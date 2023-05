Nowy laptop Acer Predator Triton 16

Acer zaprezentował na targach Computex nowy laptop Predator Triton 16 (PT16-51). Został on wyposażony w najnowszy procesor Intel® Core™ 13. generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 i 32 GB pamięci RAM DDR5. Laptop posiada zaawansowane rozwiązania termiczne wykorzystujące dwa wentylatory 5. generacji AeroBlade™ 3D z optymalizacją Vortex Flow.

Przeczytaj także: Laptop Acer Chromebook 516 GE dla graczy

Ewolucyjna wydajność i chłodzenie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Acer Predator Triton 16 Acer Predator Triton 16 ma wyświetlacz WQXGA 2560 x 1600 IPS o szczytowej jasności 500 nitów i częstotliwości odświeżania 240 Hz. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Rewelacyjny wyświetlacz WQXGA

Pełna łączność i kontrola

Ceny i dostępność

Przeczytaj także: Laptopy gamingowe Acer Predator Triton 17 X i Predator Helios Neo 16

Predator Triton 16 posiada elegancką, metalową obudowę z błyszczącym srebrnym wykończeniem. Został wyposażony w procesory Intel Core i9 13. generacji, wspierane przez nową hybrydową architekturę rdzenia z maksymalną częstotliwością turbo 5,4 GHz. CPU. Współpracuje z układem GPU NVIDIA GeForce RTX 40790 wraz z NVIDIA DLSS 3 i pakietem funkcji technologii Max-Q, by zoptymalizować ray tracing i wydajności we wszystkich aspektach. Gracze mogą liczyć na jeszcze większy wzrost wydajności, ponieważ laptop można skonfigurować z maksymalnie 32 GB pamięci DDR5 5200 MHz i 2 TB dyskami SSD PCIe M.2 w konfiguracji RAID 0.Predator Triton 16, który na start oferuje miesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate, zapewnia wciągające wrażenia wizualne dzięki 16-calowemu (16:10) wyświetlaczowi WQXGA 2560 x 1600 IPS o szczytowej jasności 500 nitów i częstotliwości odświeżania 240 Hz. Dostajemy również 100% gamę kolorów DCI-P3 oraz wsparcie dla NVIDIA Advanced Optimus i NVIDIA G-SYNC, aby zapewnić płynny, żywy obraz, oddający całą intensywność najbardziej wymagających wizualnie gier.Laptop wykorzystuje najnowocześniejsze możliwości termiczne, podkreślone przez system dwóch wentylatorów z niestandardowymi metalowymi wentylatorami 5. generacji AeroBlade ™ 3D. Predator Triton 16 jest jeszcze bardziej zaawansowany dzięki technologii Acer Vortex Flow, składającej się z dedykowanych rurek cieplnych i otworów wylotowych, które zapewniają chłodzenie podzespołów wewnętrznych, podczas gdy smar termiczny z ciekłego metalu na procesorze zapewnia lepszą emisję ciepła, dzięki czemu maszyna działa z maksymalną wydajnością.Gracze mogą zachować pełen spokój i kontrolę dzięki klawiszowi PredatorSense™, który umożliwia płynne dostosowywanie podświetlenia RGB poszczególnych klawiszy klawiatury, interfejsu użytkownika, systemów sterowania zarządzaniem i nie tylko w dedykowanej aplikacji narzędziowej PredatorSense. Predator Triton 16 jest wyposażony w procesor Intel® Killer™ DoubleShot™ Pro i Wi-Fi 6E (E2600+1675i), a także dużą liczbę funkcjonalnych portów, w tym dwa porty USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, port USB Type-C z Thunderbolt™ 4 oraz czytnik kart Micro SD™.Predator Triton 16 (PT16-51) będzie dostępny w regionie EMEA we wrześniu, w cenie od 2 299 EUR.