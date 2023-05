24-calowy monitor AOC GAMING Q24G2A/BK

AOC wprowadza do sprzedaży model Q24G2A/BK. Zastosowano w nim matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px i odświeżaniu z częstotliwością 165 Hz. Zagęszczenie pikseli tego wyświetlacza wynosi 123,4 PPI.

Niewielkie rozmiary i ostry obraz

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe AOC GAMING Q24G2A/BK - z góry AOC GAMING Q24G2A/BK wejdzie do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej 1 269 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Cena i dostępność

Rozdzielczość Quad HD jest najczęściej kojarzona z wyświetlaczami o przekątnej 27 lub 32 cali. Wówczas zagęszczenie pikseli wynosi odpowiednio 108,8 PPI (Pixels Per Inch) albo 91,8 PPI. W 23,8-calowym modelu Q24G2A/BK ten parametr wynosi 123,4 PPI. Pozwala to na osiągnięcie wysokiej ostrości obrazu na monitorze nie zajmującym dużo miejsca na biurku. Dla dodatkowego porównania, rozdzielczość Full HD na 24 calach przekłada się na 91,8 PPI, a na 27 calach na 81,6 PPI.Nowa propozycja od AOC wyświetla obraz o jasności 350 nitów przy kontraście 1000:1. Pokrycie palety sRGB wynosi 108,7%, a czas reakcji pikseli MPRT to 1 ms. Sprzęt wspiera technologie FreeSync Premium oraz G-SYNC Compatible.Podstawa AOC GAMING Q24G2A/BK pozwala na regulację wysokości i pochylenia panelu oraz jego obrót. Dostępny jest też tryb portretowy (pivot). W skład udogodnień dla graczy wchodzą funkcje: Shadow Control, Dial Point oraz Frame Counter. Odpowiadają one odpowiednio za rozjaśnienie ciemnych obszarów w grach, wyświetlenie celownika na środku monitora oraz włączenie licznika klatek na sekundę w jednym z rogów ekranu.AOC GAMING Q24G2A/BK wejdzie do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej 1 269 PLN.Wypełnienie opakowań nowych monitorów AOC zostało wykonane z kartonu i w pełni nadaje się do recyclingu.Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.