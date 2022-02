Ferie zimowe 2022: ile kosztują skipass, nocleg i wyżywienie?

Porównywarka Rankomat.pl przyjrzała się, ile kosztuje zimowy wypad na narty do najpopularniejszych polskich i zagranicznych kurortów narciarskich. Okazuje się, że polskie ferie nie muszą wcale oznaczać oszczędności - wyjeżdżając z kraju z powodzeniem bowiem znajdziemy tańszy nocleg, tańszy kebab i tańsze piwo. Tylko skipass najpewniej kosztować nas będzie więcej.

Ze względu na rosnącą inflację coraz mniej przystępne staje się podróżowanie. Dlatego eksperci rankomat.pl sprawdzili, jak kształtuje się aktualnie koszt wypadu na narty. Ceny w raporcie dotyczą wyjazdów rodzinnych (dwie osoby dorosłe i dziecko) do najpopularniejszych polskich kurortów narciarskich (Zakopane, Szczyrk, Białka Tatrzańska, Zieleniec oraz Szklarska Poręba) oraz w najczęściej wybieranych kierunkach zagranicznych (Austria, Czechy, Francja, Szwajcaria, Włochy).Najmniej za nocleg zapłacą narciarze szusujący w Karkonoszach. 1847 zł kosztuje sześciodniowy pobyt ze śniadaniem dla dwóch dorosłych osób z dzieckiem w jednym z pensjonatów w Szklarskiej Porębie. 36 zł więcej zapłacić trzeba w Zieleńcu. Najdrożej jest w Szczyrku - za pięć nocy dla trzech osób trzeba zapłacić prawie 3800 zł. Niewiele mniej liczą sobie pensjonaty w Białce Tatrzańskiej – 3340 zł. Taniej jest w Zakopanym – nocleg w pensjonacie można znaleźć od 2266 zł.Narciarze decydujący się na wyższy standard w hotelu trzygwiazdkowym wcale nie wydadzą więcej. Najtaniej ponownie jest w Zieleńcu (2096 zł za pięć nocy dla dwójki dorosłych i dziecka w opcji ze śniadaniem). Na drugim miejscu uplasowała się stolica polskich gór – w Zakopanem 6 nocy w trzygwiazdkowym hotelu kosztuje 2320 zł – to prawie tyle samo co w pensjonacie. Niespełna 400 zł więcej zapłacą szusujący w Szklarskiej Porębie. Najwięcej za pobyt trzeba zapłacić w Białce Tatrzańskiej – planujący rodzinny wyjazd muszą wyłożyć przynajmniej 3750 zł. 3674 zł kosztuje nocleg w Szczyrku – najtańszy pobyt w hotelu trzygwiazdkowym jest tańszy o 85 zł niż ferie w miejscowym pensjonacie!Powyższe koszty noclegów dotyczą dwóch dorosłych osób z dzieckiem w okresie 17-22 stycznia 2022, każdorazowo w opcji ze śniadaniem – w pensjonatach oraz hotelach trzygwiazdkowych. Ceny są najtańszymi wariantami dostępnymi w powyższym terminie na portalu booking.com.Za obiad najwięcej trzeba zapłacić w Zakopanem – koszt dwudaniowego posiłku z dodatkami i napojami dla trzyosobowej rodziny to wydatek rzędu 370 zł. Niewiele taniej jest w Białce Tatrzańskiej (345 zł) i Szklarskiej Porębie (315 zł). Poniżej 300 zł za obiad dla trzech osób zapłaci się w Szczyrku (297 zł) i Zieleńcu (201 zł).Pięciodniowy skipass najwięcej będzie kosztował szusujących w ośrodku Szczyrk Mountain Resort – 640 zł normalny, 448 zł ulgowy. Nieco taniej jest w Zakopanem i Białce Tatrzańskiej, za pięć dni szusowania w Dolinie Szymoszkowej oraz na Kotelnicy Białczańskiej dorośli zapłacą 515 zł, a dzieci 465 zł. Podobnie ceny skipassów wyglądają w Zieleńcu – 5 dni jazdy na Zieleniec SKI Arena kosztuje 515 zł (bilet normalny) i 430 zł (bilet ulgowy). Najtaniej można szusować w Szklarskiej Porębie – 489 zł kosztuje 5-dniowy skipass dla dorosłych, a 308 zł dla dzieci.Ceny obiadów porównano w oparciu o dane aplikacji TripAdvisor - sprawdzono średni koszt w najpopularniejszych restauracjach danego kurortu. W cenę wliczone zostały koszty dwudaniowego posiłku z napojami oraz dodatkami.W zagranicznych kurortach można znaleźć nocleg tańszy niż w Polsce. 