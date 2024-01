Monitory gamingowe Samsung Odyssey OLED G8, OLED G6 i zaktualizowany OLED G9

Podczas targów CES® 2024 zadebiutują nowe monitory gamingowe Samsung: Odyssey OLED G9, Odyssey OLED G8 i Odyssey OLED G6.

Odyssey OLED G6 to 27-calowy monitor QHD (2 560×1 440), który obsługuje proporcje 16:9 i częstotliwość odświeżania 360 Hz, a jego czas reakcji wynosi 0,03 ms GTG.

Technologie wpływające na niuanse rozgrywki

Odyssey OLED G8 to pierwszy płaski 32-calowy gamingowy monitor Samsung OLED o rozdzielczości 4K UHD (3 840×2 160) i proporcjach 16:9.

Połączone doświadczenia w kompletnym ekosystemie

Core Lighting+ zanurza użytkowników w środowisku ich gier i rozrywki, emitując światło wyświetlanego otoczenia z tyłu monitora.

Elegancki design, który rozświetli każdą przestrzeń

Odyssey OLED G9 to 49-calowy, zakrzywiony, ultra-szeroki monitor do gier o rozdzielczości DQHD (5 120×1 440) i proporcjach 32:9, wyposażony w ulepszone funkcje. Odyssey OLED G8 to płaski 32-calowy gamingowy monitor Samsung OLED o rozdzielczości 4K UHD (3 840×2 160) i proporcjach 16:9. Oba ekrany posiadają częstotliwość odświeżania 240 Hz i czas reakcji 0,03 ms GTG. Odyssey OLED G6 to 27-calowy monitor QHD (2 560×1 440), który obsługuje proporcje 16:9 i częstotliwość odświeżania 360 Hz, a jego czas reakcji wynosi 0,03 ms GTG.Wszystkie trzy nowe modele wyposażone zostały w technologię OLED Glare-Free, która minimalizuje odbicia światła, zapewniając lepsze wrażenia wizualne bez dodatkowego sprzętu. Dzięki temu użytkownicy mogą sięgać po gry ze spójną jasnością i kolorami w niemal każdym środowisku oświetleniowym.Dzięki technologii VESA DisplayHDR™ True Black 400, monitory przedstawiają niesamowitą szczegółowość obrazu i żywe kolory niezależnie od wyświetlanej gry lub treści. Co więcej, obsługują one technologię AMD FreeSync™ Premium Pro, zapewniającą ultra-płynną rozgrywkę HDR o niskim opóźnieniu.Trzy nowe monitory oferują wszechstronną łączność – posiadają dwa porty HDMI 2.1, hub USB i wejście DisplayPort 1.4. Użytkownicy będą również cieszyć się większym komfortem i wygodą dzięki kompatybilności z mocowaniem VESA i podstawce z regulacją wysokości (HAS). Ta ostatnia wyposażona została w punkty kontroli nachylenia, obrotu i ustawienia do pionu.Odyssey OLED G9 i Odyssey OLED G8 oferują teraz Multi Control – nową funkcję, zapewniającą płynną łączność sprzętów w celu łatwiejszej i ulepszonej obsługi wielu urządzeń. Multi Control umożliwia użytkownikom płynne przesyłanie obrazów i/lub tekstu między monitorem a innymi urządzeniami Samsung – w tym Galaxy Bookiem, tabletem lub telefonem – w celu płynniejszej i bardziej wydajnej pracy przy użyciu myszy i klawiatury.Dodatkowo, Odyssey OLED G9 i Odyssey OLED G8 są wyposażone w Samsung SmartThings Hub. Dzięki wbudowanemu hubowi użytkownicy mogą łączyć się z różnymi urządzeniami IoT, które są kompatybilne z Matter i Home Connectivity Alliance (HCA), w celu sterowania nimi.Przełączając się z pracy na zabawę, monitory Odyssey OLED G9 i Odyssey OLED G8 są wszechstronnymi centrami rozrywki. Wyposażone w platformę Samsung Smart oferują dostęp do usług bez potrzeby korzystania z komputera czy konsoli.Po raz pierwszy Samsung wprowadził płaskie warianty OLED do linii Odyssey oraz proporcje 16:9 do Odyssey OLED G8 i Odyssey OLED G6. Modele te wykorzystują unikalną, smukłą, metalową konstrukcję linii Odyssey OLED i zawierają nowe oświetlenie Core Lighting+, które pasuje do wąskiej ramki.Core Lighting+ zanurza użytkowników w środowisku ich gier i rozrywki, emitując światło wyświetlanego otoczenia z tyłu monitora. Z kolei, dzięki czterokrotnie cieńszemu okręgowi podświetlenia niż w poprzednim modelu (G95SC), idealnie wpasowuje się w smukłą metalową ramkę o grubości 3,9 mm. Nowa, smukła, metalowa podstawa wykorzystuje beznarzędziową konstrukcję montażową, dzięki 3-milimetrowej metalowej płytce, która zapewnia spójny wygląd monitora i pozostawia przestrzeń dla innych urządzeń.