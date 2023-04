Laptopy gamingowe Acer Predator Triton 17 X i Predator Helios Neo 16

Acer zapowiedział wejście na rynek nowego laptopa - Predator Triton 17 X z procesorem Intel® Core™ i9-13900HX do 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX™ 4090, a także Predatora Helios Neo 16. Na tym nie koniec nowości dla graczy w zakresie laptopów. Producent przedstawił również swojego nowego Predatora Tritona 14, a także Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition.

Predator Triton 17 X

Chłodzenie i łączność na wyższym poziomie

Predator Helios Neo 16

Predator Helios Neo 16 oferowany będzie w opcji z procesorem Intel® Core™ HX 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 o wskaźniku MGP na poziomie 140 W.

Predator Triton 14

Acer Predator Triton 14 dostępny jest z procesorem Intel® Core™ i7-13700H (dostępne warianty do 13. generacji) oraz kartą graficzną NVIDIA® GeForceRTXTM 4070 lub 4050.

Predator Helios 3D 15 SpatialLabs™ Edition

Predator Helios 3D 15 korzysta z połączenia potencjału rozwiązania SpatialLabs, które śledzi ruch gałek ocznych, stereoskopowego wyświetlacza 3D i technologii renderowania scen w czasie rzeczywistym.

Cena i dostępność

Predator Triton 17 X (PTX17-71) to połączenie minimalistycznego wzornictwa oraz technologii, której nie straszna żadna gra. Obudowa nowego Tritona 17 X mierzy niecałe 2,5 cm grubości. Została wykonana w technologii CNC i charakteryzuje się eleganckim wyglądem i specyficzną, przyjemną w dotyku teksturą, za którą odpowiada proces piaskowania. Mamy tu również finezyjnie wyżłobione logo RGB Predator, siatkę ze stali nierdzewnej - będącą maskownicą głośników, diamentowy szlif w widocznych miejscach, a także funkcjonalnie rozmieszczone otwory wentylacyjne.Wewnątrz tej nowoczesnej obudowy znajdziemy cały szereg superwydajnych rozwiązań technologicznych. Laptop dostępny jest w konfiguracji z procesorem Intel® Core™ i9-13900HX do 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX™ 4090. Procesor Intel Core i9 13. generacji o nowej architekturze hybrydowej to nawet 24 rdzenie o maksymalnej częstotliwości turbo na poziomie 5,4 GHz, co przekłada się na rewelacyjną jakość rozgrywki w każdej grze. Karta NVIDIA GeForce RTX 4090 została zaprojektowana na bazie architektury NVIDIA Ada Lovelace o imponujących parametrach. Zastosowana tu technologia DLSS 3, korzystająca z potencjału AI, to prawdziwa rewolucja w kwestii jakości grafiki - każdy cyfrowy świat staje się jak żywy, do tego z pełnym ray tracingiem. Pakiet Max-Q optymalizuje wydajność systemu, zasilanie, żywotność baterii i akustykę, zapewniając maksymalną wydajność sprzętu w każdych warunkach. Ci, którzy szukają jednak czegoś jeszcze więcej, mogą sięgnąć po wariant wyposażony w 64 GB pamięci DDR5 5600 Hz i w dysk PCIe SSD o pojemności 4 TB pamięci w technologii RAID 0.Predator Triton 17 X wyposażony jest w 17-calowy (16:10) ekran, dostępny w dwóch wariantach, w tym w opcji z wyświetlaczem WQXGA mini-LED (AmLED), który charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie 250 Hz, jasnością ponad szczytową na poziomie ponad 1000 nitów (zgodnie ze standardem DisplayHDR™ oraz wysokim współczynnikiem kontrastu - 1000000:1. Wyświetlacz zapewnia pokrycie 100% gamy kolorów DCI-P3. Z kolei certyfikat Eyesafe® to gwarancja niskiego poziomu emisji światła niebieskiego. Technologie NVIDIA® Advanced Optimus i NVIDIA® G-SYNC® to z kolei dodatkowe wsparcie graficzne, dzięki