Ferie zimowe 2024, czyli stawiamy na komfort termiczny

Już za kilka dni, 15 stycznia 2024 r., pierwsza grupa dzieci i młodzieży szkolnej z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego oraz zachodniopomorskie; rozpoczyna tegoroczne ferie zimowe. Z tej okazji serwis Wakacje.pl postanowił przyjrzeć się, które z kierunków zagranicznych cieszą się tej zimy największą popularnością wśród wyjeżdżających Polaków. Analizie poddano również wydatki turystów oraz preferowane rodzaje wyżywienia i transportu. Oto, co wynika z opracowania.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie kierunki preferują Polacy na ferie zimowe 2024?

Ile najczęściej trwa wyjazd na ferie?

Czy podczas zimowych wyjazdów także króluje all inclusive?

Na jaką kwotę opiewa średnio jedna rezerwacja?

W poszukiwaniu lata w środku zimy

Zima to tradycyjnie czas podróży do dalekich krajów. To właśnie wówczas pogoda jest tam najlepsza, a klienci faktycznie mogą poczuć letnią aurę w środku zimy. W tym roku w rankingu ponownie pojawiają się dalekie kraje. Trend ten da się wytłumaczyć dwojako – po pierwsze dzięki pełnemu otwarciu się świata na turystykę po pandemii dziś podróżować możemy praktycznie bez ograniczeń, po drugie dzięki stałemu poszerzaniu oferty egzotycznej, także z wylotami z lotnisk lokalnych, jej dostępność stale się zwiększa. Co równie ważne, kolejni gracze rynkowi, którzy wprowadzają do swoich programów wycieczki do dalekich krajów, także w ramach lotów bezpośrednich, zwiększają konkurencję, a to przekłada się na atrakcyjniejsze ceny takich wycieczek – mówi Dominik Miłowski, wiceprezes ds. produktu w Wakacje.pl.

Ferie można mieć za mniej niż przed rokiem

Największe spadki w średniej wartości koszyka widać w przypadku Egiptu. W tym roku oferta do kraju faraonów jest wyjątkowo szeroka z kilku powodów. Z jednej strony to efekt zwiększenia liczby wylotów do najpopularniejszych kurortów i poszerzenia przez organizatorów oferty hotelowej o obiekty także z nieco niższej półki cenowej. Z drugiej – efekt ustabilizowania kursów walut i cen paliwa lotniczego. Pamiętajmy, że turystyka to zespół naczyń połączonych, gdzie każda składowa ma wpływ na końcową cenę pakietu oferowanego klientom – tłumaczy Anna Podpora, Head of Product Development w Wakacje.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia cena za jedną rezerwację - 2+2 Na ostateczną cenę za całą rezerwację wpływ mają długość przelotu, która determinuje cenę biletu lotniczego, ale też rodzaj zakwaterowania Kliknij, aby przejść do galerii (12)

Coraz częściej planujemy wyjazdy w wyprzedzeniem

Im wcześniej, tym taniej – zasady tej nauczyli się nie tylko touroperatorzy, którzy przy rezerwacjach z dużym wyprzedzeniem są w stanie zaoferować klientom atrakcyjne ceny, dobrze znają ją również klienci. Ostatnie sezony, szczególnie letnie, pokazują, że nie warto czekać do ostatniej chwili na przeceny, bo po pierwsze jest o nie coraz trudniej, po drugie tuż przed wylotem oferta się kurczy, a wtedy trudno znaleźć propozycję, która będzie spełniała oczekiwania względem odpowiedniego stosunku ceny do jakości – zauważa Anna Podpora.

Królują wyjazdy tygodniowe

Z których lotnisk latamy najchętniej?

Z każdym rokiem oferta biur podróży staje się coraz bogatsza i bardziej urozmaicona. To efekt rosnącego zainteresowania Polaków wycieczkami zorganizowanymi, co znajduje odzwierciedlenie chociażby w bardzo dobrych wynikach branży w minionym sezonie. Widzimy, że klienci chętnie korzystają z usług agentów turystycznych, bo bazując na ich wiedzy i doświadczeniu łatwiej wybrać odpowiednią opcję spełniającą specyficzne wymagania. Powiększa się też grupa osób, które chcą wyjazd zarezerwować samodzielnie, bez wychodzenia z domu, o dowolnej porze, czują jednak potrzebę zasięgnięcia zdania u sprawdzonego partnera. Temu, między innymi, służy sekcja z opiniami w serwisie wakacje.pl, które są źródłem cennej wiedzy przydatnej przy podejmowaniu decyzji o kolejnej podróży – podsumowuje Dominik Miłowski.

