Acer Predator Triton Neo 16 z procesorami Intel Core Ultra

Acer zaprezentował nowy laptop gamingowy - Predator Triton Neo 16 (PTN16-51).

Predator Triton Neo 16 jest dostępny z 16-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości do 3,2K przy częstotliwości odświeżania 165 Hz i proporcjach 16:10.

Acer Predator Triton Neo 16

Ceny i dostępność

Zastosowane w Predator Triton Neo 16, nowe procesory Intel® Core™ Ultra z serii H są fabrycznie wyposażone w dedykowany silnik AI i Intel Application Optimization, aby zapewnić wydajność, płynną rozgrywkę i komfort pracy w laptopie do gier. Dodając do tego kartę graficzną NVIDIA® GeForce RTX® z serii 40, która obsługuje technologię NVIDIA DLSS 3.5, pozwala użytkownikom cieszyć się zoptymalizowaną grafiką w grach i aplikacjach opartych na ray tracingu. Najnowszy laptop Predator posiada certyfikat NVIDIA-Studio, co oznacza, że został stworzony specjalnie z myślą o twórcach, zapewnia szybką i płynną pracę w najbardziej wymagających aplikacjach.Predator Triton Neo 16 jest dostępny z 16-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości do 3,2K przy częstotliwości odświeżania 165 Hz i proporcjach 16:10, które są certyfikowane przez Calman, aby zapewnić realistyczne, kinowe kolory na ekranie. Pokrywa on również 100% gamę kolorów DCI-P3 oraz ma wsparcie dla funkcji NVIDIA® Advanced Optimus i technologii NVIDIA® G-SYNC. Gracze, streamerzy i twórcy treści mogą cieszyć się nową i ulepszoną technologia Acer Purified Voice 2.0, która dzięki połączeniu rozwiązań redukcji szumów AI oraz dodaniu trzeciego mikrofonu 3D, redukuje zewnętrzne głosy i dźwięki.Nowy Predator Triton Neo 16 został wyposażony w wentylatory AeroBlade™ 3D 5. generacji, pastę termoprzewodzącą z ciekłego metalu na procesorze oraz wektorowe rurki cieplne zapewniają doskonały przepływ powietrza. Dzięki nowej, ulepszonej aplikacji Predator Sense 5.0, użytkownicy mogą wybierać spośród czterech trybów pracy dla gier, kontrolować prędkość wentylatorów oraz monitorować wydajność urządzenia za pomocą jednego kliknięcia dedykowanego klawisza PredatorSense. Umożliwia ona również personalizację 3-strefowego podświetlenia klawiatury RGB w zależności od stylu i preferencji użytkownika. Predator Triton Neo 16 jest również wyposażony w pełną gamę portów, w tym HDMI, dwa porty USB-C Thunderbolt ™ 4 i czytnik kart Micro SD™.Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) będzie dostępny w regionie EMEA od marca 2024 r. w cenie od 1799 Euro.