któremu wyświetlany obraz pozostaje zawsze spójny i płynny.W modelu Predator Triton 17 X Acer zastosował swoje najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie chłodzenia. W konstrukcji zastosowano komorę parową, w której znajduje się sprężony system chłodzenia, dzięki czemu urządzeniu niestraszne są nawet najbardziej wymagające sprzętowo tytuły. Technologia Vortex Flow to trzy wysokowydajne wentylatory, z których dwa to specjalnie zaprojektowane rozwiązania 3D AeroBlade™ piątej generacji, wyposażone w mechanizm sterowania przepływem powietrza, co przekłada się na 10% wyższy przepływ powietrza wewnątrz urządzenia w porównaniu z wentylatorami 3D AeroBlade poprzedniej generacji. Mamy tu również dedykowane ciepłowody dla procesorów oraz ergonomicznie rozmieszczone wloty i wyloty powietrza. Dodatkowo za odpowiednie chłodzenie i optymalną wydajność komputera odpowiada pasta termiczna na bazie ciekłego metalu.Predator Triton X 17 oferuje szereg przydatnych funkcji i rozwiązań klasy premium, w tym klawiaturę z podświetleniem RGB dla każdego klawisza, czytnik linii papilarnych i szklany touchpad. Wyposażony jest także w imponujący system DTS:X Ultra, na który składa się aż sześć głośników i który zapewnia fantastyczną jakość dźwięku w każdym momencie. Technologie Intel® Killer™ E3100G+ Ethernet i Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690i gwarantują stabilną łączność z siecią, a szeroki wybór złącz umożliwia podłączenie wielu urządzeń peryferyjnych.Standard Thunderbolt™ 4 to synonim szybkiej łączności. Laptop jest w stanie obsłużyć dwa wyświetlacze o jakości obrazu 4K lub jeden wyświetlacz o jakości obrazu 8K. Dane przesyłane są z maksymalną prędkością transferu na poziomie 40 Gb/s, ale równie imponujące będzie ładowanie urządzenia z mocą do aż 100 W. Dzięki czytnikowi kart SD 7.0, który zapewnia prędkość do 985 MB/s, użytkownik ma możliwość przenoszenia ogromnych ilości danych w niezwykle krótkim czasie.Predator Helios Neo 16 (PHN16-71) ma na wierzchu czarnej obudowy laserowo wygrawerowane zaszyfrowane kody. Co takiego kryje się za nimi? Aby się tego dowiedzieć, trzeba podjąć mini-wyzwanie i trochę pogłówkować.Predator Helios Neo 16 oferowany będzie w opcji z procesorem Intel® Core™ HX 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 o wskaźniku MGP na poziomie 140 W. Dostajemy tu również maksymalnie 32 GB pamięci RAM DDR5-4800 MHz w trybie dwukanałowym i do 2 TB przestrzeni dyskowej SSD PCIe NVMe w standardzie RAID 0, co zapewnia płynne działanie urządzenia z nawet najbardziej wymagającymi sprzętowo tytułami gier. Laptop Helios Neo jest także wyposażony w zaawansowany system chłodzenia Acer, na który składa się specjalnie zaprojektowany, całkowicie metalowy wentylator AeroBlade™ oraz płynna pasta termiczna na bazie ciekłego metalu.Oprócz najwyższej klasy wydajności, Predator Helios Neo 16 oferuje także niesamowitą jakość grafiki. Linia Helios oferuje kilka różnych opcji wyświetlacza, w tym wyświetlacz IPS WQXGA (2560x1600) o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz i czasie reakcji 3 ms oraz wyświetlacz WUXGA (1920x1200) o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz, obsługujący 100% kolorów z palety sRGB. Oba te warianty korzystają z technologii NVIDIA Advanced Optimus i G-SYNC, co stanowi gwarancję ultrapłynnego, niezwykle żywego obrazu podczas nawet najbardziej dynamicznej rozgrywki.Mały, ale wyjątkowo wydajny Acer Predator Triton 14 dostępny jest z procesorem Intel® Core™ i7-13700H (dostępne warianty do 