Ferie zimowe rozpoczną się 15 stycznia, a ostatnie województwa zakończą je 25 lutego. Wakacje.pl przeanalizowały trendy sprzedażowe dla wyjazdów z datą rozpoczęcia od 13 stycznia do 18 lutego, by sprawdzić, jak w tym roku rozkłada się zainteresowanie poszczególnymi kierunkami. Raport ujawnia też inne zwyczaje Polaków korzystających z wczasów zorganizowanych.Pierwsze pytanie, jakie postawił sobie multiagent, dotyczyło tego, dokąd klienci wybiorą się na swój zimowy wypoczynek . Okazało się, że prawie wszystkie kierunki z TOP 10 to ciepłe kraje. Trzy spośród nich to kierunki egzotyczne, choć bardziej szczegółowa analiza pokazuje, że właściwie tych egzotycznych ulubieńców jest więcej.Bezsprzecznym zwycięzcą rankingu Top10, także w podziale na poszczególne grupy klientów, jest Egipt. To właśnie tam wybiorą się przede wszystkim pary, rodziny z dziećmi i osoby podróżujące w pojedynkę. Najchętniej wypoczywać będą w regionie Hurghady i Marsa Alam – oba kierunki leżą na afrykańskim wybrzeżu Morza Czerwonego, ale w widoczny sposób rośnie też zainteresowanie Półwyspem Synaj. W zestawieniu pojawiają się również Włochy, dokąd Polacy chętnie wyjeżdżają zarówno na narty jak i na city breaki – w tym wypadku mówimy głównie o południowych regionach kraju. Co ciekawe, wśród najchętniej wybieranych kierunków pojawia się też Turcja, a konkretnie Riwiera Turecka. W okresie zimowym klienci korzystają przede wszystkim z atrakcji hotelowych – to czas, kiedy w bardziej przystępnych cenach niż latem można wypocząć w luksusowych warunkach.Ciekawym trendem, który obserwujemy w tym roku, jest spadek średniej wartości rezerwacji. Choć w ostatnim czasie o cenach, nie tylko wyjazdów, mówi się raczej w kontekście wzrostów, to stała rozbudowa oferty, także o nowe hotele z korzystnymi cenami i wylotami z lotnisk lokalnych, sprawia, że klientom łatwiej jest znaleźć oferty dopasowane do ich budżetu.Różnice w średnich wartościach w pozostałych kierunkach to znów wynik kilku wypadkowych. Na ostateczną cenę za całą rezerwację wpływ mają długość przelotu, która determinuje cenę biletu lotniczego, ale też rodzaj zakwaterowania. W przypadku rodzin często mówimy o obiektach wyższej kategorii, a przynajmniej o takich, które oferują dodatkowe atrakcje dla dzieci i wyżywieniu w formie all inclusive. Przy parach i singlach w kierunkach, które szczególnie o tej porze roku zachęcają do zwiedzania lub uprawiania turystyki aktywnej, częściej klienci decydują się na obiekty mniejsze, także z innym rodzajem wyżywienia – zamiast opcji „wszystko w cenie” kupowane są dwa posiłki dziennie lub pobyty ze śniadaniami, a nawet bez nich.W ogólnym zestawieniu najczęściej wybieranych form wyżywienia dominuje jednak all inclusive, co wynika z rodzaju oferty w najpopularniejszych kierunkach wybieranych na zimowy wypoczynek.Jak wynika ze statystyk Wakacje.pl, klienci polskich biur podróży znów kupują wycieczki z dużym wyprzedzeniem. Ponad 40 proc. zdecydowało się zarezerwować wyjazd na ponad 91 dni wcześniej, a niemal 25 proc. do dwóch miesięcy przed rozpoczęciem wyjazdu.Zimą, podobnie jak latem, klienci najczęściej decydują się na wycieczki tygodniowe. W tym względzie widzimy nawet niewielki wzrost popytu rok do roku. O ile przy podróżach do krajów basenu Morza Śródziemnego nie ma w tym nic zaskakującego, to niektórych dziwić może gotowość Polaków do wyjechania na takie wczasy również do dalekich krajów. Jest to jednak coraz popularniejsze dzięki bezpośrednim przelotom, także z lotnisk lokalnych. Dzięki temu czas podróży się skraca, a komfort zwiększa.Wśród najczęściej wybieranych kierunków na ferie zimowe znalazły się destynacje lotnicze, nie dziwi więc, że 95 proc. klientów na swój urlop poleci. Na dojazd własny – tu mowa o kierunkach narciarskich, zdecydowało się 5 proc. turystów. Tradycyjnie większość, bo prawie 60 proc. na swój zimowy urlop wyruszy z Lotniska Chopina w Warszawie lub z Katowic. Trzecim najpopularniejszym lotniskiem w feryjnym zestawieniu jest Gdańsk, na czwartym miejscu znalazł się Poznań, a na piątym Wrocław.