6-dniowy pobyt w pensjonacie we włoskim Livigno kosztuje 1498 zł. Za nieco więcej, ale wciąż mniej niż w naszych górach, można zanocować w Czechach – 6 dób w pensjonacie w Szpindlerowym Młynie to wydatek rzędu 1725 zł. Drożej jest w Austrii (noclegi w Kitzbühel można znaleźć od 2579 zł) i w Francji (od 3190 zł). Najwięcej kosztuje pobyt w szwajcarskim Zermmat (4833 zł).Zagraniczne hotele trzygwiazdkowe również oferują noclegi tańsze niż niektóre polskie kurorty. W Szpindlerowym Młynie sześciodniowy rodzinny pobyt można znaleźć już od 2022 zł – to mniej niż w hotelach w Szczyrku, Zakopanem czy Białce Tatrzańskiej.W podobnych cenach jak w Polsce ferie zimowe można spędzić we Włoszech – sześć nocy w Livigno kosztuje od 3086 zł. Drożej jest w Austrii (od 4393 zł za sześć nocy) i we Francji (od 4446 zł za sześciodniowy pobyt). Z największym wydatkiem muszą jednak liczyć się szusujący w Alpach Szwajcarskich – pobyt w hotelu kosztuje ponad 6 000 zł.Koszt noclegów sprawdzono dla dwóch dorosłych osób z dzieckiem w okresie 17-22 stycznia 2022, każdorazowo w opcji ze śniadaniem – w pensjonatach oraz hotelach trzygwiazdkowych. Ceny są najtańszymi wariantami dostępnymi w powyższym terminie na portalu booking.com.Za obiad za granicą trzeba zapłacić więcej niż w polskich górskich kurortach. Taniej jedynie jest w Szpindlerowym Młynie – tam dwudaniowy obiad z napojami i dodatkami kosztuje trzyosobową rodzinę od 270 zł. W Kitzbühel, Livigno i val Thorens obiad to wydatek powyżej 300 zł. Najdrożej jest w Szwajcarii – trzyosobowa rodzina za posiłek musi zapłacić od 450 zł w górę.Nie da się jednak ukryć, że w zagranicznych kurortach można liczyć na lepszą infrastrukturę narciarską. Ceny skipassów są zatem znacznie wyższe niż w Polsce. Najmniej (ale wciąż więcej niż w najdroższym Szczyrku) za pięciodniowy karnet zapłaci się w Szpindlerowym Młynie - dorosły – 655 zł, a dziecko – 523 zł . Poniżej 1000 zł szusować można też na włoskich stokach. 5-dniowy skipass w Livigno kosztuje 906 zł dla osoby dorosłej, a 453 zł dla dziecka. Podobnie cenowo jest w austriackim Kitzbühel – karnet dla dorosłego kosztuje 1197 zł, dla dziecka 598 zł. Najdrożej jest we Francji (skipass do val Thorens kosztuje 1269 zł dla osoby dorosłej, 1015 zł dla dziecka). Niewiele mniej zapłaci się w szwajcarskim Zermatt (dorosły – 1253 zł, dziecko – 626 zł).Ceny obiadów porównano w oparciu o dane aplikacji TripAdvisor - sprawdzono średni koszt w najpopularniejszych restauracjach danego kurortu. W cenę wliczone zostały koszty dwudaniowego posiłku z napojami oraz dodatkami.Do ceny noclegów za granicą trzeba doliczyć także koszty dojazdu – samochodem lub samolotem, o wiele wyższe niż w przypadku ferii spędzanych w Polsce.- samochodem: 502,74 zł w jedną stronę (spalanie 9 l/100 km, średnia cena paliwa 5,7 zł)- samolotem: od 266 zł/ osoba w obie strony (Kraków-Bergamo, Rayanair)- samochodem: 356,54 zł w jedną stronę (spalanie 9 l/100 km, średnia cena paliwa 5,7 zł)- samolotem: od 2005 zł/ osoba w obie strony (Gdańsk-Salzburg, Lufthansa i Austrian)- samochodem: 794,64 zł w jedną stronę (spalanie 9 l/100 km, średnia cena paliwa 5,7 zł)- samolotem: od 603 zł/ osoba w obie strony (Warszawa-Courchevel, Lufthansa i Swiss)- samochodem: 180 zł w jedną stronę (spalanie 9 l/100 km, średnia cena paliwa 5,7 zł)- samolotem: od 734 zł/ osoba w obie strony (Warszawa-Praga, KLM)- samochodem: 646,89 zł w jedną stronę (spalanie 9 l/100 km, średnia cena paliwa 5,7 zł)- samolotem: od 603 zł/ osoba w obie strony (Warszawa-Genewa, Lufthansa)Dla porównania – dojazd samochodem z Łodzi w polskie góry nie przekracza 200 zł.