Jakie były ferie zimowe?

Ferie, ferie i po feriach. Teraz przyszedł czas na podsumowanie. Pokusił się o nie serwis Rankomat.pl, sprawdzając, jak Polacy spędzili zimę 2021/2022. Okazuje się, że tegoroczne ferie zimowe znacznie różniły się od zeszłorocznych. Niewątpliwie duża jest w tym zasługa powszechności szczepień.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z kim Polacy wyjeżdżali na ferie zimowe?

Ile kosztowało ich ubezpieczenie turystyczne?

Czy o kupno polisy dbamy zawczasu czy odkładamy je na ostatnią chwilę?

Które kierunki były najpopularniejsze w tym sezonie zimowym?



Włochy wracają do gry

Zima wyjątkowo nie na nartach

Trzydziestolatkowi podróżują najczęściej

Zima solo lub w parze

Ubezpieczenie wcale nie na ostatnią chwilę

Ferie dłuższe niż 8 dni

Urlop zaczyna się w weekend

Polisa na narty od 5 zł dziennie

W tym sezonie większość ubezpieczycieli oferowała polisę z ochroną w razie zachorowania na COVID-19. Tego typu ubezpieczenie gwarantowało wsparcie w razie hospitalizacji i leczenia, ale także w przypadku wielu towarzystw – również w razie kwarantanny czy izolacji.- mówi Robert Pelczar, ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl. Dodatkowo w niektórych pakietach można było liczyć na pokrycie kosztów wykonania testu, organizację pobytu dla opiekuna zarażonego dziecka czy pomoc w powrocie do kraju. – dodaje.

