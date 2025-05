Nowe monitory gamingowe Acer Predator XB323QK V4 oraz Acer Nitro XV240 F6

Acer zaprezentował dwa nowe, zaawansowane monitory gamingowe - Predator XB323QK V4 oraz Acer Nitro XV240 F6. Pierwszy ma ekran 4K UHD (3840x2160), a drugi częstotliwość odświeżania aż 600 Hz.

Predator XB323QK V4 – rozgrywka w jakości 4K

Predator XB323QK V4 będzie dostępny w Polsce w trzecim kwartale 2025 roku w cenie od 2299 PLN.

Acer Nitro XV240 F6 – zawrotna prędkość i precyzja dla e-sportowców

Nitro XV240 F6 wyposażony został w technologię Acer VisionCare oraz ErgoStand z możliwością pełnej regulacji.

Dostępność i ceny

Predator XB323QK V4 wyposażony został w ekran 4K UHD (3840x2160). Monitor oferuje odświeżanie 160 Hz, a dodatkowo obsługuje Dynamic Refresh Rate (DRR) 120 Hz, a w rozdzielczości FHD – aż do 320 Hz, co umożliwia dopasowanie ustawień do różnych gatunków gier. Czas reakcji na poziomie 0,5 ms (GTG, minimalny) eliminuje efekt rozmycia, nawet w najbardziej intensywnych momentach.Dzięki technologii AMD FreeSync™ Premium rozgrywka jest płynna i pozbawiona zacięć oraz rozrywania obrazu. Matryca IPS oferuje szerokie kąty widzenia i wierne odwzorowanie kolorów.Monitor obsługuje również HDR10 oraz szeroką gamę kolorów DCI-P3 na poziomie 95%, co zapewnia kinową jakość obrazu z głębokimi, realistycznymi barwami i wysokim kontrastem.Dla komfortu użytkowników, Predator XB323QK V4 wyposażono w technologię Acer VisionCare, redukującą migotanie oraz emisję niebieskiego światła. Dołączony ErgoStand umożliwia pełną regulację nachylenia, obrotu, wysokości i pozycji, zapewniając ergonomiczne warunki grania. Monitor można również powiesić na ścianie, a wbudowane głośniki 2W zapewniają dodatkowe wsparcie audio. Zarządzanie ustawieniami ułatwia intuicyjne oprogramowanie Acer Display Widget.Model Acer Nitro XV240 F6 to najnowszy dodatek do linii “UltraSpeed” i idealna propozycja dla e-sportowców oraz graczy ceniących maksymalną szybkość. Częstotliwość odświeżania w tym modelu to aż 600 Hz, co gwarantuje płynność animacji i przewagę w rywalizacji. Dodatkowo, czas reakcji na poziomie 0,1 ms (GTG, minimalny) zapewnia błyskawiczne przejścia między klatkami.Podobnie jak w modelu Predator, zastosowano tutaj technologię AMD FreeSync™ Premium, co eliminuje wszelkie zakłócenia obrazu.Monitor obsługuje 90% gamy kolorów DCI-P3 i ma precyzję odwzorowania barw Delta E < 2, co czyni go również świetnym narzędziem dla twórców. Certyfikacja VESA DisplayHDR™ 400 zapewnia wyraźne kontrasty, jaśniejsze światła i głębsze czernie.Podobnie jak jego większy brat, Nitro XV240 F6 wyposażony został w technologię Acer VisionCare oraz ErgoStand z możliwością pełnej regulacji, co zapewnia wygodę użytkowania nawet przy wielogodzinnych sesjach.Dokładne dane techniczne, ceny oraz dostępność mogą się różnić w zależności od regionu.Predator XB323QK V4 będzie dostępny w Polsce w trzecim kwartale 2025 roku w cenie od 2299 PLN.Acer Nitro XV240 F6 trafi do sprzedaży w Polsce w trzecim kwartale 2025 roku w cenie 2599 PLN.