Monitory gamingowe Acer Predator i Nitro: trzy nowe modele

Acer poszerza serię monitorów gamingowych Predator i Nitro o trzy nowe modele z wysoką częstotliwością odświeżania obrazu: Predator XB323QK NV, Nitro XV282K KV oraz Predator XB273U NX.

Monitor Acer Predator XB273U NX - szybkość dla profesjonalnych graczy

Monitor Predator XB323QK NV - 31,5 cala w rozdzielczości 4K

Acer VisionCare 4.0 – bardziej komfortowa rozgrywka

Acer Nitro XV282K KV - monitor 4K zaprojektowany z myślą o najnowszych grach na konsole

Cena i dostępność

Monitor gamingowy Predator XB273U NX ma 27 cali. Rozgrywka staje się jeszcze bardziej realistyczna dzięki zastosowaniu standardu WQHD (2560 x 1440), częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 275 Hz i czasowi reakcji do 0,5 ms (GTG). Monitor obsługuje standard HDR i wykorzystuje 95% przestrzeni kolorów DCI-P3, co przekłada się na głębię czerni i naturalną jaskrawość pozostałych barw. Wrażenia wizualne potęguje zastosowanie technologii Agile-Splendor IPS, dzięki której obraz pozostaje krystalicznie czysty nawet gdy patrzymy na ekran pod dużym kątem.Niedawno powstały moduł Analizatora Opóźnień (ang. Latency Analyzer), część pakietu NVIDIA Reflex wykrywa sygnały wejściowe pochodzące z myszy (inicjowane kliknięciami) i mierzy czas potrzebny na zmianę pikseli na ekranie (np. błysk lufy pistoletu). Z kolei technologia NVIDIA G-SYNC® gwarantuje płynność rozgrywki.Predator XB323QK NV to 31,5-calowy monitor gamingowy UHD (3840 x 2160) kompatybilny ze standardem NVIDIA G-SYNC, zapewniający częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz. Zastosowana technologia gwarantuje wysoką płynność obrazu, a dzięki wykorzystaniu 90% palety DCI-P3 90%, barwy stają się nasycone i żywe. Znajdziemy tu również technologię Agile Splendor IPS oraz certyfikat VESA DisplayHDR 400.W obu monitorach z serii Predator XB3 znajdziemy szereg rozwiązań spod znaku VisionCare 4.0 - pakietu technologii zaprojektowanych z myślą o ochronie wzroku użytkownika podczas dłuższych rozgrywek czy turniejów. Na pakiet Acer VisionCare 4.0 składa się m.in. technologia LightSense, dzięki której jasność wyświetlanego obrazu dostosowuje się do poziomu natężenia światła w otoczeniu. Oprócz tego mamy tu też technologie takie jak AdaptiveLight, ColorSense, czy ProxiSense, które mierzą natężenie światła otoczenia, by następnie optymalnie dostosować zarówno jasność, jak i temperaturę barw wyświetlanego obrazu do warunków zewnętrznych.Oba monitory otrzymały certyfikat TÜV/Eyesafe.Podstawę obydwu monitorów stanowi podstawka ErgoStand - rozwiązanie, które daje użytkownikowi możliwość wszechstronnej regulacji pozycji monitora w zakresie nachylenia, obrotu w poziomie, obrotu wokół własnej osi i wysokości ustawienia ekranu.Monitor Nitro XV282K KV ma panel 4K UHD (3840 x 2160) IPS, współczynnik kontrastu na poziomie 100000000:1 i wykorzystanie 90% przestrzeni kolorów DCI-P3. Monitor oferuje również technologię AMD® FreeSync™ Premium, charakteryzuje się częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 144 Hz i czasem reakcji na poziomie 1 ms, co przekłada się na imponującą płynność wyświetlanej grafiki. Acer Nitro XV282K KV wyposażony został w złącze HDMI 2.1, w zestawie znajduje się również kabel. Można dzięki temu w szybki i łatwy sposób podłączyć do niego dowolną konsolę najnowszej generacji, zapewniając sobie rozgrywkę w jakości 4K UHD 120 Hz w standardzie VRR (zmienna częstotliwość odświeżania). Monitor uzyskał również certyfikat TÜV/Eyesafe. Zastosowano w nim także nową technologię Acer Agile-Splendor IPS, która gwarantuje czystość i przejrzystość wyświetlanego obrazu nawet przy szerszym kącie patrzenia.W nowym monitorze Acer Nitro XV2 znajdziemy technologię Acer HDR 400 oraz matrycę IPS, co przekłada się na wysoką jakość obrazu. Zastosowany tu pakiet VisionCare 3.0 to z kolei połączenie kilku technologii zaprojektowanych z myślą o ochronie wzroku podczas długotrwałego użytkowania monitora. Technologie te to LightSense, ColorSense, ProxiSense i BluelightShield Pro.Monitor Predator XB323QK NV trafi do sprzedaży w Polsce w maju, a jego cena będzie zaczynać się od 5999 zł.Monitor Nitro XV282K KV trafi do sprzedaży w Polsce w maju, a jego cena będzie zaczynać się od 4299 zł.Termin dostępności monitora Predator XB273U NX i jego cena w Polsce zostaną podane w późniejszym terminie.