Sezon 2021/2022 inny niż przed rokiem

Na podstawie danych zebranych w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych eksperci rankomat.pl sprawdzili, jak Polacy spędzili ferie w sezonie 2021/2022. Pod uwagę zostały wzięte kalkulacje wszystkich klientów wyjeżdżających za granicę w okresie od grudnia 2021 do lutego 2022.W poprzednich latach to właśnie Półwysep Apeniński był najchętniej wybieranym kierunkiem zimowym Polaków. Pandemia postawiła wszystko na głowie i rok temu najczęściej Polacy wyjeżdżali do Szwajcarii, która nie wprowadzała żadnych ograniczeń. W tym roku sytuacja wróciła już do normy.15% klientów rankomat.pl jako kierunek swojego wyjazdu wskazało Włochy. Na podium znalazły się jeszcze się Austria z 9% wskazań i Hiszpania, gdzie wyjechało 7%. Co ciekawe, zarówno Austria, jak i Włochy przez znaczną część sezonu stosowały mocne ograniczenia dla odwiedzających – konieczność okazania zaświadczenia o szczepieniu lub wyzdrowieniu oraz dodatkowo negatywnego wyniku testu. Niezaszczepieni kierowani byli na kwarantannę, a na stokach wymagano Unijnego Certyfikatu COVID.Stopniowe znoszenie ograniczeń sprawiło, że w tym sezonie, w przeciwieństwie do ubiegłego roku do gry wróciły kierunki pozaeuropejskie. 6% klientów porównywarki zimą wyjechało do USA, które po prawie dwóch latach izolacji zaczęło znów przyjmować turystów.Na kolejnych miejscach znalazły się kierunki, które rok temu były znacznie popularniejsze: Słowacja czy Czechy (oba te kraje miały jednak bardzo restrykcje zasady wjazdu i szereg obostrzeń na miejscu). Co ciekawe, w pierwszej 10 zabrakło Szwajcarii, najpopularniejszego rok temu kierunku zimowego – w poprzednim sezonie to właśnie tamtejsze stoki były jednymi z niewielu otwartych dla turystów. W tym roku sytuacja już się zmieniła i szusować można było w całej Europie.68% Polaków wyjeżdżających za granicę zimę spędziło na podróżach połączonych z wypoczynkiem i zwiedzaniem. Tylko 31% z nich wybrało narty. To o połowę więcej niż rok temu – w 2021 roku na narty za granicą zdecydowało się niespełna 16% turystów. Warto jednak pamiętać, że w ubiegłym roku większość zagranicznych stoków była zamknięta.Wyjazdy zagraniczne w sezonie 2021/2022 były najpopularniejsze wśród grupy wiekowej 30-39 lat – stanowili aż 30% klientów porównywarki. Na drugim miejscu znaleźli się nieco młodsi turyści (27%), a tuż za nimi czterdziestolatkowie (22%). W ubiegłym sezonie kolejność była odwrotna.Nieznacznie od ubiegłego roku wzrosła liczba podróżujących seniorów (8% podróżujących to osoby 60+, rok temu ta grupa stanowiła 7%). Wśród wyjeżdżających na ferie za granicę było tylko 3% dzieci oraz 10% pięćdziesięciolatków.34% turystów zakupiło polisę tylko dla jednej osoby. To jednak wcale nie musi być równoznaczne tylko i wyłącznie z samodzielnym wyjazdem. 27% podróżujących zadeklarowało wyjazd w parze. W 4 osoby lub więcej wyjazd zaplanowało 24% klientów rankomat.pl. Polisę dla trzech osób zakupiło 15% wyjeżdżających. Te preferencje nie różnią się od danych z zeszłego roku, pozostając na podobnym poziomie.Zapobiegliwych turystów nie ma wcale tak mało – wcześniej niż 4 dni przed wyjazdem polisę kupiło 18% z nich, a 37% zrobiło to znacznie wcześniej. Równocześnie 37% podróżujących zdecydowało się na wybór ochrony w okresie 1-3 dni przed wyjazdem, 8% kupiło ubezpieczenie w dniu rozpoczęcia podróży.To zupełnie inaczej niż rok temu - aż 33% narciarzy kupowało ubezpieczenie dzień przed wyjazdem lub w dniu rozpoczęcia podróży. Spora grupa osób kupowała ją na dwa (16%) lub trzy (10%) dni przed wyjazdem. Tylko 21% planowało zakup polisy z wyprzedzeniem – przynajmniej od 4 do 8 dni przed podróżą.Polacy najchętniej wypoczywali zimą od 8 do 14 dni – taką opcję wskazało aż 45% klientów rankomat.pl. To zdecydowana zmiana w porównaniu do ubiegłego roku – zimą 2020/2021 ponad 70% wyjeżdżających decydowało się na pobyt od 4 do 9 dni.41% podróżujących odpoczywało od 4 do 7 dni. Najmniejszą popularnością cieszyły się najkrótsze (od 1 do 3 dni – 11% wskazań) i najdłuższe wyjazdy (powyżej 14 dniu, tylko 3% turystów wybrało tę opcję).Aż 54% turystów na ferie zimowe wyjechało w sobotę lub w niedzielę. 16% z nich podróż rozpoczęło w piątek, 22% w sobotę i 16% w niedzielę. Pozostałe dni tygodnia nie cieszyły się aż taką popularnością. Najrzadziej wyjeżdżano we wtorki oraz środy.Ubezpieczenie to podstawa bezpiecznego za granicę. W sezonie zimowym najwięcej za polisę płacili wyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych – aż 14,07 zł dziennie. Wiąże się to z tym, że koszty leczenia w USA są bardzo wysokie i ubezpieczający wybierali pakiety z wysokimi sumami gwarantowanymi.Najtańsze ubezpieczenie wybierali podróżujących na Ukrainę (5,35 zł dziennie) oraz do Wielkiej Brytanii (6,28 zł/dzień). Około 7 zł kosztowała ochrona do Niemiec. Około 9 zł za polisę płacili wyjeżdżający do Czech, Słowacji i Francji – to kierunki narciarskie, więc ubezpieczający decydowali się na rozbudowane pakiety dopasowane do aktywności.Od minionych ferii sporo się zmieniło. Rok temu wśród najpopularniejszych kierunków królowała Szwajcaria, która w tym roku nie trafiła nawet do pierwszej dziesiątki. Włochy, do których rok temu wyjechało tylko kilka procent narciarzy, w tym roku znów są najchętniej wybieranym kierunkiem zimowym.Tegoroczne ferie aż 30% polskich turystów spędziło na nartach – to o połowę więcej niż rok temu. Na zimę chętniej wyjeżdżają osoby starsze, a ubezpieczenie kupujemy z większym wyprzedzeniem. Za to bez zmian pozostają ceny polis – ubezpieczenie na zimę za granicą można mieć już od około 5 zł dziennie.