi za około 1 500 zł.Inaczej wygląda to w przypadku wyjazdów do Tajlandii, która jednak jest chętniej wybieranym kierunkiem egzotycznym zimą. Końcem września dwuosobowy pokój w trzygwiazdkowym hotelu w Phuket na termin do 26 grudnia do 4 stycznia można było zarezerwować za 1 144 zł. Przez cały październik ceny stopniowo się obniżały, by pod koniec miesiąca spaść aż do 741 zł! Później znów nastąpił lekki wzrost. Końcem listopada za pokój w tajskim hotelu trzeba było zapłacić prawie 2 000 zł! W grudniu jednak znów nastąpił spadek i ceny osiągnęły kwotę 1 377 zł, czyli wartość zbliżoną do tej z września. Taka kwota obowiązuje do dziś (20.12).Ci, którzy planują spędzić Nowy Rok na stoku, muszą się z liczyć z ogromnymi kosztami. Portfel mogła uratować jedynie wcześniejsza rezerwacja. Dwuosobowy pokój w trzygwiazdkowym hotelu w opcji ze śniadaniem na termin od 26 grudnia do 1 stycznia we włoskim Livigno końcem września kosztował 7 200 zł. Ta cena z niewielkim wahnięciami w jedną lub drugą stronę utrzymywała się do drugiej połowy listopada. Wtedy nastąpił ogromny wzrost – pokój w tym samym standardzie dostępnym był za 14 339 zł! Dopiero w drugim tygodniu grudnia ceny się unormowały i można było znaleźć nocleg za 5 679 zł. Aktualnie trudno znaleźć jeszcze wolne miejsca w samym Livigno – jedyny dostępny hotel oferuje pokój w cenie 10 597 zł. O połowę taniej można znaleźć jednak noclegi w okolicy.Bardzo podobnie wyglądało to w Austrii. Tam nocleg w Kitzbuhel w tym samym standardzie i terminie, co w Livigno końcem września można było zarezerwować za 7 200 zł. Przez cały październik ceny z lekkim odpiciami w górę i dół utrzymywały się na podobnym poziomie. Dopiero w drugiej połowie listopada koszt nocleg wzrósł do 10 291 zł, by początkiem grudnia wyskoczyć na jeszcze wyższy pułap (14 391 zł). W drugim tygodniu grudnia nastąpił spadek i pokój w Kitzbuhel można znaleźć za cenę niższą niż we wrześniu (4 423 zł). Aktualnie w austriackim kurorcie nie ma już dostępnych cen. W najbliższej okolicy nocleg można znaleźć od 4 473 zł.Zupełnie innym przypadkiem są noclegi w Szpindlerowym Młynie. Przede wszystkim dlatego, że w Czechach jest znacznie taniej niż w Alpach czy Dolomitach. Karkonoski kurort ominęły też szalone wahania cen. Końcem września dwuosobowy pokój w hotelu trzygwiazdkowym na termin od 26 grudnia do 1 stycznia można było znaleźć za 3 773 zł. W październiku cena wzrosła do 5 538 zł i utrzymywała się na tym samym poziomie aż do grudnia. Ci, którzy chcą zarezerwować Sylwestra w Szpindlerowym Młynie na ostatnią chwilę muszą liczyć się z wyższymi cenami. Na dzień 20 grudnia pokój w hotelu trzygwiazdkowym można znaleźć od 6 610 zł.Niezależnie od pory roku cena ubezpieczenia turystycznego utrzymuje się na podobnym poziomie. Nie ma znaczenia, czy kupujmy je we wrześniu, czy w grudniu – zawsze koszt będzie taki sam. Na cenę polisy ma wpływ przede wszystkim kierunek wyjazdu, wybrane rozszerzenia czy konkretny pakiet. Kupujący polisę dopasowują więc ochronę pod kątem wysokości kosztów leczenia w danym kraju i planowanych aktywności. Poniżej 10 zł za polisę płacą podróżujący na terenie Europie, najmniej do Wielkiej Brytanii (6,31 zł). Powyżej tej kwoty trzeba zapłacić za ubezpieczenie poza nasz kontynent. Najdroższa jest polisa do Stanów Zjednoczonych (14,04 zł).