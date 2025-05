Monitor gamingowy AGON PRO AG276UZD

AGON by AOC przedstawia monitor AG276UZD. To 26,5-calowy wyświetlacz Ultra HD 4K pracujący z odświeżaniem 240 Hz. Taki stosunek przekątnej do rozdzielczości przekłada się na wysokie zagęszczenie pikseli (166 PPI) i bardzo ostry obraz.

Doświadczenie bez kompromisów w każdym typie gier

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe AGON PRO AG276UZD - tył Monitor wyposażono w przełącznik KVM, dwuportowy koncentrator USB, dwa gniazda HDMI 2.1 oraz pojedyncze złącze DisplayPort 2.1 UHBR20 (80 Gbit/s). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

DisplayPort 2.1 z 1,8 m przewodem

Kompletne portfolio OLED

AG456UCZD: 44,5” z zakrzywieniem 800R, rozdzielczością 3440 x 1440 px i odświeżaniem 240 Hz – świetny do gier symulacyjnych

PD49 (Porsche Design): 48,8” z zakrzywieniem 1800 R, rozdzielczością 5120 x 1440 px, odświeżaniem 240 Hz i wyglądem inspirowanym autami Porsche

PD34 (Porsche Design): 34" z zakrzywieniem 1800 R, rozdzielczością 3440 x 1440 px, odświeżaniem 240 Hz oraz eleganckim wzornictwem

AG346UCD: 34” z zakrzywieniem 1800 R, rozdzielczością 3440 x 1440 px i odświeżaniem 175 Hz – sprawdzi się w immersyjnych grach

AG326UD: 31,5” płaski, o rozdzielczości 3840 x 2160 px i z odświeżaniem 165 Hz – do gier stawiających na dużo detali

AG276QZD2: 26,7” płaski, o rozdzielczości 2560 x 1440 px oraz z odświeżaniem 240 Hz – w sam raz do dynamicznych tytułów

Cena i dostępność

Gwarancja

AOC AGON PRO AG276UZD został oparty na płaskiej matrycy QD-OLED 3-generacji. Jest ona w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów. Obraz jest nie tylko dokładnie odwzorowany przy 99,3% pokryciu palety DCI-P3, ale też żywy, w czym pomaga błyszcząca powłoka panelu. Dzięki prawdziwej czerni kontrast jest niedościgniony nawet przez matryce z podświetleniem strefowym Mini-LED i wynosi 1 500 000:1. Czas reakcji panelu na poziomie 0,03 ms GtG również jest nieporównywalnie szybszy niż w nawet najlepszych monitorach LCD. Jasność w trybie SDR dla całego ekranu wypełnionego kolorem białym wynosi 250 nitów. W trybie HDR przy bieli zajmującej 10% wyświetlacza jest to 450 nitów. Wartość szczytowa to 1000 nitów (3% zapełnienia ekranu bielą).Połączenie rozdzielczości 3840 x 2160 px z odświeżaniem 240 Hz powinno zadowolić użytkowników nie idących na kompromisy i lubiących zróżnicowane gry. AG276UZD sprawdzi się zarówno w szybkich tytułach on-line nastawionych na rywalizację, jak i niespiesznych pozycjach dla pojedynczego gracza, kładących nacisk na stronę wizualną i szczegółowość świata.Monitor wyposażono w przełącznik KVM, dwuportowy koncentrator USB, dwa gniazda HDMI 2.1 oraz pojedyncze złącze DisplayPort 2.1 UHBR20 (80 Gbit/s). Do zestawu został dołączony przewód DisplayPort 2.1 o długości 1,8 m, dzięki czemu sprzęt jest gotowy do pracy z pełnymi możliwościami od razu po wyjęciu z pudełka. Do dyspozycji użytkownika jest też port USB-C z możliwością przesyłu obrazu (DisplayPort Alt Mode) oraz ładowania podłączonych urządzeń z mocą 65 W.Ustawienia monitorów AOC GAMING można zmieniać zarówno w sposób tradycyjny z poziomu menu OSD, jak i za pomocą oprogramowania G-Menu działającego z poziomu systemu operacyjnego.AG276UZD uzupełnia ofertę monitorów OLED od AOC:AOC AGON PRO AG276UZD wejdzie do sprzedaży w czerwcu w sugerowanej cenie detalicznej 3 839 PLN.Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta, w tym 3-letnią gwarancją na wypalenie w przypadku modeli OLED.