13. generacji) oraz kartą graficzną NVIDIA® GeForceRTXTM 4070 lub 4050 - zaprojektowaną specjalnie z myślą o laptopach. Ponadto zarówno gracze, jak i twórcy treści multimedialnych docenią nowy wariant wyświetlacza. Wspaniały 14-calowy (16:10) wyświetlacz Mini LED[1] o maksymalnej rozdzielczości WQXGA (2560 x 1600) charakteryzuje się częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 250 Hz, posiada certyfikat DisplayHDR™ 600 i zapewnia pokrycie 100% gamy kolorów DCI-P3.Laptop daje użytkownikowi do dyspozycji do 32 GB pamięci RAM 6000 MHz LPDDR5 i złącze M.2 SSD, co oznacza wyższą wydajność i prędkość odczytu danych. Standard Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675i zapewnia stabilne połączenie z siecią, a szeroka gama złącz - w tym czytnik kart MicroSD™, dzięki któremu można szybko zgrać zdjęcia i filmy - przekłada się na wyjątkową wygodę użytkowania. Zastosowany tu zaawansowany system chłodzenia obejmuje nowoczesne wentylatory 3D AeroBlade™ 5. generacji, technologię Vortex Flow optymalizującą przepływ powietrza wewnątrz urządzenia oraz pastę termiczną na bazie ciekłego metalu na procesorze. Grubość laptopa to zaledwie 18,9-19,9 mm.Laptop gamingowy Predator Helios 3D 15 nowej generacji wyposażony został w potężny procesor Intel® Core™ i9-13900HX 13. generacji i kartę NVIDIA® GeForce® RTXTM 4080. Mamy tu również do dyspozycji maksymalnie 32 GB szybszej pamięci DDR5-5600 MHz. Karta graficzna, sterowana z poziomu aplikacji PredatorSense 4.0, to możliwość personalizacji ustawień pod kątem maksymalnej wydajności — zależnie od preferowanego trybu rozgrywki. Usprawniono także konstrukcję otworów wentylacyjnych umieszczonych z tyłu urządzenia - wzbogacono je o subtelne oświetlenie RGB wzdłuż tylnej krawędzi.Predator Helios 3D 15 korzysta z połączenia potencjału rozwiązania SpatialLabs, które śledzi ruch gałek ocznych, stereoskopowego wyświetlacza 3D i technologii renderowania scen w czasie rzeczywistym, dzięki czemu tła, obiekty i postacie ożywają na 15,6-calowym ekranie. Dostęp do najnowszej wersji aplikacji TrueGame pozwala graczom doświadczyć najwyższej jakości rozgrywki 3D bez konieczności korzystania ze specjalnych okularów. Każdy detal, każdy element, każda scena gry serwowane są w pełnym trójwymiarze. Gracz ma też do dyspozycji różne tryby rozgrywki 3D, np. 3D+ i 3D Ultra dla katalogu obejmującego ponad 70 gier dostępnych już teraz i rozszerzanego na bieżąco o kolejne tytuły.Laptop korzysta również z technologii Intel® Killer™ E2600 Ethernet Controller, Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675i oraz autorskiego systemu chłodzenia Acer nowej generacji. Wyposażono go także w szereg różnych złącz — w tym w dwa porty USB 3.2 2. generacji (jeden z nich umożliwia ładowanie urządzenia w trybie offline), dwa porty Thunderbolt 4, które obsługują funkcje DisplayPort i Power Delivery, oraz czytnik kart micro SD.dostępny będzie w USA w maju w cenie od 3799 dolarów; w regionie EMEA komputer trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie od 4499 euro; na rynku chińskim dostępny będzie w maju w cenie od 29999 juanów.dostępny będzie w USA w maju w cenie od 1199 dolarów; w regionie EMEA komputer trafi do sprzedaży w maju w cenie od 2199 euro; na rynku chińskim dostępny będzie w marcu w cenie od 7999 juanów.dostępny będzie w USA w maju w cenie od 1499 dolarów; w regionie EMEA trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie od 2399 euro.w regionie EMEA trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie od 3999 euro.