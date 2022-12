Rozmowy i życzenia świąteczne. O czym mówią Polacy?

Zbliżające się Boże Narodzenie i Nowy Rok to tradycyjnie już okres, który wypełniają nam życzenia świąteczne, a także pogawędki z najbliższymi. SW Research na zlecenie Agencji Noise PR przyjrzała się zwyczajom, jakie towarzyszą świątecznym rozmowom Polaków. Okazuje się, że podczas świąt mamy tematy, które lubimy poruszać, ale również i takie, których unikamy jak ognia.

O czym chcielibyśmy dyskutować przy świątecznym stole, a jakie tematy wolelibyśmy przemilczeć?

Kogo ze znanych Polaków zaprosilibyśmy do bożonarodzeniowych dyskusji?

Jak duży odsetek Polaków zamierza zrezygnować z życzeń świątecznych?

NIE CHCEMY ROZMAWIAĆ O…

Rozmowa przy świątecznym stole może okazać się wyzwaniem, zwłaszcza jeśli schodzi na tematy osobiste, lub nasi rozmówcy mają odmienne zdanie w wybranej kwestii. Ale to też często rzadka okazja, aby szczerze porozmawiać z bliskimi, wysłuchać ich i przede wszystkim postarać się zrozumieć ich punkt widzenia. Warto pamiętać, że nie mamy wpływu na innych, tylko na to jak sami zareagujemy i odpowiemy. Jeśli wiemy, że mogą paść niewygodne dla nas pytania to warto przygotować sobie odpowiedzi zawczasu, albo przełożyć dyskusję na inny termin, a w zamian skierować rozmowę na lżejszy temat – mówi Anna Czaplicka, lider zespołu strategii agencji Noise PR.

NAJCHĘTNIEJ POROZMAWIALIBYŚMY O…

NAJCHĘTNIEJ POROZMAWIALIBYŚMY Z…

JAK ZŁOŻYMY ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Można powiedzieć, że tradycja składania świątecznych życzeń jest w polskim społeczeństwie powszechna. W tym roku świąteczne spotkania nie są objęte już żadnymi restrykcjami ani zaleceniami w kontekście COVID-19. Nie dziwi zatem, że życzenia świąteczne planujemy składać sobie przede wszystkim podczas osobistych wizyt w gronie najbliższych. Wyniki badania pokazują też ciekawą ewolucję medium, jakim jest telefon. O ile może być to jeden z najbardziej osobistych przedmiotów współczesnej młodzieży, to coraz rzadziej jest wykorzystywany do składania przez nią życzeń. Zupełnie inny jest styl korzystania z telefonu przez seniorów – o ile aplikacje mobilne czy komunikatory online niekoniecznie są ich pierwszym wyborem w ich telefonach, to bardzo chętnie korzystają oni z analogowej formy kontaktu przy okazji Świąt – powiedział Piotr Zimolzak - wiceprezes Zarządu SW Research.

ŻYCZYMY SOBIE

Świąteczną atmosferę przy stole mogą łatwo popsuć niewygodne pytania i trudne tematy. Agencja Noise PR postanowiła sprawdzić, jakich tematów rozmów Polacy będą unikać w 2022 roku przy wigilijnym stole. Najwięcej Polaków nie chce rozmawiać o chorobach i dolegliwościach (47%), polityce, sytuacji w kraju i na świecie (42%) oraz o kryzysie gospodarczym, inflacji i cenach (34%). Sporą polaryzację może wywołać rozmowa o zarobkach i osiągnięciach, tyle samo osób unika tego tematu, co chciałoby o nim porozmawiać (po 33%).Zapytani o „najbezpieczniejsze” tematy w trakcie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia , aż 77% badanych wskazało, że chciałoby porozmawiać z bliskimi o hobby, pasjach i zainteresowaniach, 73% na temat podróży, a dla 70% przyjemnym tematem rozmów jest gotowanie, potrawy i przepisy. Na kolejnych miejscach pożądanych tematów znalazły się: filmy i seriale (67%), dieta, zdrowy tryb życia (57%), sprawy rodzinne oraz sport (po 56%) a także plany osobiste naszych bliskich (54%).Badani zostali poproszeni o wskazanie, z kim z reprezentantów świata sportu, polityki, kultury, rozrywki i show-biznesu chcieliby porozmawiać przy świątecznym stole. Trójka najchętniej widzianych przez Polaków świątecznych rozmówców to Robert Lewandowski, Donald Tusk oraz Iga Świątek. Poza najsłynniejszym polskim piłkarzem i najsłynniejszą polską tenisistką, trzecim wskazanym sportowcem został bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny.Wśród polityków w pierwszej trójce, poza Tuskiem, znaleźli się prezydent Andrzej Duda oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Spośród artystów i ludzi show-biznesu na pierwszym miejscu znalazła się Doda, na drugim Kuba Wojewódzki, a trzecim najbardziej pożądanym gościem reprezentującym rozrywkę jest Krzysztof Ibisz.Uczestnicy sondażu zostali zapytani w jakiej formie planują złożyć życzenia świąteczne swoim bliskim. Najwięcej Polaków preferuje tradycyjnie złożyć je osobiście (71%). 53% zrobi to telefonicznie. Co ciekawe, w najmłodszej grupie ankietowanych (do 24 roku życia) telefon wykona 31% Polek i Polaków, w grupie powyżej 50. roku życia już 60%. Z mediów społecznościowych i formy online skorzysta 30% osób. Tradycyjną kartkę bożonarodzeniową wyśle zaledwie co piąty Polak (19%), a filmik z życzeniami lub nagranie głosowe przygotuje 6% z nas. Zaledwie 4% nie planuje składać życzeń świątecznych w ogóle.Ankietowani wskazali, jakie nietypowe życzenie chcieliby aby się spełniło. Tyle samo osób życzyłoby sobie „całego roku bez wizyty u lekarza” i „podwyżki wyższej niż inflacja” (po 43%). Dla nieznacznie większej grupy (26%) „wysłanie polityków na Księżyc” jest ważniejsze niż „miłość jak z komedii romantycznej” (21%). 16% chciałoby, żeby było ich „stać na wczasy all inclusive nad Bałtykiem”, a ponad co dziesiąty Polak życzy sobie „wiadomości bez fake newsów (12%).