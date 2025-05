AOC GAMING U27G4R, czyli dwa monitory w jednej obudowie

AGON by AOC przedstawia 27-calowy monitor AOC GAMING U27G4R z funkcją Dual Frame. Polega ona na możliwości przełączenia między wysoką rozdzielczością i odświeżaniem a niższą rozdzielczością z dwukrotnie wyższym odświeżaniem. Oferta powiększyła się także o 34-calowy monitor CU34G4, 24-calowy 24G4HA oraz 27-calowy 27G4HA.

Co dwie rozdzielczości, to nie jedna

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe AOC GAMING U27G4R AOC GAMING U27G4R został oparty na płaskim, 27-calowym panelu typu Fast IPS o jasności 400 cd/m. Dzięki funkcji Dual Frame, w zależności od potrzeb, można jednym przyciskiem zmienić jego tryb pracy. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Niewielka podstawa i AOC G-Menu

Rozszerzenie serii G4

34-calowy, zakrzywiony CU34G4 o proporcjach 21:9. Wyświetla on obraz o rozdzielczości 3440 x 1440 px przy odświeżaniu 180 Hz na matrycy typu Fast VA.

Płaski 24G4HA o rozdzielczości 1920 x 1080 px, klasycznych proporcjach 16:9 i przekątnej 23,8 cala. Oparto go na panelu typu Fast IPS pracującego z odświeżaniem 200 Hz.

27G4HA będący 27-calowym, większym odpowiednikiem 24G4HA. Ich odświeżanie, typ matrycy, rozdzielczość, wyposażenie oraz wygląd są takie same.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe AOC GAMING U27G4R - pivot Podstawa U27G4R umożliwia regulację wysokości oraz nachylenia panelu i jego obrót. Pozwala także na ustawienie wyświetlacza w trybie portretowym (pivot) oraz skorzystanie z mocowania VESA 100 x 100. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Cena i dostępność

U27G4R – 1 490 PLN

CU34G4 – 1 405 PLN

24G4HA – 679 PLN

27G4HA – 764 PLN

Gwarancja

AOC GAMING U27G4R został oparty na płaskim, 27-calowym panelu typu Fast IPS o jasności 400 cd/m. Dzięki funkcji Dual Frame, w zależności od potrzeb, można jednym przyciskiem zmienić jego tryb pracy. Monitor działa z odświeżaniem 160 Hz przy rozdzielczości 3840 x 2160 px lub z odświeżaniem 320 Hz w rozdzielczości 1920 x 1080 px. Pierwszy tryb sprawdzi się w tytułach kładących nacisk na fabułę oraz aspekt wizualny. Z kolei drugi będzie dobrym wyborem w przypadku dynamicznych gier e-sportowych, gdzie liczy się refleks i czas reakcji.Przy rozdzielczości Ultra HD i aktywacji odświeżania stroboskopowego, czas reakcji panelu wynosi 0,5 ms MPRT, a przy Full HD – obniża się on do 0,3 ms MPRT.Podstawa U27G4R umożliwia regulację wysokości oraz nachylenia panelu i jego obrót. Zajmuje ona mało miejsca na biurku, umożliwiając ustawienie klawiatury pod kątem zaraz przy monitorze, tak jak robi wielu zawodników e-sportowych. Pozwala także na ustawienie wyświetlacza w trybie portretowym (pivot) oraz skorzystanie z mocowania VESA 100 x 100. Monitor wyposażono w czteroportowy koncentrator USB, dwa gniazda HDMI 2.1 oraz pojedyncze złącze DisplayPort 1.4.Ustawienia monitorów AOC GAMING można zmieniać zarówno w sposób tradycyjny z poziomu menu OSD, jak i za pomocą oprogramowania G-Menu działającego z poziomu systemu operacyjnego.Razem z U27G4R linię monitorów AOC G4 wzbogacają jeszcze trzy modele:Nowe wyświetlacze AOC GAMING wejdą do sprzedaży w maju w sugerowanych cenach detalicznych:Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta, w tym 3-letnią gwarancją na wypalenie w przypadku modeli OLED.