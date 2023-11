Wakacje w Boże Narodzenie: gdzie spędzimy święta poza domem?

Chociaż gros Polaków to nadal tradycjonaliści, którzy Boże Narodzenie spędzają z rodziną w zaciszu domowym, to jednak okazuje się, że z roku na rok rośnie grono tych, którzy wybierają święta w nieco cieplejszych niż polskie okolicznościach. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia Travelplanet.

Egipt i długo nic

Popularne egzotyczne święta

Narciarze czekają na śnieg

20 procent rezerwacji zimowego wypoczynku obejmuje właśnie Boże Narodzenie i Sylwestra. To znacznie więcej niż w 2022 roku, ale też warto zauważyć, że tegoroczne święta i Sylwester w Egipcie i w Turcji – a to blisko 60 proc. rezerwacji założonych do 7 listopada - są tańsze o ok. 20 proc.Bezkonkurencyjny jest, jak zwykle, Egipt – to ok. połowa rezerwacji na Boże Narodzenie i Sylwestra. To wynik niemal dwukrotnie lepszy niż w analogicznym okresie 2022 roku – wówczas rezerwacje do Egiptu stanowiły niecałe 26 proc. Ale wówczas było sporo drożej, bo 4500 zł od osoby. Teraz „egipskie” święta są o 1000 zł tańsze, bo klienci płacą przeciętnie 3500 zł. Ale najtańsze oferty tygodniowego wypoczynku w Hurghadzie w wariancie najchętniej wybieranym przez polskich turystów (przelot, hotel 4*, wyżywienie all inclusive) to niespełna 2000 zł od osoby.Ponad 10 proc. klientów chce ten czas spędzić w Turcji. Za świąteczny wypoczynek płacą niespełna 2500 zł (w 2022 – blisko 3100 zł) . I znowu, to sporo powyżej najtańszych ofert w wariancie przelot, hotel 4* all inclusive, bo taki wypoczynek można mieć za ok 2000 zł od osoby.Dlaczego wybierany jest Egipt, znacznie droższy od Turcji? To kombinacja w miarę przystępnej ceny z możliwością plażowania. Turcja jest znacznie Tańsza, ale w zimie plażowanie na Riwierze Tureckiej jest raczej niemożliwe. Klienci cenią sobie za to niską cenę w porównaniu do wysokiego standardu wypoczynku w luksusowych hotelach ze spa – większość rezerwacji do Turcji to bowiem hotele 5* z wyżywieniem all inclusive. Obecnie najtańsze oferty to ok 2500 zł od osoby.Ok 15 proc. turystów święta i nowy rok chce spędzić egzotycznie. Przede wszystkim na Zanzibarze, w Emiratach Arabskich i na Dominikanie (w sumie to 8 proc. rezerwacji). Ten znacznie wyższy odsetek egzotycznych wyjazdów w tym czasie (w 2022 było to ok. 10 proc.) spowodował, że średni koszt świątecznego wypoczynku z biurami podróży wzrósł z ok 4200 zł do ok 4460 zł.W pierwszej dziesiątce nie ma kierunków typowo narciarskich, jak Włochy czy Austria. To o tyle zrozumiałe, że miłośnicy białego szaleństwa czekają na komunikaty śniegowe zanim zdecydują o spędzeniu świąt w górach. W ubiegłym roku, po grudniowych otwarciach stacji narciarskich, sporo z nich musiało zawiesić czasowo funkcjonowanie z powodu gwałtownego ocieplenia.Na razie narciarskie święta i Nowy Rok w górach to w sumie ok 2 proc. rezerwacji. Oferty z wyżywieniem HB i z własnym dojazdem w renomowanych ośrodkach (Val di Sole, Ankogel – lodowiec Moeltall, Ski Juvel czy Wilder Kaiser Brixental w Tyrolu) zaczynają się od 1800 zł. Warto zauważyć, że to ok. 400 - 500 zł więcej niż trzeba zapłacić za analogiczne wyjazdy na grudniowe rozpoczęcie sezonu czy w niskim sezonie w styczniu.