Monitor gamingowy Samsung Odyssey Neo G8, Neo G7 i G4

Samsung wprowadza do oferty nowe monitory gamingowe - Odyssey G85NB, G75NB i G40B. 32-calowy Odyssey Neo G8 oferuje częstotliwość odświeżania 240 Hz, dzięki technologii Quantum Mini LED.

Przeczytaj także: Monitor gamingowy Samsung Odyssey G5

Odyssey Neo G8

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samsung Odyssey Neo G8 Odyssey Neo G8 to monitor łączący zakrzywioną matrycę 1000R VA o rozdzielczości 4K (3840 x 2160), wyposażoną w Quantum Matrix Technology. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samsung Odyssey Neo G8 - tył Podświetlenie CoreSync umieszczone z tyłu monitora automatycznie wykrywa kolory na ekranie i odtwarza je w rzeczywistości. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Odyssey Neo G7 (G75NB)

Odyssey G4 (G40B)

Przeczytaj także: Monitor gamingowy Samsung Odyssey G7

Odyssey Neo G8 to monitor łączący zakrzywioną matrycę 1000R VA o rozdzielczości 4K (3840 x 2160), wyposażoną w Quantum Matrix Technology, z częstotliwością odświeżania 240 Hz oraz czasem reakcji 1 ms (GtG). Rozdzielczość 4K jest też wspierana przez paletę barw do 95% DCI-P3. Design Neo G8 został zainspirowany ikonicznym stylem Odyssey Neo G9.W połączeniu z AMD FreeSync Premium Pro, szybkość odświeżania monitora 4K 240 Hz oraz czas reakcji wynoszący 1 ms, umożliwiają graczom uzyskanie dokładności jak w świecie rzeczywistym w celu zmaksymalizowania ich potencjału i konkurowania na najwyższym poziomie w każdym środowisku gamingowym. Neo G8 wykorzystuje również technologię Quantum Mini LED, umożliwiającą bardzo szczegółową i precyzyjną kontrolę nad gęsto upakowanymi diodami LED, co pozwala graczom zobaczyć zarówno ciemne, jak i jasno oświetlone sceny w taki sposób, w jaki były one zamierzone. Dodatkowo Quantum HDR 2000, dysponujący szczytową jasnością 2000 nitów oraz statycznym współczynnikiem kontrastu milion do jednego, wydobywa najsubtelniejsze szczegóły, by zapewnić niezrównaną immersję.Podświetlenie CoreSync umieszczone z tyłu monitora automatycznie wykrywa kolory na ekranie i odtwarza je w rzeczywistości, by zapewnić jeszcze bardziej wciągające doświadczenie.Odyssey Neo G8 został też skonstruowany tak, by zapewniać szeroki wachlarz funkcji poprawiających doświadczenia gamingowe. Monitor jest wyposażony w nową technologię wyświetlania o nazwie Matte Display, zapewniającą ochronę antyrefleksyjną i antyodblaskową, minimalizującą elementy rozpraszające i pomagające użytkownikowi skupić się na wyświetlanych treściach. Ponadto monitor jest wyposażony w podstawkę z regulacją wysokości (HAS), a także możliwość regulacji obrotu i nachylenia w celu zapewnienia ergonomii oraz mocowanie zgodne ze standardami Video Electronics Standards Association (VESA). Dzięki elastyczności Neo G8 użytkownik może konfigurować swoją przestrzeń tak, by uzyskać maksymalny komfort i produktywność.Samsung rozszerza swoją linię monitorów gamingowych Odyssey o nowy model Odyssey Neo G7, 32-calowy monitor 4K (3.840 x 2.160) z zakrzywionym panelem 1000R VA, częstotliwością odświeżania 165 Hz oraz czasem reakcji 1 ms (GtG), zapewniający doskonałą wydajność podczas grania.Wydajność ta jest zapewniana przez wiele spośród tych samych funkcji, którymi dysponuje także model Odyssey Neo G8, w tym AMD FreeSync Premium Pro, technologię Quantum Mini LED, a także Quantum HDR 2000 ze szczytową jasnością 2000 nitów oraz statycznym współczynnikiem kontrastu milion do jednego, co buduje niezrównaną immersję, pozwalającą graczom zanurzyć się w wirtualny świat każdej, wybranej przez siebie, gry.Wrażenie immersji dodatkowo pogłębia podświetlenie CoreSync z tyłu monitora, które ożywia wyświetlane treści dzięki jasnym i intensywnym kolorom, tworzącym jeszcze bardziej pamiętne doświadczenia.Ergonomiczna podstawa w połączeniu z Auto Source Switch+ umożliwia dostosowanie monitora do użytkownika i eliminuje wszelkie tarcia, aby zagwarantować maksymalną wydajność, produktywność i komfort. Gracze mogą szybciej uzyskać dostęp do treści bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi wejściami. Wystarczy po prostu włączyć komputer, a monitor natychmiast rozpozna i przełączy się na właściwe wejścia.G40B to doskonała opcja dla graczy poszukujących monitora wyposażonego we wszystkie niezbędne funkcje gamingowe, opakowane w futurystyczny design. Dostępny w rozmiarach 25 i 27 cali monitor G4 o rozdzielczości Full HD (1.920 x 1.080) oferuje bardzo szybką częstotliwość odświeżania 240 Hz, czas reakcji 1 ms (GtG), matrycę IPS z szerokim kątem widzenia oraz wsparcie HDR10, zapewniające doświadczenia płynące z gry na wysokim poziomie. Monitor jest dodatkowo wzbogacony o funkcję AMD FreeSync Premium oraz kompatybilność z technologią G-SYNC, zapewniającą płynny przebieg gry. Użytkownicy mogą się też komfortowo zrelaksować dzięki ergonomicznym funkcjom takim jak HAS, obrót i pochylenie, które pozwalają znaleźć doskonałą pozycję do gry.Monitory gamingowe Samsung Odyssey G85NB, G75NB i G40B będą wprowadzane na całym świecie przez cały czerwiec, a harmonogramy premier będą się różnić w zależności od regionu.