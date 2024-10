Monitor AOC AGON PRO AG346UCD

AGON by AOC prezentuje monitor AG346UCD. To 34-calowy, zakrzywiony wyświetlacz o proporcjach 21:9. Jego panel QD-OLED pracuje z rozdzielczością 3440 x 1440 px przy odświeżaniu 175 Hz.

QD-OLED w proporcji 21:9

Cena i dostępność

Zakrzywiony AOC AGON PRO AG346UCD 34-calowy panel o proporcjach 21:9 i delikatnym zakrzywieniu 1800R sprawdzi się w grach typu RTS, RPG oraz symulatorach lotniczych czy wyścigowych.

W AOC AGON PRO AG346UCD zastosowano panel QD-OLED. Wyświetla on obraz, który w ruchu jest ostrzejszy niż w topowych modelach opartych na panelach IPS. Czas reakcji jego pikseli wynosi jedynie 0,03 ms GtG. Monitor dodatkowo wspiera technologię zapobiegającą rozrywaniu obrazu AMD FreeSync Premium Pro.W matrycy OLED każdy piksel jest osobnym źródłem światła i może się wyłączyć, przestając emitować światło. Dzięki temu czernie są o wiele głębsze niż w nawet najlepszych monitorach z matrycami typu VA. Brak jest też efektu rozlewania się światła (blooming), który jest znany z monitorów z podświetleniem strefowym (Full Array Local Dimming). Oznacza to wyjątkowo wysoki kontrast statyczny o wartości 1 500 000:1. Dodatkowo panel OLED może w poprawny sposób wyświetlać gry i filmy o szerokiej dynamice tonalnej HDR. AG346UCD otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400 i jest w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów.34-calowy panel o proporcjach 21:9 i delikatnym zakrzywieniu 1800R sprawdzi się w grach typu RTS, RPG oraz symulatorach lotniczych czy wyścigowych.W wyświetlaczu można regulować wysokość, pochylenie i obrót panelu. Wyposażono go w parę złącz HDMI 2.0 oraz pojedyncze DisplayPort 1.4 i trzyportowy koncentrator USB. Fani podświetlenia RGB mogą aktywować iluminację na tyle panelu o nowoczesnym, asymetrycznym kształcie.AOC AGON PRO AG346UCD będzie dostępny w sprzedaży pod koniec października w sugerowanej cenie detalicznej 3 350 PLN.Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta, w tym 3-letnią gwarancją na wypalenie w przypadku modeli OLED.