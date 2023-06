Monitor Samsung Odyssey OLED G9

Firma Samsung ogłosiła premierę monitora gamingowego Odyssey OLED G9, który został wzbogacony o technologię skalowania AI nowej generacji. Monitor ma 49 cali, zakrzywienie 1800R i rozdzielczość Dual Quad High Definition (DQHD; 5,120 x 1,440) na ekranie o formacie 32:9.

Z tyłu monitora znajduje się podświetlenie Core Lighting+ z funkcją CoreSync, które dopasowuje kolor tła do tego, co wyświetla się na ekranie.

Odyssey OLED G9 ma czas reakcji (0,03 ms GtG) i częstotliwość odświeżania 240 Hz. Jest wyposażony w procesor Neo Quantum Pro. Wykorzystując algorytm głębokiego uczenia, inteligentnie analizuje obrazy i automatycznie zwiększa ich rozdzielczość, odpowiednio dostosowując jasność i wzmacniając kontrast. Dzięki temu monitor może pokazać każdy szczegół na najdoskonalszym obrazie – piksel po pikselu.Użytkowanie modelu Odyssey OLED G9 upłynnia dodatkowo funkcja synchronizacji AMD FreeSync™ Premium Pro. Dzięki technologii DisplayHDR™ True Black 400, monitor zapewnia szczegółowość i żywe kolory niezależnie od odtwarzanej gry lub oglądanych przez użytkownika treści.Odyssey OLED G9 ma smukłą konstrukcję o eleganckiej metalowej ramie. Z tyłu monitora znajduje się podświetlenie Core Lighting+ z funkcją CoreSync, które dopasowuje kolor tła do tego, co wyświetla się na ekranie, dzięki czemu treści są bardziej wciągające i realistyczne. Wbudowane głośniki stereo dopełniają rozrywkę klarownym dźwiękiem.Wyposażony w aplikacje Smart TV, Odyssey OLED G9 zapewnia dostęp do usług streamingowych, gier i rozrywki w jednym miejscu. Użytkownicy mogą oglądać swoje ulubione programy od internetowych dostawców multimediów OTT (over-the-top) bez podłączania do komputera lub urządzenia mobilnego.Funkcja zwielokrotnienia okien (Multi View) pozwala użytkownikom w pełni wykorzystać duży monitor, umożliwiając grę nawet na dwóch ekranach jednocześnie. Oznacza to, że gracze mogą cieszyć się wielozadaniowością bez kłopotów związanych z konfigurowaniem wielu ekranów.Odyssey OLED G9 oferuje szereg wygodnych funkcji optymalizujących wrażenia zarówno podczas gry, jak i oglądania treści. Wszechstronne opcje łączności – w tym porty HDMI 2.1 i Micro HDMI 2.1, DP 1.4 i wbudowany hub USB pozwalają ograniczyć liczbę przewodów podczas korzystania z różnych urządzeń. Podstawka o regulowanej wysokości (HAS) umożliwia ustawienie monitora w idealnej pozycji do grania lub oglądania.Spełniając zróżnicowane potrzeby użytkowników, seria monitorów Odyssey OLED G9 zawiera też model G93SC. Oferuje on tę samą potężną wydajność OLED, a jednocześnie jest przeznaczony dla tych, którzy preferują korzystanie z urządzenia bez dostępu do Smart TV.Sprzedaż monitorów Odyssey OLED G9 (G95SC) rozpoczęła się 12 czerwca 2023 r., przy czym harmonogram jego premiery różni się w zależności od regionu. Model G93SC będzie dostępny na całym świecie począwszy od trzeciego kwartału 2023 r.