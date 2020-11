Monitor gamingowy Samsung Odyssey G5

Samsung Odyssey G5 to nowy monitor gamingowy, który charakteryzuje się zakrzywieniem 1000R oraz szybkim czasem reakcji 1ms.

Monitor Samsung Odyssey G5 będzie dostępny w dwóch wersjach - 27 i 32 cale. Obie wersje oferują rozdzielczość WQHD i proporcje ekranu 16:9, wykorzystując matrycę VA. Monitor ma częstotliwość odświeżania 144 Hz, czas reakcji matrycy to 1 ms. Monitor obsługuje również HDR 10, a posiadacze kart graficznych AMD docenią także wsparcie dla AMD FreeSyncPremium.G55T posiada także zaawansowane funkcje poprawiające komfort użytkowania, takie jak: tryb Eye Saver i Flicker Free, redukujące zmęczenie oczu oraz Eco Saving Plus, zwiększającą efektywność energetyczną monitora. Natomiast zakrzywienie matrycy 1000R odpowiadające krzywiźnie ludzkiego oka sprawia, że wzrok mniej się męczy, a użytkownik ma wrażenie większej imersji – co jest szczególnie istotne w przypadku gamingu.Monitor ma minimalistyczną czarną obudowę oraz ekran z bardzo cienkimi ramkami. To właśnie m.in. dzięki nim można bez problemu postawić obok siebie dwa, a nawet trzy monitory, osiągając tym samym efekt jednej dużej powierzchni wyświetlania.Samsung Odyssey G5 trafi do sprzedaży już w tym miesiącu.